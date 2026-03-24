Nhà dân cheo leo miệng vực sau hiến đất, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai chỉ đạo làm rõ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Nhà dân cheo leo miệng vực sau hiến đất, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai chỉ đạo làm rõ

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất để làm đường nhưng lại rơi vào cảnh cheo leo miệng vực sau khi đường xong.

Ngày 24-3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra xác minh thông tin báo chí phản ánh về tuyến đường thi công hạ cốt nền đường ở Phú Trung, Đồng Nai (trước là huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) khiến nhà dân cheo leo miệng vực.

- Ảnh 1.

Nhà dân cheo leo sau khi hạ cốt nền đường (Ảnh: VOV)

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực Phú Riềng, UBND các xã Phú Riềng, Phú Trung và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường, xác minh thông tin báo chí phản ánh.

Đồng thời, rà soát hồ sơ thiết kế, thi công của dự án xác định, làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên; xử lý ngay các sai phạm (nếu có) theo quy định, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị sau khi kiểm tra, xác minh, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh và thông tin kịp thời cho cơ quan báo chí trước ngày 27-3-2026 theo đúng quy định.

Được biết, Dự án xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối ĐH 312 với đường ĐT 759 được UBND tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt cuối năm 2021, thời gian thực hiện từ 2021-2024.

Dự án do UBND huyện Phú Riềng (cũ) làm chủ đầu tư. Sau khi hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp, chủ đầu tư là Ban Quản lý khu vực Phú Riềng.

Dự án có tổng chiều dài hơn 13,4 km, bề rộng cắt ngang 9 m, bề rộng mặt đường 6 m, vận tốc thiết kế 60 km/h, thuộc công trình cấp III, nhóm B.

Các hộ dân đã tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất để làm đường nhưng hiện đang rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi nền nhà cao hơn mặt đường từ 3 m đến 12 m. Trong đó có 7 hộ bị ảnh hưởng lớn bởi dự án. Người dân mong muốn được hạ cao độ nền bằng mặt đường nhưng vướng quy định về quản lý khoáng sản.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng, đây là dự án nhà nước và nhân dân cùng làm, không có chi phí bồi thường hay hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo độ dốc dọc và kỹ thuật cho vận tốc thiết kế 60 km/h, đơn vị buộc phải hạ cốt nền đường xuống sâu.

Một tuần trước đó (17-3), trong một vụ việc khác tương tự, khi làm việc với 8 hộ dân cheo leo bên mép vực trên đường ĐT 753 (xã Tân Lợi), ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (BQLDA), thay mặt chủ đầu tư đã thông báo những thiếu sót của đơn vị cũng như trách nhiệm của đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công trong vụ hạ cốt nền khiến nhà dân nằm cheo leo phải di dời.

Trước tiên, ông Toàn nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi người dân vì những bất tiện phát sinh và cho biết dự án nâng cấp, mở rộng ĐT753 là công trình trọng điểm, để kết nối khu vực với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Để xảy ra những thiếu sót trên, lãnh đạo BQLDA cho hay là do tư vấn giám sát và thi công đã thi công thiếu trách nhiệm, gây ảnh hưởng đến người dân; do áp lực đẩy nhanh tiến độ nên thi công chưa phù hợp thực tế, ảnh hưởng trực tiếp cuộc sống người dân. Bên cạnh đó, chủ đầu tư là nơi quản lý, giữ tiền đầu tư để thuê nên cũng có trách nhiệm.

Theo ông Toàn, sự việc xảy ra làm đảo lộn cuộc sống người dân. Ông cam kết sẽ tập trung khắc phục hậu quả, đảm bảo quyền lợi người dân.

Lãnh đạo Ban cam kết huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ các hộ dân di dời, ổn định cuộc sống; đồng thời phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Phú đẩy nhanh chi trả bồi thường theo quy định.


Ngày 14-3, lãnh đạo Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư xin lỗi người dân, xử lý nhà thầu. 3 ngày sau đó (17-3), ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã xin lỗi các hộ dân bị ảnh hưởng và cam kết khắc phục hậu quả, hỗ trợ, đền bù thoả đáng đảm bảo quyền lợi của các hộ dân.

Tin liên quan

Toàn cảnh vụ nhà dân cheo leo bên mép vực gây bức xúc ở Đồng Nai

Toàn cảnh vụ nhà dân cheo leo bên mép vực gây bức xúc ở Đồng Nai

(NLĐO) - Chủ đầu tư xin lỗi dân và cam kết khắc phục hậu quả sau hơn 2 tháng lấy đất hạ cốt nền đường khiến 8 hộ dân cheo leo bên mép vực gây bức xúc dư luận

Nhà dân cheo leo bên mép vực: Sáng mai 17-3, Đồng Nai công khai một số hạn chế

(NLĐO)-9 giờ sáng 17-3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ gặp các hộ dân để thông tin về một số hạn chế khiến nhà dân cheo leo bên mép vực

Vụ nhà dân cheo leo bên mép vực: Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư xin lỗi dân công khai

(NLĐO) - UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư xin lỗi dân công khai và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vụ hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo

tỉnh đồng nai Chủ tịch UBND nhà dân đường ĐT 759 cheo leo mép vực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo