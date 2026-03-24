Nhà dân cheo leo miệng vực sau hiến đất, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai chỉ đạo làm rõ

Ngày 24-3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra xác minh thông tin báo chí phản ánh về tuyến đường thi công hạ cốt nền đường ở Phú Trung, Đồng Nai (trước là huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) khiến nhà dân cheo leo miệng vực.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực Phú Riềng, UBND các xã Phú Riềng, Phú Trung và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường, xác minh thông tin báo chí phản ánh.

Đồng thời, rà soát hồ sơ thiết kế, thi công của dự án xác định, làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên; xử lý ngay các sai phạm (nếu có) theo quy định, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị sau khi kiểm tra, xác minh, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh và thông tin kịp thời cho cơ quan báo chí trước ngày 27-3-2026 theo đúng quy định.

Được biết, Dự án xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối ĐH 312 với đường ĐT 759 được UBND tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt cuối năm 2021, thời gian thực hiện từ 2021-2024.

Dự án do UBND huyện Phú Riềng (cũ) làm chủ đầu tư. Sau khi hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp, chủ đầu tư là Ban Quản lý khu vực Phú Riềng.

Dự án có tổng chiều dài hơn 13,4 km, bề rộng cắt ngang 9 m, bề rộng mặt đường 6 m, vận tốc thiết kế 60 km/h, thuộc công trình cấp III, nhóm B.

Các hộ dân đã tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất để làm đường nhưng hiện đang rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi nền nhà cao hơn mặt đường từ 3 m đến 12 m. Trong đó có 7 hộ bị ảnh hưởng lớn bởi dự án. Người dân mong muốn được hạ cao độ nền bằng mặt đường nhưng vướng quy định về quản lý khoáng sản.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng, đây là dự án nhà nước và nhân dân cùng làm, không có chi phí bồi thường hay hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo độ dốc dọc và kỹ thuật cho vận tốc thiết kế 60 km/h, đơn vị buộc phải hạ cốt nền đường xuống sâu.

Một tuần trước đó (17-3), trong một vụ việc khác tương tự, khi làm việc với 8 hộ dân cheo leo bên mép vực trên đường ĐT 753 (xã Tân Lợi), ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (BQLDA), thay mặt chủ đầu tư đã thông báo những thiếu sót của đơn vị cũng như trách nhiệm của đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công trong vụ hạ cốt nền khiến nhà dân nằm cheo leo phải di dời. Trước tiên, ông Toàn nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi người dân vì những bất tiện phát sinh và cho biết dự án nâng cấp, mở rộng ĐT753 là công trình trọng điểm, để kết nối khu vực với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Để xảy ra những thiếu sót trên, lãnh đạo BQLDA cho hay là do tư vấn giám sát và thi công đã thi công thiếu trách nhiệm, gây ảnh hưởng đến người dân; do áp lực đẩy nhanh tiến độ nên thi công chưa phù hợp thực tế, ảnh hưởng trực tiếp cuộc sống người dân. Bên cạnh đó, chủ đầu tư là nơi quản lý, giữ tiền đầu tư để thuê nên cũng có trách nhiệm. Theo ông Toàn, sự việc xảy ra làm đảo lộn cuộc sống người dân. Ông cam kết sẽ tập trung khắc phục hậu quả, đảm bảo quyền lợi người dân. Lãnh đạo Ban cam kết huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ các hộ dân di dời, ổn định cuộc sống; đồng thời phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Phú đẩy nhanh chi trả bồi thường theo quy định.

