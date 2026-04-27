Thời sự

Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng qua đời

Trần Thường

(NLĐO) – Ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, qua đời để lại sự tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp.

Gia đình Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng cho biết ông đã từ trần vào lúc 14 giờ ngày 26-4 (tức ngày 10-3 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 74 tuổi.

Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng qua đời: Nỗi tiếc thương cho gia đình và đồng nghiệp - Ảnh 1.

Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng

Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng sinh năm 1953, quê tại làng Khương Mỹ, xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng). 

Ông là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác trong hệ thống chính trị, từng đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng.

Từ tháng 8-2001 đến tháng 2-2008, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ); là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI.

Tháng 2-2011, ông được phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương). 

Đến cuối năm 2016, ông nghỉ hưu theo chế độ.

Sau khi nghỉ hưu, Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng tiếp tục tham gia công tác xã hội. 

Tháng 8-2019, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. 

Đến tháng 12-2020, tại Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.

Sự ra đi của Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng là mất mát đối với gia đình, đồng nghiệp và những người từng công tác, gắn bó với ông.

Tin liên quan

(NLĐO) - Nam diễn viên Phan Hoành Bân, từng đóng Dương Khang trong phim "Anh hùng xạ điêu" năm 1988, qua đời ở tuổi 63.

"Cừu Thiên Nhận" Trịnh Lôi qua đời do tuổi cao, sức yếu

(NLĐO) - Nam diễn viên Trịnh Lôi, nổi tiếng với vai Cừu Thiên Nhận phim "Thần điêu đại hiệp", vừa qua đời ở tuổi 82.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu - tác giả "Màu hoa đỏ" - đột ngột qua đời

(NLĐO)- Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, tác giả bài thơ nổi tiếng "Màu hoa đỏ", đã đột ngột qua đời sáng 7-4, khi đang trong hành trình trên một chuyến xe bus

