Nguyễn Nhật Ánh "hồi đáp" cho miền hoa vàng trên cỏ xanh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nguyễn Nhật Ánh "hồi đáp" cho miền hoa vàng trên cỏ xanh

Kim Ngân

(NLĐO) - Nguyễn Nhật Ánh ra mắt "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo", như "lời hồi đáp" cho cuốn sách nổi tiếng "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Chiều 26-11, Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu bạn đọc trên toàn quốc tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mang tên "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo". 

Tại buổi ra mắt, tác giả đã trích 80 triệu đồng nhuận bút để gửi đến đồng bào miền Trung bị lũ lụt, Nhà xuất bản Trẻ cũng đóng góp thêm 100 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

Tác phẩm dày 240 trang, tiếp tục khai thác thế mạnh của Nguyễn Nhật Ánh ở mảng truyện tâm lý tuổi mới lớn. Tuy nhiên, điểm mới của cuốn sách là bối cảnh Sài Gòn thập niên 1980, khác với không khí làng quê miền Trung quen thuộc trong nhiều sáng tác trước đó của ông.

Nguyễn Nhật Ánh "hồi đáp" cho miền hoa vàng trên cỏ xanh - Ảnh 1.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và Nhà xuất bản Trẻ ủng hộ đồng bào miền Trung

"Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" xoay quanh tuổi thơ của Thiều, Tường, Mận. Đây những nhân vật từng xuất hiện trong "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". 

Lần này, họ rời quê lên Sài Gòn, sống trong chung cư cũ giữa đời sống đô thị thời bao cấp. Ở đó, tình thân, lòng tốt và sự cưu mang giữa những gia đình nghèo được khắc họa qua mối quan hệ với cô bé A Lìn, bà cụ A Phò cùng những người dân lao động nhập cư.

TIN LIÊN QUAN

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ ông viết cuốn sách như một "lời hồi đáp" dành cho những thắc mắc dai dẳng của độc giả về số phận các nhân vật trong "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Dù vậy, tác giả khẳng định đây không phải phần hai của cuốn sách nổi tiếng, mà là một câu chuyện độc lập với phong cách kể quen thuộc xen lẫn đổi mới trong giọng văn.

Nguyễn Nhật Ánh "hồi đáp" cho miền hoa vàng trên cỏ xanh - Ảnh 2.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại buổi ra mắt sách

Điểm thú vị khác là lần đầu tiên nhà văn tự đưa mình vào tác phẩm với tư cách… chính mình, xuất hiện trong một phân đoạn ngắn. Theo ông, sự thay đổi trong cách kể chuyện, đan xen giữa ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba, giúp câu chuyện có chiều sâu và cảm xúc đa dạng hơn.

Đọc "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" có những đoạn gợi nhớ thời hoàng kim của rất nhiều tờ báo giấy, với những chuyên mục hài hước, thơ, văn, vẽ… 

Những câu chuyện trong cuốn sách làm sống lại niềm vui sáng tạo qua con chữ và tranh vẽ. Một trong những món quà tặng kèm bản sách đặc biệt là sổ vẽ, ngụ ý khuyến khích bạn đọc phát huy sức sáng tạo của mình.

Nguyễn Nhật Ánh "hồi đáp" cho miền hoa vàng trên cỏ xanh - Ảnh 3.

Sách "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" phát hành phiên bản bìa mềm và bìa cứng in màu


Tin liên quan

Dư âm đẹp từ cuộc thi về nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Dư âm đẹp từ cuộc thi về nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

(NLĐO) - Cuộc thi tạo ra một sân chơi cho độc giả thể hiện tình yêu với sách nói chung và sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thắp lửa yêu thương trong "Tiệm sách của nàng"

(NLĐO) - "Tiệm sách của nàng" hứa hẹn đem đến nhiều trải nghiệm đọc thú vị và hấp dẫn với những sáng tạo mới mẻ và độc đáo từ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Cuộc thi "Viết & Vlog: Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…" kỷ niệm 30 năm bộ sách ra mắt

(NLĐO) - Cuộc thi "Viết & Vlog: Kính Vạn Hoa mở ra thế giới…" nhằm kết nối bạn đọc và gợi lại ký ức với bộ sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

nhà văn nguyễn nhật ánh sách mới "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo