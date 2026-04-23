Thời sự Chính trị

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dự lễ kết nạp Đảng viên mới cho 2 học sinh ở TPHCM

Phương Quỳnh

(NLĐO)- Bà Trương Mỹ Hoa kỳ vọng 2 đảng viên mới sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, giữ vững lý tưởng, không ngừng học tập, phấn đấu.

Chi bộ Trường THCS, THPT Nam Việt thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt vừa tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 2 học sinh Thái Đình Quốc Khánh và Phạm Ngô Thanh Mến.

Thái Đình Quốc Khánh là học sinh thuộc Quỹ học bổng Vừ A Dính, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống khi cha là bộ đội Hải quân, mẹ là giáo viên. Từ nền tảng đó, em sớm hình thành ý thức trách nhiệm và định hướng phấn đấu rõ ràng. Trong năm học 2024–2025, Quốc Khánh giữ vai trò Phó Bí thư Đoàn trường, thể hiện tinh thần xung kích và năng lực tổ chức trong các hoạt động thanh niên.

Gắn bó với Trường Nam Việt từ lớp 6 đến lớp 12, em duy trì thành tích học tập tốt trong nhiều năm, tích cực tham gia hoạt động Đoàn – Hội, đồng thời thể hiện kỷ luật, trách nhiệm và tác phong chuẩn mực.

Với Phạm Ngô Thanh Mến, em cũng là học sinh nổi bật với quá trình rèn luyện toàn diện. Nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, em hiện là Bí thư Đoàn trường trong năm học 2024–2025, thể hiện năng lực lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm. Đoàn trường được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dự lễ Kết nạp Đảng đặc biệt - Ảnh 1.

Bà Trương Mỹ Hoa (thứ 2 từ trái sang) và ông Đào Minh Chánh (thứ 3 từ phải sang)- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Thạnh (TPHCM) cùng lãnh đạo Trường Nam Việt chúc mừng hai Đảng viên vừa được kết nạp

Bên cạnh thành tích học tập, Thanh Mến đạt chứng chỉ quốc tế CTIGA, danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp quận và nhiều thành tích khác, thể hiện sự phát triển hài hòa về tri thức, kỹ năng và bản lĩnh. Là cháu của Mẹ Việt Nam Anh hùng, Thanh Mến mang trong mình truyền thống gia đình cách mạng, từ đó hình thành lý tưởng sống tích cực và tinh thần cống hiến.

Phát biểu tại buổi lễ bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu", nhấn mạnh đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân của các em học sinh mà còn là trách nhiệm lớn lao đối với gia đình, nhà trường và xã hội.

Bà Trương Mỹ Hoa kỳ vọng 2 đảng viên mới sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, giữ vững lý tưởng, không ngừng học tập và phấn đấu để trở thành những công dân có ích, đóng góp cho đất nước. "Trong bối cảnh hiện nay thế hệ trẻ cần nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, biết chia sẻ và đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, mỗi học sinh cần xác định rõ mục tiêu, kiên trì theo đuổi con đường học tập, không ngừng hoàn thiện bản thân để sẵn sàng hội nhập và phát triển trong tương lai", bà Trương Mỹ Hoa nhắn gửi.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dự lễ Kết nạp Đảng đặc biệt - Ảnh 2.

Bà Trương Mỹ Hoa kỳ vọng 2 đảng viên mới sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, giữ vững lý tưởng, không ngừng học tập và phấn đấu để trở thành những công dân có ích, đóng góp cho đất nước

Cũng tại buổi lễ, ông Đào Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Thạnh (TPHCM), ghi nhận và đánh giá cao quá trình nỗ lực, rèn luyện của hai em học sinh. Ông Đào Minh Chánh kỳ vọng hai đảng viên trẻ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị và đạo đức, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.

