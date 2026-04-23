Trường học có hoán đổi ngày học để học sinh được nghỉ liên tục 9 ngày?

Nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm hiện nay nhiều trường học chưa thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 sắp tới. Như vậy, liệu các nhà trường có hoán đổi ngày học để học sinh được nghỉ liên tục 9 ngày, nhất là hiện nay các trường đang chuẩn bị kiểm tra cuối học kỳ II, việc nghỉ 9 ngày liên tục tạo điều kiện cho học sinh ở nhà ôn thi học kỳ?

Theo hiệu trưởng một trường phổ thông, theo quy định trước đó của Bộ Nội vụ, lịch nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Hiện nay, không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ và Bộ Nội vụ cũng không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ. Do đó, không có phương án hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày trong dịp này.

Với quy định như trên, ngành GD-ĐT và các trường học cũng không có ngoại lệ được nghỉ 9 ngày. Hiện nay, một số trường học tổ chức kiểm tra học kỳ II cho học sinh cuối cấp (9 và 12) trước dịp 30-4 để qua tháng 5 bước vào giai đoạn cao điểm ôn thi, phục vụ cho 2 kỳ thi cuối cấp quan trọng.

Một trường học thông báo lịch nghỉ

Trong khi đó, các khối học sinh còn lại và học sinh mầm non, tiểu học thực hiện theo lịch học thông thường. Cụ thể, học sinh sẽ nghỉ ngày 25 (thứ 7), 26 (chủ nhật) và 27-4 (thứ 2). Sau đó đi học bình thường các ngày 28 và 29-4 rồi tiếp tục nghỉ các ngày 1, 2, 3-5 (nhằm ngày thứ 6, 7, chủ nhật).

Sở GD-ĐT TPHCM cũng vừa banh hành hướng dẫn tổ chức các hoạt động cuối năm học 2025-2026 đối với các cơ sở giáo dục. Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các nhà trường hoàn thành Chương trình GDPT hiện hành đối với lớp 9, 12 đúng theo kế hoạch. Rà soát, phân loại trình độ học sinh (mức độ đạt được) để đề xuất phương án xếp lớp, phân công giáo viên giảng dạy theo đối tượng; chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập; biên soạn hệ thống câu hỏi và bài tập phù hợp để tổ chức việc ôn tập cho học sinh; chú trọng việc giúp học sinh thông hiểu và vận dụng kiến thức để làm tốt bài thi.

Định hướng ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 theo cấu trúc, yêu cầu đánh giá và bảng năng lực, cấp độ tư duy đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT mà Sở GD-ĐT đã thông báo. Định hướng ôn tập thi tốt nghiệp THPT theo quyết định của Bộ GD-ĐT quy định về cấu trúc định dạng đề thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, các văn bản có liên quan.