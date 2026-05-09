HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Nhà chờ xe buýt mới ở TPHCM có gì đặc biệt?

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM lấy ý kiến người dân về loạt nhà chờ, trụ dừng xe buýt mới tích hợp màn hình LCD, camera, cổng sạc và nhiều tiện ích hiện đại

TPHCM đang lấy ý kiến người dân về loạt mẫu nhà chờ và trụ dừng xe buýt mới theo hướng hiện đại, tích hợp nhiều tiện ích như màn hình LCD, camera an ninh, cổng sạc điện thoại và hệ thống chiếu sáng LED nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và xây dựng hình ảnh giao thông công cộng văn minh, hiện đại.

Nhà chờ xe buýt mới ở TPHCM có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Nhà chờ xe buýt kiểu N01

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (thuộc Sở Xây dựng TPHCM), việc lấy ý kiến được thực hiện theo chỉ đạo của Sở Xây dựng tại Thông báo số 14791/TB-SXD-QLVT ngày 4-5-2026. Các mẫu thiết kế mới được nghiên cứu theo hướng tinh gọn, tăng khả năng nhận diện, phù hợp điều kiện khai thác tại đô thị lớn như TPHCM.

Trong đợt này, Trung tâm giới thiệu 3 mẫu nhà chờ xe buýt mới gồm N01, N02 và N03 với quy mô, công năng khác nhau tùy điều kiện hạ tầng từng khu vực.

Cụ thể, mẫu N01 dài 6 m được thiết kế cho những tuyến đường có vỉa hè hẹp, xen kẽ cây xanh đô thị. Mẫu N02 dài 12 m phù hợp bố trí tại khu vực trung tâm, nhà ga, metro, quảng trường, khu thương mại và du lịch, nơi có lượng hành khách lớn. Trong khi đó, mẫu N03 có chiều dài dưới 5 m, hướng đến các vị trí hạn chế không gian.

Các mẫu nhà chờ đều được nghiên cứu sử dụng vật liệu có độ bền cao, phù hợp điều kiện thời tiết ngoài trời. Bên cạnh chức năng che mưa nắng, nhiều tiện ích hiện đại cũng được tích hợp như màn hình LCD hiển thị thông tin tuyến xe buýt, hệ thống chiếu sáng LED, mã định danh điểm dừng, bảng hiệu dễ nhận diện vào ban đêm, cổng sạc điện thoại USB và Type C, cùng camera an ninh.

Ngoài nhà chờ, Trung tâm cũng đề xuất 5 mẫu trụ dừng xe buýt mới với thiết kế tăng khả năng nhận diện, ứng dụng năng lượng mặt trời, tích hợp đèn LED và camera an ninh ở một số phương án nhằm tăng mức độ an toàn cho hành khách vào ban đêm.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, việc công bố các mẫu thiết kế nhằm tiếp nhận thêm ý kiến từ người dân, hành khách thường xuyên sử dụng xe buýt, chuyên gia, kiến trúc sư và các tổ chức liên quan để hoàn thiện phương án phù hợp nhất với thực tế TPHCM.

Người dân có thể góp ý về tính tiện dụng, khả năng che mưa nắng, mức độ thẩm mỹ, khả năng tiếp cận đối với người cao tuổi và người khuyết tật, sự phù hợp với cảnh quan đô thị cũng như cách bố trí thông tin tuyến và các tiện ích phục vụ hành khách.

Các ý kiến đóng góp được tiếp nhận qua email: ttvthkcc.sxd@tphcm.gov.vn hoặc nền tảng MultiGo. Trung tâm cho biết sẽ nghiên cứu tiếp thu những ý kiến phù hợp, có tính thực tiễn cao để hoàn thiện phương án trước khi triển khai, đồng thời xem xét hình thức ghi nhận đối với các góp ý có giá trị.

Việc đổi mới hệ thống nhà chờ và trụ dừng xe buýt được xem là một trong những bước đi quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa giao thông công cộng TPHCM, hướng tới xây dựng mạng lưới xe buýt thân thiện, thuận tiện và tăng kết nối với hệ thống metro cùng các loại hình vận tải công cộng trong thời gian tới.

TPHCM lấy ý kiến 3 mẫu nhà chờ xe buýt

Nhà chờ xe buýt mới ở TPHCM có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Mẫu nhà chờ xe buýt N01

Nhà chờ xe buýt mới ở TPHCM có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Mẫu nhà chờ xe buýt kiểu N02

Nhà chờ xe buýt mới ở TPHCM có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Mẫu nhà chờ xe buýt kiểu N03

Nhà chờ xe buýt mới ở TPHCM có gì đặc biệt? - Ảnh 5.
Nhà chờ xe buýt mới ở TPHCM có gì đặc biệt? - Ảnh 6.
Nhà chờ xe buýt mới ở TPHCM có gì đặc biệt? - Ảnh 7.
Nhà chờ xe buýt mới ở TPHCM có gì đặc biệt? - Ảnh 8.

Một số mẫu trụ dừng xe buýt

Nhà chờ xe buýt mới ở TPHCM có gì đặc biệt? - Ảnh 9.
Nhà chờ xe buýt mới ở TPHCM có gì đặc biệt? - Ảnh 10.

Mẫu trụ dừng xe buýt số 5 lắp đặt các nhà chờ xe buýt tại sân bay

Tin liên quan

Đưa xe buýt vào tận ngõ

Đưa xe buýt vào tận ngõ

Để gỡ rào cản đi bộ xa và chờ đợi lâu, TP HCM kỳ vọng mạng lưới buýt mini len lỏi vào khu dân cư sẽ thay đổi thói quen đi lại của người dân

Báo in ngày 30-4: Đưa xe buýt vào tận ngõ

Để gỡ rào cản đi bộ xa và chờ đợi lâu, TP HCM kỳ vọng mạng lưới buýt mini len lỏi vào khu dân cư sẽ thay đổi thói quen đi lại của người dân

Miễn phí xe buýt và đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễ

(NLĐO)- 128 tuyến buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội sẽ được miễn phí vé trong 7 ngày nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương với 30-4 và 1-5.

TPHCM xe buýt nhà chờ xe buýt trụ dừng xe buýt đổi nhà chờ xe buýt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo