Nguyễn Trần Duy Nhất tái đắc cử vào ban chấp hành Liên đoàn MMA TPHCM

Chiều 28-12, tại TP HCM, Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ thuật tổng hợp (MMA) TP HCM nhiệm kỳ 1 (2025-2030) đã diễn ra thành công, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình củng cố tổ chức, kiện toàn bộ máy và định hướng phát triển phong trào MMA trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2025-2030.

BCH Liên đoàn MMA TP HCM ra mắt đại hội. (Ảnh: Dư Hải)

Đại hội đã nghe và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2020-2025), đánh giá toàn diện quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Liên đoàn. Theo báo cáo, Liên đoàn MMA TP HCM hiện có 211 hội viên, trong đó gồm 9 hội viên tổ chức và 202 hội viên cá nhân; bộ máy hoạt động từng bước được kiện toàn, tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ được phê duyệt.

Trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn đã tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên môn cho huấn luyện viên, trọng tài MMA, phối hợp tổ chức các sự kiện thi đấu và biểu diễn võ thuật quy mô lớn, đồng thời mở rộng hợp tác chuyên môn với các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực thể thao - giải trí.

Đáng chú ý, từ cuối năm 2024, Liên đoàn MMA TP HCM chính thức gia nhập hệ thống Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam, tạo nền tảng pháp lý và chuyên môn quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đại hội cũng đã thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030, với mục tiêu xây dựng Liên đoàn MMA TP HCM phát triển bền vững, chuyên nghiệp, đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu MMA theo hướng lành mạnh, hiện đại; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực gồm huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên có trình độ chuyên môn cao, từng bước hội nhập khu vực và quốc tế.

Tại đại hội, ông Phạm Quang Long, Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam, đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên đoàn MMA TP HCM.

Ban Chấp hành mới gồm 15 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 5 thành viên, Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên, đáp ứng yêu cầu tổ chức và điều hành hoạt động Liên đoàn trong giai đoạn mới.

HLV Nguyễn Trần Duy Nhất cũng tái đắc cử vào vị trí ủy viên liên đoàn.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Liên đoàn MMA TP HCM khẳng định quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường xã hội hóa, nâng cao chất lượng các giải đấu, đồng thời chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ trong huấn luyện, đào tạo và quản lý, góp phần đưa MMA TP HCM phát triển, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thể thao thành phố và cả nước, đặc biệt là việc hội nhập vào sân chơi thế giới.