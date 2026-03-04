HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nhà hát Kịch Việt Nam bước vào năm 2026 với khát vọng đổi mới

Thanh Hiệp

(NLĐO) - Nhà hát Kịch Việt Nam nỗ lực bền nhịp cùng công chúng và khẳng định vai trò của một đơn vị giữ lửa chính kịch trong đời sống văn hoá hôm nay.


Nhà hát Kịch Việt Nam bước vào năm 2026 với khát vọng đổi mới - Ảnh 1.

NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục Trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đến dự và chúc mừng Nhà hát Kịch Việt Nam

Sáng 4-3, Nhà hát Kịch Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ báo chí và khách mời đầu xuân 2026. Đầu năm mới mở ra một nhịp khởi đầu nhiều kỳ vọng đối với Nhà hát Kịch Việt Nam khi đơn vị tổ chức buổi gặp gỡ ý nghĩa này và công bố định hướng hoạt động cùng nhiều kế hoạch nghệ thuật quan trọng.

Từ tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW, Nhà hát xác định trách nhiệm của một đơn vị nghệ thuật đầu ngành trong việc giữ gìn giá trị kịch nói và tìm kiếm những bước phát triển mới cho sân khấu đương đại. 

Nhà hát Kịch Việt Nam là ngọn cờ đầu

Theo báo cáo tổng kết, Nhà hát tổ chức 151 buổi diễn, phục vụ hơn 111 nghìn lượt khán giả với doanh thu hơn 2,2 tỷ đồng. Con số này không chỉ phản ánh sự phục hồi của sân khấu sau giai đoạn trầm lắng mà còn cho thấy một điều quan trọng: chính kịch cách mạng và dòng tác phẩm lịch sử vẫn đang có khán giả, và khán giả ấy không hề ít.

Nhà hát Kịch Việt Nam bước vào năm 2026 với khát vọng đổi mới - Ảnh 2.

Không khí khởi động các dự án mới của Nhà hát Kịch Việt Nam đầu năm 2026

Một trong những hiện tượng sân khấu đáng chú ý trong năm là hai đêm diễn Bệnh sĩ thuộc dự án Lưu Quang Vũ - Thói đời tại Cung Hữu nghị Việt Xô, thu hút hơn 2.000 khán giả, trong đó có tỉ lệ không nhỏ là người trẻ, sinh viên và giới văn phòng.

Sức hút của Bệnh sĩ không nằm ở yếu tố hoài niệm mà ở khả năng soi chiếu đời sống hiện tại. Câu chuyện về sĩ diện, áp lực thành đạt, sự hơn thua trong quan hệ xã hội, những điều từng được Lưu Quang Vũ phóng tác từ thời bao cấp, nay trở nên gần gũi với người trẻ trong bối cảnh cạnh tranh đô thị ngày càng gay gắt.

Nếu dòng tác phẩm Lưu Quang Vũ thu hút khán giả bằng tính xã hội, thì Ngược chiều bình an lại hấp dẫn bởi tính chân thực nghề nghiệp và chiều sâu đạo đức.

Tác phẩm đưa câu chuyện của lực lượng Công an nhân dân lên sân khấu một cách trực diện, không né tránh xung đột. Ở đây, xung đột không chỉ là sự đối đầu giữa thiện và ác, mà là va đập giữa nhiệm vụ và đời sống riêng, giữa danh dự và an toàn cá nhân, giữa trách nhiệm công vụ và những điều rất con người.

Nhà hát Kịch Việt Nam bước vào năm 2026 với khát vọng đổi mới - Ảnh 3.

Nhà báo Hà Tùng Long phát biểu tại buổi gặp gỡ

Kiện toàn bộ máy, tạo động lực sáng tạo

Một dấu mốc đáng chú ý trong bước khởi đầu năm mới là việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm Trịnh Mai Nguyên giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát. Quyết định này được xem là sự ghi nhận đối với quá trình cống hiến nghệ thuật bền bỉ của ông, đồng thời góp phần hoàn thiện bộ máy điều hành.

