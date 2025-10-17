HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự lễ hội Nguyễn Trung Trực

DUY NHÂN

(NLĐO) - Hàng năm, Lễ hội Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá thu hút hàng triệu lượt khách thập phương đến dự.

Tối 17-10, Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2025) đã khai mạc tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự lễ hội Nguyễn Trung Trực - Ảnh 1.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đại tướng Lê Hồng Anh cùng lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang và đại biểu tiến vào đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực làm lễ dâng hương

Trước lễ khai mạc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo tỉnh An Giang đã thực hiện các nghi thức dâng hương, dâng hoa đền thờ Anh hùng Nguyễn Trung Trực.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự lễ hội Nguyễn Trung Trực - Ảnh 2.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự lễ hội Nguyễn Trung Trực - Ảnh 3.

Đại tướng Lê Hồng Anh dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự lễ hội Nguyễn Trung Trực - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Ghi nhận của phóng viên, trước giờ khai mạc, hàng vạn người dân từ các tỉnh, thành miền Tây đã tề tựu về khu vực Đình thần Nguyễn Trung Trực ở phường Rạch Giá để hòa cùng không khí tưng bừng của lễ hội.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự lễ hội Nguyễn Trung Trực - Ảnh 5.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự lễ hội Nguyễn Trung Trực - Ảnh 6.

Hàng vạn người về dự lễ hội Nguyễn Trung Trực

Tại các ngã đường dẫn về khu vực đền thờ đều chật kín phương tiện và người. Các trụ sở cơ quan nhà nước cũng được tận dụng để phục vụ lễ hội.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự lễ hội Nguyễn Trung Trực - Ảnh 7.

Văn nghệ chào mừng khai mạc lễ hội

Để phục vụ khách thập phương đến với lễ hội, ban tổ chức đã bố trí 6 trại cơm, 2 trại bánh xèo, 2 trại tàu hũ, 1 khu nghỉ. Tất cả đều phục vụ miễn phí.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự lễ hội Nguyễn Trung Trực - Ảnh 8.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự lễ hội Nguyễn Trung Trực - Ảnh 9.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về dự lễ hội Nguyễn Trung Trực - Ảnh 10.

Phục vụ đồ ăn miễn phí cho khách tham dự lễ hội

Ban tổ chức đã tiếp nhận hàng trăm tấn gạo, gần chục tấn đường, hơn 4 tấn nếp, hơn 8 tấn đậu nành, hơn 5.000 chai nước tương, hơn 4.000 lít dầu ăn… và nhiều nhu yếu phẩm khác do người dân đóng góp phục vụ lễ hội.

Ngoài ra, còn có hơn 3.000 người tình nguyện tham gia phục vụ, từ nấu ăn, đến chế biến thức ăn và dọn vệ sinh, phát thuốc miễn phí…

Lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày hy sinh của Anh hùng Nguyễn Trung Trực được tổ chức hàng năm vào ngày mất của ông là 26-8 Âm lịch. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày liên tục, ước đón từ trên 1 triệu lượt người đến dự.

Những người giữ đất: Nguyễn Trung Trực - người nhập hồn cùng đất nước

Những người giữ đất: Nguyễn Trung Trực - người nhập hồn cùng đất nước

Khi bị hành hình, Nguyễn Trung Trực đòi được mở mắt, đứng hiên ngang giữa pháp trường, tuyên lời nói bất hủ cuối cùng: "Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam này thì mới hết người Nam đánh Tây!"

Tưởng niệm Tướng quân Nguyễn Trung Trực: Người khởi xướng chiến thuật "chiến tranh nhân dân"

Ngày 19-9-1868, ông Nguyễn Trung Trực bị thực dân Pháp bắt, chiêu hàng nhưng không lay chuyển được khí tiết của vị anh hùng, nên chúng đưa ra chợ Rạch Giá xử chém ngày 27-10-1868

Hàng ngàn người dự lễ giỗ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Từ ngày 24 đến 26-9 (tức từ 26 đến 28-8 âm lịch), tại xã Gành Dầu và xã Cửa Cạn, UBND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tưởng niệm 151 năm ngày anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2019).

