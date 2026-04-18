Thời sự Chính trị

Nguyên nhân TPHCM đề xuất chuyển chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng

LÊ VĨNH

(NLĐO) - TPHCM hoán đổi vị trí công trình Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch từ khu vực đầu cầu Ba Son về vị trí kế cận Trung tâm Chính trị - Hành chính

Sáng 18-4, tại kỳ họp thứ hai HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh trình bày tờ trình dừng chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch đã được HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 10-2018 theo hình thức đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án này chưa được cấp thẩm quyền quyết định đầu tư.

Sau khi dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã triển khai công tác thi tuyển phương án kiến trúc công trình, công bố kết quả thi tuyển vào tháng 12-2021; đồng thời, đã thực hiện một số công tác chuẩn bị đầu tư dự án, đến nay đã giải ngân 3.889.424.642 đồng.

Tại tờ trình, UBND TPHCM nêu hiện nay, một số nhà đầu tư quan tâm, đề xuất thực hiện Dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính và khu công viên cây xanh Hồ trung tâm theo phương thức đối tác công tư (PPP). Nội dung này phù hợp với định hướng thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách, góp phần giảm áp lực chi ngân sách nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.

Ngày 9-1-2026, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM ban hành Nghị quyết thống nhất chủ trương triển khai Dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính và khu công viên cây xanh Hồ trung tâm theo phương thức đối tác công tư, áp dụng loại Hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất.

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch để triển khai dự án, có thực hiện việc hoán đổi vị trí công trình Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch từ khu vực đầu cầu Ba Son về vị trí kế cận Trung tâm Chính trị - Hành chính; đồng thời, khu đất dự kiến xây dựng Nhà hát trước đây được chuyển đổi chức năng thành công viên cây xanh, quảng trường; công trình Nhà hát - Trung tâm biểu diễn - Hội nghị được định hướng đầu tư theo hình thức do nhà đầu tư tài trợ.

Ngày 9-3-2026, UBND TPHCM ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 1 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đó, đã điều chỉnh chức năng khu đất xây dựng công trình Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch (khu vực đầu cầu Ba Son) từ đất văn hóa đô thị sang đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị.

Theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (được sửa đổi, bổ sung), một trong các điều kiện để lập, đề xuất dự án là không trùng lặp với dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh, việc dừng chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch (đầu tư công) là cần thiết, nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật và tránh trùng lặp dự án, làm cơ sở triển khai Dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính theo chỉ đạo của Thành ủy TPHCM.

Tin liên quan

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thông tin tiến độ Nhà hát Giao hưởng, trung tâm biểu diễn Thủ Thiêm

(NLĐO) - Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cho biết đang thúc tiến độ Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch, dự kiến xây trung tâm biểu diễn đa năng trước năm 2028

Chủ tịch UBND TP HCM ra chỉ đạo về dự án nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm

(NLĐO)- Lãnh đạo UBND TP HCM yêu cầu sở chuyên ngành tham mưu tên gọi phù hợp, tương xứng đối với công trình nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

TP HCM: Đề xuất tăng vốn đầu tư Nhà hát Giao hưởng ở Thủ Thiêm lên gần 2.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức – TP HCM) được đề xuất tăng vốn đầu tư từ hơn 1.508 tỉ đồng lên gần 2.000 tỉ đồng, hoàn thành muộn hơn 2 năm.