Bộ máy lãnh đạo được củng cố giúp Nhà hát chủ động hơn trong việc triển khai các kế hoạch sáng tạo. Theo ông, việc quán triệt tinh thần Nghị quyết 80 phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong tổ chức dàn dựng, biểu diễn và phát triển nguồn nhân lực. Đây là cơ sở để Nhà hát xây dựng một diện mạo mới cho sân khấu kịch trong giai đoạn tới.

Dàn dựng kiệt tác sân khấu "Vũ Như Tô"

Điểm nhấn nghệ thuật trong năm 2026 là kế hoạch dàn dựng vở Vũ Như Tô của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng – một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu Việt Nam.

Tác phẩm đặt ra những vấn đề lớn về khát vọng sáng tạo, mối quan hệ giữa nghệ thuật và quyền lực, cũng như trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ. Ê-kíp sáng tạo của vở diễn được xây dựng hoàn toàn từ lực lượng nghệ sĩ của Nhà hát, trong đó đạo diễn là NSƯT Trịnh Mai Nguyên.

Nhà hát Kịch Việt Nam bước vào năm 2026 với khát vọng đổi mới - Ảnh 4.

NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam phát biểu tại buổi gặp gỡ

Song song với vở kinh điển này, Nhà hát tiếp tục tìm kiếm các kịch bản đương đại hoặc những tác phẩm khai thác chất liệu dân gian nhằm phản ánh đời sống xã hội hôm nay.

100 đêm diễn và hành trình đưa kịch nói đến gần công chúng

Năm 2026, Nhà hát đặt mục tiêu tổ chức khoảng 100 buổi biểu diễn. Đây là bước tiếp nối thành quả của năm 2025 khi đơn vị đã thực hiện được 151 đêm diễn – con số cho thấy nỗ lực lớn của tập thể nghệ sĩ.

Bên cạnh các suất diễn tại Hà Nội, Nhà hát tiếp tục tổ chức những chuyến lưu diễn phục vụ khán giả vùng sâu, vùng xa và triển khai các chương trình giao lưu quốc tế. Hoạt động biểu diễn dành cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng được chú trọng nhằm lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Một mục tiêu đáng chú ý là duy trì việc "đỏ đèn" thường xuyên vào cuối tuần tại sân khấu số 1 Tràng Tiền. Không gian này được xem như điểm hẹn văn hóa quen thuộc dành cho những người yêu sân khấu.

Nhà hát Kịch Việt Nam bước vào năm 2026 với khát vọng đổi mới - Ảnh 5.

Vở hài kịch dân gian "Nghêu sò ốc hến" sẽ diễn tối 8-3 tại Nhà hát Kịch Việt Nam

Chuyển đổi số và mở rộng khán giả trẻ

Trước sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông số, Nhà hát Kịch Việt Nam xác định công tác truyền thông là một trụ cột quan trọng. Các hoạt động bán vé điện tử, xây dựng nội dung trên nền tảng số và tăng cường tương tác với công chúng đang được triển khai.

Đối tượng học sinh, sinh viên được xem là lực lượng khán giả tiềm năng. Những chương trình giao lưu, tọa đàm, ưu đãi vé cùng sự kết nối với các nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội sẽ giúp kịch nói tiếp cận lớp công chúng mới. Song song với nguồn ngân sách nhà nước, Nhà hát cũng chủ động tìm kiếm nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ công tác dàn dựng và biểu diễn.

Những gương mặt đang được khán giả yêu mến như Tô Dũng, Thế Nguyên, Quang Đạo, Mai Duyên, Việt Hoa, Minh Thu, Thanh Huế được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng kế cận vững chắc.

Theo NSƯT Kiều Minh Hiếu, việc đầu tư cho nghệ sĩ trẻ chính là đầu tư cho tương lai của Nhà hát. Môi trường sáng tạo chuyên nghiệp sẽ giúp các nghệ sĩ trẻ có cơ hội thử sức, trưởng thành và đóng góp cho sân khấu kịch nói.



