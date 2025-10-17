Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự lễ hội Nguyễn Trung Trực

Tối 17-10, Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2025) đã khai mạc tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đại tướng Lê Hồng Anh cùng lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang và đại biểu tiến vào đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực làm lễ dâng hương

Trước lễ khai mạc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo tỉnh An Giang đã thực hiện các nghi thức dâng hương, dâng hoa đền thờ Anh hùng Nguyễn Trung Trực.

Đại tướng Lê Hồng Anh dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Ghi nhận của phóng viên, trước giờ khai mạc, hàng vạn người dân từ các tỉnh, thành miền Tây đã tề tựu về khu vực Đình thần Nguyễn Trung Trực ở phường Rạch Giá để hòa cùng không khí tưng bừng của lễ hội.

Hàng vạn người về dự lễ hội Nguyễn Trung Trực

Tại các ngã đường dẫn về khu vực đền thờ đều chật kín phương tiện và người. Các trụ sở cơ quan nhà nước cũng được tận dụng để phục vụ lễ hội.

Văn nghệ chào mừng khai mạc lễ hội

Để phục vụ khách thập phương đến với lễ hội, ban tổ chức đã bố trí 6 trại cơm, 2 trại bánh xèo, 2 trại tàu hũ, 1 khu nghỉ. Tất cả đều phục vụ miễn phí.

Phục vụ đồ ăn miễn phí cho khách tham dự lễ hội

Ban tổ chức đã tiếp nhận hàng trăm tấn gạo, gần chục tấn đường, hơn 4 tấn nếp, hơn 8 tấn đậu nành, hơn 5.000 chai nước tương, hơn 4.000 lít dầu ăn… và nhiều nhu yếu phẩm khác do người dân đóng góp phục vụ lễ hội.

Ngoài ra, còn có hơn 3.000 người tình nguyện tham gia phục vụ, từ nấu ăn, đến chế biến thức ăn và dọn vệ sinh, phát thuốc miễn phí…

Lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày hy sinh của Anh hùng Nguyễn Trung Trực được tổ chức hàng năm vào ngày mất của ông là 26-8 Âm lịch. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày liên tục, ước đón từ trên 1 triệu lượt người đến dự.