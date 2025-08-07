HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Nhạc DTAP quá đỉnh

Thùy Trang

(NLĐO) - DTAP tung dự án đầu tay với NSND Thanh Hoa, ca sĩ Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi cùng nhiều nhân vật làm nên dấu son Việt Nam tự hào.

Made in Viet Nam của DTAP: 1 MV bùng nổ, lan tỏa “Tự hào Việt Nam”!

Nhạc DTAP quá đỉnh - Ảnh 1.

Hình ảnh trong Made in Viet Nam

Dự án Made in Viet Nam của DTAP vừa ra mắt đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả. Không chỉ là một MV, "Made In Vietnam" là lời kể bằng âm nhạc về vẻ đẹp đất nước, được thực hiện bằng tất cả sự chỉn chu, nghiêm túc và lòng "Tự hào Việt Nam".

DTAP từng làm nên những dấu ấn với album Hoàng, Link (Hoàng Thùy Linh) hay Vũ trụ cò bay (Phương Mỹ Chi). 

Với Made In Vietnam, DTAP khẳng định bước tiến mới: từ những nhà sản xuất đứng sau thành công của nghệ sĩ khác, họ chính thức bước ra phía trước với vai trò nghệ sĩ độc lập và toàn diện.

Made In Vietnam không đơn thuần là một ca khúc, đây là tác phẩm nghệ thuật tổng hòa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam thông qua lăng kính âm nhạc đương đại. 

Điểm đặc biệt trong Made In Vietnam là phần nhạc cụ dân tộc được phối khí và thu âm hoàn toàn bằng nhạc cụ thật: đàn bầu, đàn tranh, kèn sona, trống… Tất cả được thể hiện trực tiếp bởi các nghệ nhân nhằm giữ trọn vẹn "cái hồn" của âm thanh truyền thống, thể hiện sự trân trọng và cam kết của DTAP trong việc bảo tồn và tôn vinh âm nhạc dân tộc.

Made In Vietnam: Khám phá 3 nét đẹp văn hóa và lịch sử Việt Nam vạn người mê!

Nhạc DTAP quá đỉnh - Ảnh 2.

Hình ảnh trong Made in Viet Nam

Lời bài hát "Made In Vietnam" đã khéo léo đan xen những lát cắt đặc trưng của văn hóa, lịch sử, địa linh nhân kiệt - những yếu tố đã được "làm ra tại Việt Nam" và "làm nên Việt Nam". Ca khúc đưa khán giả bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp truyền thống qua các làng nghề nổi tiếng như lụa Hà Đông, gốm Bát Tràng, đến những biểu tượng văn hóa – du lịch như đèn hoa đăng Hội An. 

Đồng thời, hình ảnh hào hùng của dân tộc cũng được tái hiện mạnh mẽ qua trận Bạch Đằng lịch sử hay bản tuyên ngôn độc lập Nam Quốc Sơn Hà. Sự kết hợp liền mạch các làn điệu dân ca ba miền góp phần hoàn thiện bức tranh âm nhạc giàu bản sắc, được giới chuyên môn đánh giá cao.

NSND Thanh Hoa – người góp giọng trong ca khúc – chia sẻ rằng rất xúc động khi trở lại trong một dự án mang đậm tinh thần dân tộc. NSND Thanh Hoa đặc biệt đánh giá cao cách DTAP kết nối nhuần nhuyễn các làn điệu dân ca ba miền, tạo nên một tổng thể âm nhạc hài hòa, vừa truyền thống vừa đương đại: "Việc lựa chọn và nối kết được các làn điệu dân ca ba miền là điều không dễ, nhưng DTAP đã thực hiện rất mượt mà, tôn vinh được những giá trị văn hóa của từng vùng miền" - NSND Thanh Hoa chia sẻ.

Nhạc DTAP quá đỉnh - Ảnh 3.

Hình ảnh trong MV Made in Viet Nam

DTAP và một phần trong chuỗi chiến dịch "Tự hào Việt Nam"

DTAP cho biết MV "Made in Vietnam" là một phần trong chuỗi chiến dịch "Tự hào Việt Nam" sẽ ra mắt trong tháng 8 này. Trong dòng chảy bản sắc, MV "Made in Viet Nam" là một cách tri ân quê hương đất nước. Điều đó được thể hiện qua những khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời, qua văn hóa ẩm thực Việt, qua khát vọng cùng nhau xây dựng tương lai đất nước,… 

Niềm tự hào còn thể hiện ở việc MV quy tụ 100 con người Việt Nam từ các dân tộc, độ tuổi, ngành nghề khác nhau nhưng đều có một tinh thần chung là cùng xây dựng Việt Nam ngày một tốt đẹp hơn. Ở đó có những con người làm rạng danh Việt Nam ở quốc tế như VĐV Ánh Viên, Hoa hậu H'Hen Niê, NTK Phan Đăng Hoàng, Top 30 Under 30 của Forbes Asia 2025 - Jenny Huỳnh… 

Nhạc DTAP quá đỉnh - Ảnh 4.

Hình ảnh trong MV Made in Viet Nam

Song, cũng có những con người rất bình dị như các bạn đại diện cho đội tình nguyện viên Sài Gòn Xanh, các cô chú đại diện cho Quán cơm từ thiện 1000 vnđ, chú Long - người 10 năm sửa xe miễn phí khắp Sài Gòn hay những lát cắt về nghệ thuật như nghệ sĩ hát bội Phương Loan. 

Sự xuất hiện của các bạn Thanh niên Tiêu biểu từ khắp nơi cũng là một dấu ấn cho thế hệ trẻ không ngừng nỗ lực học tập và cống hiến cho đất nước. Trong lát cắt đó, không thể thiếu những người đã "làm nên" hòa bình tại Việt Nam, các cô cựu chiến binh, nữ Biệt động Sài Gòn thời chiến cũng khắc họa được sự trọn vẹn của những gì được làm ra tại Việt Nam và cùng nhau làm nên Việt Nam.

DTAP nói: "Mỗi người chúng ta cũng như những viên gạch, trước khi cứng cáp thì cũng đã không ngừng nung nấu ý chí, tôi luyện khí chất từng ngày. Và từ những viên gạch đó, chúng ta cùng nhau đoàn kết dựng xây nên một Việt Nam ngày một vững mạnh".

