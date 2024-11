Nguyễn Văn Nhơn bị phạt 30 tháng tù vì tội xâm phạm lợi ích Nhà nước

Bị cáo Nguyễn Văn Nhơn tại phiên xét xử sơ thẩm

Ngày 13-11, Tòa án Nhân dân Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nhơn (SN 1956, trú tại phường Quảng Thuận) với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2023 đến tháng 4-2024, Nguyễn Văn Nhơn đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân có tên "Cao Tuổi Bản Tin" để nhiều lần quay video, đăng tải, chia sẻ và phát tán các bài viết có nội dung xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Ngoài ra, tại hai hội nghị tiếp xúc cử tri trong năm 2023, Nguyễn Văn Nhơn đã phát biểu các ý kiến có nội dung xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Căn cứ vào tính chất và mức độ của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nhơn 30 tháng tù giam.