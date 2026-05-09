Nhà chờ xe buýt mới ở TPHCM có gì đặc biệt?

TPHCM đang lấy ý kiến người dân về loạt mẫu nhà chờ và trụ dừng xe buýt mới theo hướng hiện đại, tích hợp nhiều tiện ích như màn hình LCD, camera an ninh, cổng sạc điện thoại và hệ thống chiếu sáng LED nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và xây dựng hình ảnh giao thông công cộng văn minh, hiện đại.

Nhà chờ xe buýt kiểu N01

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (thuộc Sở Xây dựng TPHCM), việc lấy ý kiến được thực hiện theo chỉ đạo của Sở Xây dựng tại Thông báo số 14791/TB-SXD-QLVT ngày 4-5-2026. Các mẫu thiết kế mới được nghiên cứu theo hướng tinh gọn, tăng khả năng nhận diện, phù hợp điều kiện khai thác tại đô thị lớn như TPHCM.

Trong đợt này, Trung tâm giới thiệu 3 mẫu nhà chờ xe buýt mới gồm N01, N02 và N03 với quy mô, công năng khác nhau tùy điều kiện hạ tầng từng khu vực.

Cụ thể, mẫu N01 dài 6 m được thiết kế cho những tuyến đường có vỉa hè hẹp, xen kẽ cây xanh đô thị. Mẫu N02 dài 12 m phù hợp bố trí tại khu vực trung tâm, nhà ga, metro, quảng trường, khu thương mại và du lịch, nơi có lượng hành khách lớn. Trong khi đó, mẫu N03 có chiều dài dưới 5 m, hướng đến các vị trí hạn chế không gian.

Các mẫu nhà chờ đều được nghiên cứu sử dụng vật liệu có độ bền cao, phù hợp điều kiện thời tiết ngoài trời. Bên cạnh chức năng che mưa nắng, nhiều tiện ích hiện đại cũng được tích hợp như màn hình LCD hiển thị thông tin tuyến xe buýt, hệ thống chiếu sáng LED, mã định danh điểm dừng, bảng hiệu dễ nhận diện vào ban đêm, cổng sạc điện thoại USB và Type C, cùng camera an ninh.

Ngoài nhà chờ, Trung tâm cũng đề xuất 5 mẫu trụ dừng xe buýt mới với thiết kế tăng khả năng nhận diện, ứng dụng năng lượng mặt trời, tích hợp đèn LED và camera an ninh ở một số phương án nhằm tăng mức độ an toàn cho hành khách vào ban đêm.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, việc công bố các mẫu thiết kế nhằm tiếp nhận thêm ý kiến từ người dân, hành khách thường xuyên sử dụng xe buýt, chuyên gia, kiến trúc sư và các tổ chức liên quan để hoàn thiện phương án phù hợp nhất với thực tế TPHCM.

Người dân có thể góp ý về tính tiện dụng, khả năng che mưa nắng, mức độ thẩm mỹ, khả năng tiếp cận đối với người cao tuổi và người khuyết tật, sự phù hợp với cảnh quan đô thị cũng như cách bố trí thông tin tuyến và các tiện ích phục vụ hành khách.

Các ý kiến đóng góp được tiếp nhận qua email: ttvthkcc.sxd@tphcm.gov.vn hoặc nền tảng MultiGo. Trung tâm cho biết sẽ nghiên cứu tiếp thu những ý kiến phù hợp, có tính thực tiễn cao để hoàn thiện phương án trước khi triển khai, đồng thời xem xét hình thức ghi nhận đối với các góp ý có giá trị.

Việc đổi mới hệ thống nhà chờ và trụ dừng xe buýt được xem là một trong những bước đi quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa giao thông công cộng TPHCM, hướng tới xây dựng mạng lưới xe buýt thân thiện, thuận tiện và tăng kết nối với hệ thống metro cùng các loại hình vận tải công cộng trong thời gian tới.

