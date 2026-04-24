Miễn phí xe buýt và đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Miễn phí xe buýt và đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễ

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- 128 tuyến buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội sẽ được miễn phí vé trong 7 ngày nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương với 30-4 và 1-5.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo miễn tiền vé phương tiện vận tải hành khách công cộng trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (kéo dài 3 ngày từ 25 đến hết 27-4) và ngày Chiến thắng 30-4, ngày quốc tế Lao động 1-5 (kéo dài 4 ngày từ ngày 30-4 đến hết ngày 3-5).

Miễn phí xe buýt Hà Nội trong 7 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30 - 4 , 1 - 5 - Ảnh 1.

Hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Thu Hiền

Theo Sở Xây dựng, người dân và du khách được miễn phí khi sử dụng 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Cầu Giấy đoạn trên cao.

Trong thời gian miễn vé, hành khách đi xe buýt vẫn được phát vé lượt theo mệnh giá của từng tuyến nhưng không phải trả tiền. Với các tuyến đang thí điểm vé điện tử, hành khách nhận vé lượt điện tử.

Đối với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé 0 đồng tại quầy theo nhu cầu chuyến đi hoặc mua vé 0 đồng trên các ứng dụng hiện hành của Hà Nội Metro.

Sở Xây dựng cho biết việc miễn phí vé nhằm bảo đảm an sinh xã hội, tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, đồng thời khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Hà Nội hiện có 154 tuyến buýt, trong đó 128 tuyến được trợ giá. Giá vé lượt xe buýt dao động 8.000-20.000 đồng tùy cự ly, giá vé lượt đường sắt đô thị trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3 Nhổn - ga Hà Nội 9.000-19.000 đồng.

Tin liên quan

Lương hưu, trợ cấp tháng 5 lùi lịch sau kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Lương hưu, trợ cấp tháng 5 lùi lịch sau kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

(NLĐO) - Do trùng kỳ nghỉ lễ và cuối tuần, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 5 tại nhiều địa phương được điều chỉnh, người hưởng nhận tiền từ ngày 4-5.

Lâm Đồng yêu cầu không hoán đổi để kéo dài ngày nghỉ lễ

(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị không thực hiện hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thời gian nghỉ trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5.

Thủ tướng yêu cầu không để ùn tắc kéo dài ở cửa ngõ Hà Nội, TPHCM dịp nghỉ lễ

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu không để phát sinh ùn tắc kéo dài trên các tuyến trục chính ra vào thủ đô Hà Nội và TPHCM dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

đường sắt đô thị tuyến xe buýt vận tải hành khách công cộng dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo