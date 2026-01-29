Nhà khoa học trẻ xuất sắc, đầu ngành là trụ cột chiến lược phát triển ĐHQG TPHCM

Chiều 29-1, ĐHQG TPHCM tổ chức buổi gặp mặt các nhà khoa học trúng tuyển Chương trình thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành về công tác tại ĐHQG TPHCM (Chương trình VNU350).

Sự kiện là dịp để ĐHQG TPHCM chào đón các nhà khoa học đã trúng tuyển chương trình, đồng thời lắng nghe ý kiến, đề xuất nhằm tiếp tục hoàn thiện và lan tỏa hiệu quả của VNU350 trong thời gian tới.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TPHCM, cùng lãnh đạo các ban chức năng, đơn vị thành viên và các nhà khoa học trúng tuyển.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai phát biểu tại buổi gặp mặt các nhà khoa học trúng tuyển Chương trình VNU350

Phát biểu tại sự kiện, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh VNU350 không chỉ là chương trình thu hút và giữ chân nhân tài khoa học mà còn là cấu phần chiến lược trong lộ trình phát triển dài hạn của ĐHQG TPHCM. Theo đó, chương trình góp phần hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, thúc đẩy các hướng nghiên cứu mũi nhọn, gắn kết nghiên cứu cơ bản với ứng dụng thực tiễn, kết nối tri thức hàn lâm với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước.

Báo cáo kết quả triển khai cho thấy, đến tháng 12-2025, Chương trình VNU350 đã thu hút 71 ứng viên trúng tuyển, gồm 7 nhà khoa học đầu ngành và 64 nhà khoa học trẻ xuất sắc. Trong đó, Trường ĐH Bách khoa là đơn vị thu hút nhiều nhà khoa học nhất với 26 người; tiếp đến là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên với 16 người. Các đơn vị khác cũng ghi nhận số lượng đáng kể như Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (9 người), Trường ĐH Kinh tế - Luật (8 người) và Trung tâm Vật liệu tiên tiến ĐHQG TPHCM (4 người). Ngoài ra, các nhà khoa học còn công tác tại nhiều trường đại học thành viên khác của ĐHQG TPHCM.

Đáng chú ý, đội ngũ nhà khoa học trúng tuyển VNU350 đến từ nhiều cơ sở nghiên cứu, đại học uy tín hàng đầu thế giới như Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Viện Công nghệ California (Caltech), Đại học Quốc gia Seoul (SNU), Đại học Carnegie Mellon (CMU), Đại học Ludwig Maximilian Munich (LMU), Đại học Trinity Dublin (TCD)…

Các nhà khoa học của chương trình VNU350

Hiện lực lượng này đang dẫn dắt và tham gia các lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, an ninh mạng, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, y – dược học. Sau khi về công tác tại ĐHQG TPHCM, các nhà khoa học vẫn duy trì nhịp độ nghiên cứu tích cực, với khoảng 60 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, trong đó nhiều công trình thuộc nhóm Q1-Q2. Nhiều kết quả nghiên cứu bước đầu tạo ra giá trị ứng dụng cao, như hệ thống chẩn đoán y khoa ứng dụng AI, robot hỗ trợ y tế – logistics, mô hình bảo mật thông tin thông minh.

Chia sẻ định hướng thời gian tới, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai khẳng định ĐHQG TPHCM sẽ tạo điều kiện để các nhà khoa học phát triển trong ba không gian: tự chủ học thuật, phát triển nghề nghiệp và đóng góp cho các nhiệm vụ chiến lược của quốc gia và TP HCM. Chương trình VNU350 được xác định là một trong những trụ cột chiến lược, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 tuyển dụng 350 nhà khoa học, góp phần đưa ĐHQG TPHCM trở thành hệ thống đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á.

Bên cạnh chương trình VNU350, ĐHQG TPHCM đang triển khai chương trình Giáo sư thỉnh giảng nhằm thu hút, đẩy mạnh hợp tác với các chuyên gia, nhà khoa học xuất sắc trên thế giới, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu tại ĐHQG TPHCM.