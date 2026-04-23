Giáo dục

Trường học có hoán đổi ngày học để học sinh được nghỉ liên tục 9 ngày?

Đặng Trinh

(NLĐO)- Nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm các trường phổ thông hiện nay có được hoán đổi ngày học để học sinh được nghỉ liên tục trong 9 ngày?

Nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm hiện nay nhiều trường học chưa thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 sắp tới. Như vậy, liệu các nhà trường có hoán đổi ngày học để học sinh được nghỉ liên tục 9 ngày, nhất là hiện nay các trường đang chuẩn bị kiểm tra cuối học kỳ II, việc nghỉ 9 ngày liên tục tạo điều kiện cho học sinh ở nhà ôn thi học kỳ?

Học sinh sẽ nghỉ ngày 25 (thứ 7), 26 (chủ nhật) và 27-4 (thứ 2). Sau đó đi học bình thường các ngày 28 và 29-4 rồi tiếp tục nghỉ các ngày 1, 2, 3-5 (nhằm ngày thứ 6, 7, chủ nhật)

Theo hiệu trưởng một trường phổ thông, theo quy định trước đó của Bộ Nội vụ, lịch nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. 

Hiện nay, không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ và Bộ Nội vụ cũng không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ. Do đó, không có phương án hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày trong dịp này.

Với quy định như trên, ngành GD-ĐT và các trường học cũng không có ngoại lệ được nghỉ 9 ngày. Hiện nay, một số trường học tổ chức kiểm tra học kỳ II cho học sinh cuối cấp (9 và 12) trước dịp 30-4 để qua tháng 5 bước vào giai đoạn cao điểm ôn thi, phục vụ cho 2 kỳ thi cuối cấp quan trọng.

Trong khi đó, các khối học sinh còn lại và học sinh mầm non, tiểu học thực hiện theo lịch học thông thường. Cụ thể, học sinh sẽ nghỉ ngày 25 (thứ 7), 26 (chủ nhật) và 27-4 (thứ 2). Sau đó đi học bình thường các ngày 28 và 29-4 rồi tiếp tục nghỉ các ngày 1, 2, 3-5 (nhằm ngày thứ 6, 7, chủ nhật).

Sở GD-ĐT TPHCM cũng vừa banh hành hướng dẫn tổ chức các hoạt động cuối năm học 2025-2026 đối với các cơ sở giáo dục. Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các nhà trường hoàn thành Chương trình GDPT hiện hành đối với lớp 9, 12 đúng theo kế hoạch. Rà soát, phân loại trình độ học sinh (mức độ đạt được) để đề xuất phương án xếp lớp, phân công giáo viên giảng dạy theo đối tượng; chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập; biên soạn hệ thống câu hỏi và bài tập phù hợp để tổ chức việc ôn tập cho học sinh; chú trọng việc giúp học sinh thông hiểu và vận dụng kiến thức để làm tốt bài thi.

Định hướng ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 theo cấu trúc, yêu cầu đánh giá và bảng năng lực, cấp độ tư duy đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT mà Sở GD-ĐT đã thông báo. Định hướng ôn tập thi tốt nghiệp THPT theo quyết định của Bộ GD-ĐT quy định về cấu trúc định dạng đề thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, các văn bản có liên quan.

Lãnh đạo các các cơ sở giáo dục chủ động rà soát, tận dụng khoảng thời gian sau khi hoàn thành chương trình để tăng cường các hoạt động ngoại khóa và giáo dục kỹ năng sống nhằm giúp học sinh phát triển năng khiếu cá nhân, chuẩn bị tâm thế tích cực trước khi bước vào năm học mới, góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục toàn diện của ngành trong năm học 2025- 2026; đảm bảo tinh thần “an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và tự nguyện”, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu, không tạo áp lực cho học sinh và gia đình học sinh. Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn, Đội; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh trong việc tổ chức các hoạt động trong và ngoài nhà trường.

Sở GD-ĐT TPHCM: Hiệu trưởng được quyết định cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán trong 2 tuần

Sở GD-ĐT TPHCM: Hiệu trưởng được quyết định cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán trong 2 tuần

(NLĐO) - Hiệu trưởng chủ động và có thể linh hoạt, tạo điều kiện điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho học sinh nhưng không quá 2 tuần

(NLĐO)- Sau khi Bộ Nội vụ "chốt" nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tiếp, nhiều trường học ở TPHCM cũng thông báo học sinh được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

(NLĐO)- Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết sở đã đề xuất UBND TP cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 25 tháng Chạp, tức ngày 12-2-2026

