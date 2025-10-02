HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Văn hoá chất lượng tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM: Từ cam kết đến hành động

Thanh Lâm

(NLĐO)- Trường ĐH Ngân hàng TP HCM tiên phong xây dựng văn hoá chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu và quản trị, hướng tới môi trường học tập chuẩn quốc tế.

Với triết lý giáo dục "Khai phóng – Liên ngành – Trải nghiệm", Trường ĐH Ngân hàng TP HCM đã đặt nền tảng định hình một văn hóa chất lượng vững chắc, không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành phương châm hành động xuyên suốt. Nhà trường đã xây dựng hệ thống quản trị lấy người học làm trung tâm, khuyến khích sự tham gia của tất cả các bên liên quan, từ đó tạo ra một môi trường học thuật minh bạch, năng động và sáng tạo.

Văn hóa chất lượng thấm sâu vào đời sống học thuật

Văn hóa chất lượng tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM (HUB) mang lại nhiều tác động tích cực. Đối với sinh viên, việc học trong môi trường đạt chuẩn kiểm định quốc tế giúp họ thụ hưởng chương trình đào tạo chuẩn hóa, dịch vụ hỗ trợ đầy đủ và tự tin hội nhập, mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Đối với giảng viên và cán bộ, văn hóa chất lượng thúc đẩy tinh thần chuyên nghiệp, sáng tạo, và liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy. Về mặt xã hội, sản phẩm đào tạo của HUB là nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính – ngân hàng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các chứng nhận kiểm định trong nước và khu vực cũng khẳng định vị thế của HUB trên bản đồ giáo dục đại học ASEAN, mở ra cơ hội hợp tác quốc tế.

Văn hoá chất lượng tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM: Từ cam kết đến hành động- Ảnh 1.

HUB Khai giảng năm học 2025 -2026

Để văn hóa chất lượng thấm sâu vào đời sống học thuật, HUB đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trường đã hoàn thiện hệ thống quản lý bằng việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 21001:2018 (Hệ thống quản lý giáo dục chuyên biệt), một bước tiến quan trọng nhấn mạnh vai trò phục vụ người học. Song song đó, việc đảm bảo chất lượng nội bộ được thực hiện nghiêm ngặt ở mọi cấp, từ rà soát chuẩn đầu ra, đề cương học phần, đến phương pháp giảng dạy. Nhà trường cũng đề cao tinh thần sáng tạo, khuyến khích giảng viên ứng dụng công nghệ số và phương pháp dạy học hiện đại, đồng thời cải thiện các dịch vụ hỗ trợ nhằm bảo đảm sự hài lòng và phát triển toàn diện của sinh viên.

Trở thành giá trị nội sinh

Kiểm định chất lượng được HUB coi là công cụ hữu hiệu để minh chứng uy tín và thúc đẩy cải tiến liên tục. Giai đoạn 2023–2025 đã ghi nhận những thành tựu nổi bật: HUB được công nhận chu kỳ 2 kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo MOET (3/2023); 6 chương trình đại học, 2 chương trình thạc sĩ đạt chuẩn MOET; và 2 chương trình Tài chính - Ngân hàng được tái đánh giá kiểm định theo tiêu chuẩn AUN – QA 3.0 chu kỳ 2. Đặc biệt, năm 2025 là dấu mốc quan trọng với việc HUB trở thành một trong những trường đại học đầu tiên tại Việt Nam được chứng nhận ISO 21001:2018, hoàn thành đánh giá ngoài cơ sở giáo dục theo AUN-QA 3.0, và tiên phong trong việc tiến hành kiểm định 2 chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính – Ngân hàng.

Văn hoá chất lượng tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM: Từ cam kết đến hành động- Ảnh 2.

HUB đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 16

Văn hóa chất lượng đã thực sự trở thành giá trị nội sinh và bản sắc riêng biệt của HUB. Trường xác định tiếp tục phát triển văn hóa này như một động lực cốt lõi thông qua chiến lược mở rộng kiểm định quốc tế, hướng đến các chuẩn mực toàn cầu như FIBAA. Các định hướng chiến lược khác bao gồm tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị ĐH và đào tạo, cùng với việc nâng cao chất lượng giảng viên đạt chuẩn quốc tế. Những chiến lược này nhằm đưa HUB trở thành trường đại học nghiên cứu – đổi mới sáng tạo, vươn tầm khu vực và thế giới, khẳng định vị thế và đóng góp tích cực cho sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Trường ĐH Ngân hàng TP HCM đang khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục ĐH tiên phong tại Việt Nam, không ngừng hoàn thiện cơ chế quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và mở rộng kiểm định theo chuẩn quốc tế.

Tin liên quan

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP HCM nói về nhân lực trong kỷ nguyên AI

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP HCM nói về nhân lực trong kỷ nguyên AI

(NLĐO)- Sinh viên không có kỹ năng ứng dụng AI là hoàn toàn yếu thế và sẽ bị đào thải trong thị trường lao động.

Trường ĐH Ngân hàng TP HCM mở 4 ngành mới

(NLĐO)- Năm 2025, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM sử dụng 4 phương thức xét tuyển vào các chương trình đào tạo trong nước

Trường ĐH Ngân hàng TP HCM vinh danh 12 tân giáo sư, phó giáo sư

(NLĐO)- Năm nay, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM là trường có đông nhất giảng viên ngành kinh tế được công nhận học hàm giáo sư, phó giáo sư

nguồn nhân lực Trường ĐH Ngân hàng TP HCM chuẩn quốc tế hub văn hoá chất lượng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo