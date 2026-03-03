HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khởi công công trình có ý nghĩa quan trọng ở Cà Mau

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Công trình ý nghĩa quan trọng vừa được khởi công ở Cà Mau có tổng vốn đầu tư khoảng 327 tỉ đồng.

Ngày 3-3, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công công trình Đền Tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau tại phường An Xuyên.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khởi công công trình có ý nghĩa quan trọng ở Cà Mau - Ảnh 1.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khởi công công trình có ý nghĩa quan trọng ở Cà Mau - Ảnh 2.

Các đại biểu dự lễ khởi công công trình Đền Tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau

Tham dự buổi lễ có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải…

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khởi công công trình có ý nghĩa quan trọng ở Cà Mau - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời nói về tầm quan trọng và ý nghĩa của công trình

Công trình được xây dựng trên diện tích 2,7 ha với các hạng mục chính: đền tưởng niệm, trường lang bia ghi danh khoảng 40.000 người (gồm các vị lãnh đạo tiền bối từng hoạt động tại Cà Mau, liệt sĩ hy sinh trên vùng đất Cà Mau, liệt sĩ quê quán Cà Mau hy sinh khi làm nhiệm vụ tại các địa phương ngoài tỉnh và làm nhiệm vụ quốc tế, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam Anh hùng…), nhà truyền thống…

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khởi công công trình có ý nghĩa quan trọng ở Cà Mau - Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải trao quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời gian triển khai công trình tối đa trong 3 năm, từ 2026 - 2028, với tổng mức đầu tư khoảng 327 tỉ đồng theo hình thức xã hội hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết Cà Mau là địa chỉ đỏ trong lịch sử đấu tranh cách mạng, đã trải qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ đất nước. Cà Mau đã chứng kiến biết bao hy sinh, mất mát của những người con ưu tú từ mọi miền Tổ quốc; anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này...

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khởi công công trình có ý nghĩa quan trọng ở Cà Mau - Ảnh 5.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khởi công công trình có ý nghĩa quan trọng ở Cà Mau - Ảnh 6.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình

Việc xây dựng công trình tưởng niệm có quy mô tương xứng và chiều sâu văn hóa với giá trị giáo dục lâu dài là sự mong mỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân Cà Mau. Với ý nghĩa đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã thống nhất chủ trương triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình Đền Tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

"Đây không chỉ là công trình xây dựng đơn thuần mà còn là một công trình của lòng biết ơn, điểm tựa tinh thần để khơi dậy ý chí khát vọng, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ cũng như nhân dân tỉnh nhà trong hành trình xây dựng và phát triển" – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với nhau để công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra.


