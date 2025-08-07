HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Nguyên Vũ ấn tượng với dự án "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình"

Thùy Trang

(NLĐO) - Chuỗi 34 ca khúc được Nguyên Vũ thể hiện, ca ngợi vẻ đẹp của 34 tỉnh thành sau quá trình sát nhập thu hút sự chú ý.

Nguyên Vũ với dự án âm nhạc “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” bùng nổ!

Nguyên Vũ ấn tượng với dự án "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình"- Ảnh 1.

Ca sĩ Nguyên Vũ giới thiệu dự án Việt Nam- kỷ nguyên vươn mình

Hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, ca sĩ Nguyên Vũ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Không ngừng nỗ lực và cống hiến, anh tiếp tục khẳng định tình yêu với quê hương qua dự án âm nhạc đầy ý nghĩa mang tên "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình".

Dự án được anh ấp ủ từ năm 2024, với mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về sự đổi mới của đất nước đến với mọi người.

Điều đặc biệt của dự án là chuỗi 34 ca khúc được Nguyên Vũ thể hiện, ca ngợi vẻ đẹp của 34 tỉnh thành sau quá trình sát nhập.

Anh chia sẻ rằng: khi bắt tay thực hiện dự án cùng các nhạc sĩ, việc thay đổi địa giới hành chính đã tạo ra không ít thách thức.

Ê-kip đã phải làm việc cật lực để lựa chọn ca từ phù hợp, còn Nguyên Vũ phải tập luyện kỹ càng để phát âm chính xác tên các địa danh. Tuy nhiên, anh và ê-kip cảm thấy tự hào khi mọi khó khăn được vượt qua, dự án được hoàn thành đúng tiến độ.

Nguyên Vũ và những ca khúc tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam, tình yêu quê hương!

Nguyên Vũ ấn tượng với dự án "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình"- Ảnh 2.

Nguyên Vũ hi vọng những ca khúc này sẽ góp phần tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp của các tỉnh thành mới

Nguyên Vũ hy vọng những ca khúc này sẽ góp phần tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp của các tỉnh thành mới, kêu gọi gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa bản sắc vùng miền. Các ca khúc cũng nhằm mục đích ca ngợi vẻ đẹp thân thiện của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn đối với sự hi sinh anh dũng của các anh hùng, để mỗi người dân Việt Nam thêm yêu và tự hào về quê hương mình.

Dự án "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình" không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là tấm lòng và tình cảm mà Nguyên Vũ dành cho đất nước. Anh mong muốn sẽ có cơ hội mang những ca khúc này đến biểu diễn tại các địa phương, cùng với các nghệ sĩ địa phương lan tỏa tình yêu quê hương đến với mọi người.

Dù trải qua bao thăng trầm trong sự nghiệp, ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong Nguyên Vũ vẫn luôn cháy bỏng. Anh không ngừng làm mới bản thân, để tiếp tục cho ra mắt những dự án ý nghĩa như "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình", góp phần xây dựng và phát triển nền âm nhạc nước nhà.

