Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Phúc qua đời, thọ 89 tuổi

Ngày 30-8, giới sân khấu – điện ảnh TP HCM bàng hoàng và tiếc thương khi hay tin Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM (nay là Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM) đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 89 tuổi.

Theo bà Vũ Thị Nam, vợ của ông, do tuổi cao sức yếu, ông ra đi thanh thản trong vòng tay gia đình lúc 8 giờ ngày 30-8.

Bà nghẹn ngào bày tỏ lòng biết ơn chương trình "Mai Vàng nhân ái" của Báo Người Lao Động, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP

Nam Á, đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ông trong những ngày ông điều trị bệnh. Dù bệnh nặng, trí óc ông vẫn sáng suốt, lúc nào cũng đau đáu tâm nguyện đồng hành cùng thế hệ trẻ. "Dù không còn đứng trên bục giảng, ông vẫn thường xuyên quan tâm, chỉ dẫn cho học trò mỗi khi được hỏi đến. Ông sống trọn đời cho nghề, cho học trò" – bà Nam chia sẻ.

Thạc sĩ-đạo diễn Hữu Tiến và thầy - Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Phúc. Năm nào sinh nhật của ông, Thạc sĩ Hữu Tiến cũng đến chúc mừng thầy.

Nguyễn Văn Phúc, người thầy "mát tay" trong đào tạo nghệ sĩ

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Phúc là một trong những gương mặt gắn bó sâu sắc với công tác đào tạo diễn viên, đạo diễn sân khấu – điện ảnh tại TP HCM. Học trò của ông trải dài qua nhiều thế hệ, nay đã trở thành những tên tuổi quen thuộc với công chúng: Công Ninh, Trần Cảnh Đôn, Thanh Thủy, Quyền Linh, Minh Nhí, Đại Nghĩa, Phú Hải, Hữu Luận, Diệu Đức, Trung Dân, Công Hậu, đạo diễn Minh Chung, Quang Minh, Nguyễn Mỹ Khanh, Đức Thịnh, Trường Giang, Vân Trang…

NSƯT Minh Nhí xúc động nhớ lại: "Thầy Nguyễn Văn Phúc học ở Bulgaria về, có kiến thức sư phạm rất tốt, chắp cánh cho học trò vươn cao, vươn xa hơn trong nghề. Với tôi, thầy không chỉ dạy kỹ năng diễn xuất mà còn truyền cho tôi đạo đức, lòng đam mê nghệ thuật. Thầy chính là người đã tiếp thêm đôi cánh để tôi bay xa trong sự nghiệp".

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Phúc và MC Đại Nghĩa - học trò cưng của ông

Còn MC Quyền Linh từng kể: "Thầy Phúc rất kỹ lưỡng trong phân tích nhân vật, giúp sinh viên biết cách đặt mình vào số phận nhân vật để diễn thật, sống thật. Có khi chỉ một lớp diễn ngắn, thầy cũng dành cả giờ để giảng giải, giúp học trò đạt được cảm xúc trọn vẹn nhất. Nhờ vậy, chúng tôi mới thấm được giá trị thật sự của nghề".

Không chỉ đào tạo trên bục giảng, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Phúc còn dành nhiều năm nghiên cứu và viết sách. Tác phẩm "Nghệ thuật biểu diễn sân khấu và điện ảnh" do NXB Hội Nhà văn ấn hành là kết tinh cả quá trình học thuật, trải nghiệm thực tiễn và tâm huyết giảng dạy của ông.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Phúc

Điều đáng quý là sau khi nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục đứng lớp thêm gần 19 năm, không ngừng đồng hành cùng sinh viên. Ông được đồng nghiệp và học trò kính trọng không chỉ ở chuyên môn, mà còn ở nhân cách, sự tận tụy và lòng say mê với nghề.

Nguyễn Văn Phúc và dấu ấn còn mãi

Sự ra đi của Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Phúc để lại khoảng trống lớn trong lòng đồng nghiệp, học trò và những người yêu sân khấu – điện ảnh. Ông ra đi, nhưng những bài giảng, những trang sách, và hơn hết là những thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ bàn tay ông đào tạo sẽ tiếp tục mang theo ngọn lửa mà ông đã truyền lại.

MC Đại Nghĩa từng nói: "Nếu không có thầy thì không có chúng tôi, không có những người nối nghiệp thầy và làm theo những chỉ dẫn của thầy, sống với nghệ thuật nghiêm túc".

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Phúc đã sống trọn đời cho sự nghiệp giáo dục nghệ thuật, trở thành tấm gương sáng cho nhiều thế hệ. Ông mất đi, nhưng dấu ấn và di sản mà ông để lại sẽ còn sống mãi trong ký ức học trò và trong dòng chảy sân khấu và nghệ thuật Việt.