Giáo dục

Nguyên Phó Thủ tướng Đức gốc Việt: Người trẻ có thể thành công từ chính nơi mình sinh ra

Huy Lân

(NLĐO) - Gửi gắm thông điệp đến thế hệ trẻ, TS Rösler kêu gọi: "Hãy dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hành động vì tương lai đất nước"

Ngày 3-11, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM tổ chức talkshow chủ đề: "Hành trình trở về đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam". Diễn giả của chương trình là TS Philipp Rösler, nguyên Phó thủ tướng Đức, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sỹ (SVEF).

Tiến sĩ Philipp Rösler: “Người trẻ Việt có thể thành công ngay tại quê hương” - Ảnh 1.

Tiến sĩ Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, tại buổi trò chuyện với sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP HCM

Tại buổi nói chuyện với sinh viên Việt Nam, TS Philipp Rösler nhấn mạnh ba yếu tố cốt lõi của một nhà lãnh đạo: Năng lực, cảm hứng và sự chân thật.

Theo ông, năng lực không chỉ là khả năng của bản thân mà còn là biết lắng nghe, học hỏi và kết nối với người khác để tạo nên một tập thể mạnh. Lãnh đạo thực sự là lãnh đạo bằng tấm gương, biến quyết định thành hành động, sống đúng với giá trị của mình để truyền cảm hứng và được tin tưởng.

Tiến sĩ Philipp Rösler: “Người trẻ Việt có thể thành công ngay tại quê hương” - Ảnh 2.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP HCM tại chương trình

TS Rösler khẳng định Việt Nam đang bước vào giai đoạn có nhiều cơ hội nhất trong lịch sử, khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra thời đại mà trí tuệ quan trọng hơn hạ tầng vật chất. Người trẻ hoàn toàn có thể khởi nghiệp tại Việt Nam, chỉ cần một ý tưởng tốt, máy tính và đường truyền internet.

Ông đánh giá tinh thần khởi nghiệp của người Việt rất mạnh mẽ và là lợi thế giúp Việt Nam trở thành trung tâm sáng tạo mới của khu vực.

"Các bạn không cần rời Việt Nam để thành công. Thành công nằm ngay tại đây với trí tuệ và ý chí của chính các bạn" - ông nói.

Gửi gắm thông điệp đến thế hệ trẻ, TS Rösler kêu gọi: "Hãy dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hành động vì tương lai đất nước".

Việt Nam là một quốc gia trẻ, năng động và đầy tiềm năng. Thành công của từng người sẽ góp phần làm Việt Nam thực sự vĩ đại hơn trong kỷ nguyên mới.

PGS-TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, cho biết buổi giao lưu được tổ chức nhằm truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và đội ngũ lãnh đạo trẻ Việt Nam – những người dám nghĩ lớn, dám làm lớn, cùng chung khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Ông nhấn mạnh người Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để góp phần định hình thế giới, xuất hiện ở những "sân khấu" quan trọng nhất như Cộng hòa Liên bang Đức – quốc gia hàng đầu châu Âu. Minh chứng là TS Rösler, người từng giữ cương vị Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Đức.

"Thông điệp của chương trình là trí tuệ Việt luôn sẵn sàng định hình thế giới, đặc biệt trong kỷ nguyên mới của Việt Nam" - PGS-TS Nguyễn Đức Trung khẳng định.

Văn hoá chất lượng tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM: Từ cam kết đến hành động

Văn hoá chất lượng tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM: Từ cam kết đến hành động

(NLĐO)- Trường ĐH Ngân hàng TP HCM tiên phong xây dựng văn hoá chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu và quản trị, hướng tới môi trường học tập chuẩn quốc tế.

Trường ĐH Ngân hàng TP HCM mở 4 ngành mới

(NLĐO)- Năm 2025, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM sử dụng 4 phương thức xét tuyển vào các chương trình đào tạo trong nước

Trường ĐH Ngân hàng TP HCM vinh danh 12 tân giáo sư, phó giáo sư

(NLĐO)- Năm nay, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM là trường có đông nhất giảng viên ngành kinh tế được công nhận học hàm giáo sư, phó giáo sư

