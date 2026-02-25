HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vĩnh Long khởi công thêm dự án "kè sông" hơn 200 tỉ đồng

CA LINH

(NLĐO) - Vĩnh Long khởi công kè sông Long Hồ nhằm tăng cường kết nối hạ tầng và giảm rủi ro ngập lụt khu vực trung tâm.

Ngày 25-2, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công công trình kè sông Long Hồ (bờ phường 5) thuộc dự án "Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long".

Vĩnh Long đầu tư 4 . 083 Tỉ đồng xây kè sông Long Hồ chống ngập lụt - Ảnh 1.

Ông Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long, đề nghị chủ đầu tư cần tập trung tổ chức quản lý dự án chặt chẽ

Ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, cho biết dự án "Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long" gồm 4 hợp phần với tổng mức đầu tư hơn 4.083 tỉ đồng (gồm vốn vay của Ngân hàng Thế giới, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan và vốn đối ứng của Vĩnh Long).

Dự án xây dựng với mục tiêu cải thiện khả năng tiếp cận với hạ tầng; cải thiện kết nối giao thông và giảm rủi ro ngập lụt tại khu vực đô thị trung tâm các phường Long Châu, Phước Hậu, Tân Hạnh và Thanh Đức.

Dự án có 13 gói thầu xây lắp, chủ đầu tư đã ký hợp đồng triển khai thi công được 5/13 gói thầu. Trong đó, gói thầu xây dựng kè sông Long Hồ (bờ phường 5) thuộc hợp phần 1, có chiều dài tuyến hơn 2.405 m, giá trị hợp đồng hơn 224,4 tỉ đồng, thời gian thi công 615 ngày.

Vĩnh Long đầu tư 4 . 083 Tỉ đồng xây kè sông Long Hồ chống ngập lụt - Ảnh 2.

Ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, thông tin về dự án

Ông Sơn cam kết: "Dự án có quy mô tương đối lớn, kết cấu tương đối phức tạp đòi hỏi sự chính xác cao. Ban sẽ cùng các chủ thể tham gia thực hiện dự án chấp hành tốt quy trình, giám sát nghiệm thu điểm dừng kỹ thuật, chấp hành kỷ luật lao động, kiểm tra, thí nghiệm vật liệu đầu vào, đáp ứng tốt yêu cầu tiến độ và chất lượng công trình cũng như mỹ quan công trình, phát huy hiệu quả đầu tư".

Vĩnh Long đầu tư 4 . 083 Tỉ đồng xây kè sông Long Hồ chống ngập lụt - Ảnh 3.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công gói thầu xây dựng công trình kè sông Long Hồ (bờ phường 5)

Ông Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long, đề nghị chủ đầu tư tập trung tổ chức quản lý dự án chặt chẽ; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng và khối lượng thực hiện.

Ngoài ra, đơn vị thi công phải huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công khoa học; bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; phấn đấu hoàn thành công trình đúng như kế hoạch để sớm đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

