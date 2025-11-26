Nguyễn Nhật Ánh "hồi đáp" cho miền hoa vàng trên cỏ xanh

Chiều 26-11, Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu bạn đọc trên toàn quốc tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mang tên "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo".

Tại buổi ra mắt, tác giả đã trích 80 triệu đồng nhuận bút để gửi đến đồng bào miền Trung bị lũ lụt, Nhà xuất bản Trẻ cũng đóng góp thêm 100 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

Tác phẩm dày 240 trang, tiếp tục khai thác thế mạnh của Nguyễn Nhật Ánh ở mảng truyện tâm lý tuổi mới lớn. Tuy nhiên, điểm mới của cuốn sách là bối cảnh Sài Gòn thập niên 1980, khác với không khí làng quê miền Trung quen thuộc trong nhiều sáng tác trước đó của ông.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và Nhà xuất bản Trẻ ủng hộ đồng bào miền Trung

"Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" xoay quanh tuổi thơ của Thiều, Tường, Mận. Đây những nhân vật từng xuất hiện trong "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Lần này, họ rời quê lên Sài Gòn, sống trong chung cư cũ giữa đời sống đô thị thời bao cấp. Ở đó, tình thân, lòng tốt và sự cưu mang giữa những gia đình nghèo được khắc họa qua mối quan hệ với cô bé A Lìn, bà cụ A Phò cùng những người dân lao động nhập cư.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ ông viết cuốn sách như một "lời hồi đáp" dành cho những thắc mắc dai dẳng của độc giả về số phận các nhân vật trong "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Dù vậy, tác giả khẳng định đây không phải phần hai của cuốn sách nổi tiếng, mà là một câu chuyện độc lập với phong cách kể quen thuộc xen lẫn đổi mới trong giọng văn.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại buổi ra mắt sách

Điểm thú vị khác là lần đầu tiên nhà văn tự đưa mình vào tác phẩm với tư cách… chính mình, xuất hiện trong một phân đoạn ngắn. Theo ông, sự thay đổi trong cách kể chuyện, đan xen giữa ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba, giúp câu chuyện có chiều sâu và cảm xúc đa dạng hơn.

Đọc "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" có những đoạn gợi nhớ thời hoàng kim của rất nhiều tờ báo giấy, với những chuyên mục hài hước, thơ, văn, vẽ…

Những câu chuyện trong cuốn sách làm sống lại niềm vui sáng tạo qua con chữ và tranh vẽ. Một trong những món quà tặng kèm bản sách đặc biệt là sổ vẽ, ngụ ý khuyến khích bạn đọc phát huy sức sáng tạo của mình.

Sách "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" phát hành phiên bản bìa mềm và bìa cứng in màu



