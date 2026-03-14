Vụ nhà dân cheo leo bên mép vực: Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư xin lỗi dân công khai

Ngày 14-3, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đã truyền đạt thông báo kết luận của ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, về vụ việc hạ cốt nền ở dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 đi qua xã Tân Lợi khiến 8 nhà dân chênh vênh bên mép vực.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu chủ đầu tư tổ chức xin lỗi dân công khai và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan vụ hạ cốt nền đường khiến nhà dân cheo leo.

5 ngày trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà kiểm tra thực địa và làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư dự án ĐT753) liên quan vụ việc trên.

Sau buổi làm việc, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đã truyền đạt thông báo kết luận của ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về vụ việc và yêu cầu chủ đầu tư dự án chủ trì, phối hợp UBND xã Tân Lợi tổ chức cuộc họp xin lỗi người dân, công khai các hạn chế trong quá trình thi công dự án ĐT753.

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện giải quyết các vấn đề kỹ thuật ở khu vực hạ cốt nền đường thuộc dự án trên, nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện qua lại, an toàn cho người dân, tránh xảy ra sạt lở.

Trong trường hợp để xảy ra sạt lở gây mất an toàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định và gia cố, di dời các trụ điện tại khu vực hạ cốt nền.

Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức xem xét, xử lý trách nhiệm của đơn vị thi công, đơn vị giám sát thực hiện dự án để xảy ra các vi phạm, tồn tại ở dự án đang thi công. Kết quả xử lý trách nhiệm báo cáo về UBND tỉnh Đồng Nai trước 19-3.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai lưu ý Đảng ủy, UBND xã Tân Lợi cần nâng cao trách nhiệm về giám sát đầu tư của cộng đồng và trình tự, thủ tục thực hiện. Cộng đồng giám sát các chương trình/dự án để đảm bảo minh bạch, tuân thủ quy hoạch và kế hoạch sử dụng vốn, nhằm phát hiện và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm, lãng phí theo Luật Đầu tư công.

Toàn cảnh nhà dân chênh vênh bên mép vực

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 để làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản. Trong quá trình thi công, các đơn vị đã để xảy ra việc hạ cốt nền lấy đất khiến nhà ở của 8 hộ dân nằm cheo leo bên mép vực.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, chủ đầu tư dự án ĐT753 rà soát, đánh giá hồ sơ thiết kế, thi công của dự án; xác định, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm xảy ra vụ việc hạ cốt nền đường khiến nhà dân cheo leo.

Lưu ý xử lý nội dung thủ tục môi trường của dự án theo đúng quy định pháp luật. Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, đánh giá quy trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở của dự án ĐT753.

Đồng thời thẩm định thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở của dự án và các nội dung có liên quan, xử lý nghiêm các nội dung vi phạm quá trình thi công…

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp; khẩn trương rà soát, thống kê chính xác khối lượng đất đào ở khu vực hạ cốt nền, bãi thải và đánh giá sự phù hợp quy định của pháp luật để đề xuất UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định của pháp luật.



