Với triết lý giáo dục "Khai phóng – Liên ngành – Trải nghiệm", Trường ĐH Ngân hàng TP HCM đã đặt nền tảng định hình một văn hóa chất lượng vững chắc, không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành phương châm hành động xuyên suốt. Nhà trường đã xây dựng hệ thống quản trị lấy người học làm trung tâm, khuyến khích sự tham gia của tất cả các bên liên quan, từ đó tạo ra một môi trường học thuật minh bạch, năng động và sáng tạo.

Văn hóa chất lượng thấm sâu vào đời sống học thuật

Văn hóa chất lượng tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM (HUB) mang lại nhiều tác động tích cực. Đối với sinh viên, việc học trong môi trường đạt chuẩn kiểm định quốc tế giúp họ thụ hưởng chương trình đào tạo chuẩn hóa, dịch vụ hỗ trợ đầy đủ và tự tin hội nhập, mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Đối với giảng viên và cán bộ, văn hóa chất lượng thúc đẩy tinh thần chuyên nghiệp, sáng tạo, và liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy. Về mặt xã hội, sản phẩm đào tạo của HUB là nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính – ngân hàng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các chứng nhận kiểm định trong nước và khu vực cũng khẳng định vị thế của HUB trên bản đồ giáo dục đại học ASEAN, mở ra cơ hội hợp tác quốc tế.

HUB Khai giảng năm học 2025 -2026

Để văn hóa chất lượng thấm sâu vào đời sống học thuật, HUB đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trường đã hoàn thiện hệ thống quản lý bằng việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 21001:2018 (Hệ thống quản lý giáo dục chuyên biệt), một bước tiến quan trọng nhấn mạnh vai trò phục vụ người học. Song song đó, việc đảm bảo chất lượng nội bộ được thực hiện nghiêm ngặt ở mọi cấp, từ rà soát chuẩn đầu ra, đề cương học phần, đến phương pháp giảng dạy. Nhà trường cũng đề cao tinh thần sáng tạo, khuyến khích giảng viên ứng dụng công nghệ số và phương pháp dạy học hiện đại, đồng thời cải thiện các dịch vụ hỗ trợ nhằm bảo đảm sự hài lòng và phát triển toàn diện của sinh viên.

Trở thành giá trị nội sinh

Kiểm định chất lượng được HUB coi là công cụ hữu hiệu để minh chứng uy tín và thúc đẩy cải tiến liên tục. Giai đoạn 2023–2025 đã ghi nhận những thành tựu nổi bật: HUB được công nhận chu kỳ 2 kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo MOET (3/2023); 6 chương trình đại học, 2 chương trình thạc sĩ đạt chuẩn MOET; và 2 chương trình Tài chính - Ngân hàng được tái đánh giá kiểm định theo tiêu chuẩn AUN – QA 3.0 chu kỳ 2. Đặc biệt, năm 2025 là dấu mốc quan trọng với việc HUB trở thành một trong những trường đại học đầu tiên tại Việt Nam được chứng nhận ISO 21001:2018, hoàn thành đánh giá ngoài cơ sở giáo dục theo AUN-QA 3.0, và tiên phong trong việc tiến hành kiểm định 2 chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính – Ngân hàng.

HUB đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 16

Văn hóa chất lượng đã thực sự trở thành giá trị nội sinh và bản sắc riêng biệt của HUB. Trường xác định tiếp tục phát triển văn hóa này như một động lực cốt lõi thông qua chiến lược mở rộng kiểm định quốc tế, hướng đến các chuẩn mực toàn cầu như FIBAA. Các định hướng chiến lược khác bao gồm tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị ĐH và đào tạo, cùng với việc nâng cao chất lượng giảng viên đạt chuẩn quốc tế. Những chiến lược này nhằm đưa HUB trở thành trường đại học nghiên cứu – đổi mới sáng tạo, vươn tầm khu vực và thế giới, khẳng định vị thế và đóng góp tích cực cho sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.