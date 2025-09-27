Nguyên Vũ mua lại ca khúc do AI thể hiện

Ca sĩ Nguyên Vũ chính thức tuyên chiến với công nghệ AI

Sau nhiều tháng ấp ủ và chuẩn bị, ca sĩ Nguyên Vũ vừa chính thức ra mắt MV Say một đời vì em, một dự án đặc biệt không chỉ đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp âm nhạc mà còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình yêu, nghệ thuật và cả sự khác biệt giữa con người và công nghệ.

Ca sĩ Nguyên Vũ cho biết ban đầu ca khúc Say một đời vì em ban đầu được AI sáng tác và thể hiện.

Tuy nhiên, thay vì để công nghệ chiếm trọn spotlight, Nguyên Vũ đã mạnh dạn mua lại bản quyền, đưa ca khúc trở thành sản phẩm chính thức dưới tên mình, đồng thời thổi vào đó chất giọng đầy cảm xúc và trái tim của một nghệ sĩ thực thụ.

Anh khẳng định: "Công nghệ có thể tạo ra giai điệu, nhưng chỉ con người mới truyền tải được linh hồn của âm nhạc."

Nguyên Vũ “song kiêm” đạo diễn

Nguyên Vũ được đánh giá lão hóa ngược

Đặc biệt, trong MV này, Nguyên Vũ không chỉ là người thể hiện ca khúc mà còn đảm nhận vai trò đạo diễn, trực tiếp chỉ đạo và tham gia diễn xuất. Chia sẻ về quá trình làm việc, Nguyên Vũ xúc động nói: "Khi vừa đóng vừa làm đạo diễn cho MV này, tôi rất trân quý sự hợp tác của các diễn viên. Thiên Ngọc và An Duy không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn diễn xuất tinh tế, hết lòng lắng nghe và thực hiện đúng mong muốn của tôi. Tôi thật sự may mắn khi được làm việc với hai bạn. Điều đó đã giúp tôi dễ dàng hòa mình vào cảm xúc để hoàn thiện MV".

Ngay khi ra mắt, MV Say Một Đời Vì Em đã nhận được hàng loạt phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả chia sẻ cảm giác nổi da gà khi lắng nghe Nguyên Vũ hát, khẳng định cảm xúc của bản thu do chính ca sĩ thể hiện vượt xa phiên bản gốc AI. "Nghe mà nổi da gà cục cục luôn, chắc chắn đoạn rap là ăn đứt AI rồi đó", "Đợi mãi cuối cùng cũng có bản ca sĩ hát, mê quá, cảm xúc hơn hẳn bản AI", "Cái chúng ta cần chính là thế này, chứ không phải AI"….là ý kiến của cư dân mạng.

Nguyên Vũ tuyên chiến với AI

"Điều này một lần nữa chứng minh: công nghệ chỉ có thể tạo ra sản phẩm kỹ thuật, còn giá trị đích thực của âm nhạc – đó là cảm xúc chạm đến trái tim người nghe – chỉ có nghệ sĩ bằng tâm hồn và trái tim mới có thể làm được", ca sĩ Nguyên Vũ nhận định.

Với Say một đời vì em, Nguyên Vũ không chỉ khẳng định sự nghiêm túc trong âm nhạc mà còn cho thấy sự trẻ trung, phong độ và đam mê không hề phai nhạt sau nhiều năm cống hiến. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho tinh thần cầu tiến, luôn tìm tòi sáng tạo và dám thử thách của anh trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ.