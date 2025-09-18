HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nhà máy 500 tỉ ở Đà Nẵng "chết yểu", người dân bị vạ lây

Trần Thường

(NLĐO) – San lấp mặt bằng làm nhà máy gây thiệt hại ruộng lúa của người dân ở Đà Nẵng mà chưa đền bù, nay chủ đầu tư làm ăn thua lỗ đã "bỏ chạy".

Tháng 8-2017, Công ty CP Gỗ công nghiệp Quảng Nam tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Chế biến gỗ MDF tại thôn Nam An Sơn (xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Việt An, TP Đà Nẵng).

 Thua lỗ, chủ đầu tư nhà máy 500 tỉ ở Đà Nẵng "bỏ chạy" 

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, nhà máy được thực hiện trên diện tích gần 18 ha, công suất 200.000 m3 sản phẩm/năm, tổng mức đầu tư hơn 500 tỉ đồng.

Nhà máy 500 tỉ ở Đà Nẵng "chết yểu", người dân bị vạ lây- Ảnh 1.

Nhà máy 500 tỉ ở Đà Nẵng "chết yểu", người dân bị vạ lây- Ảnh 2.

Nhà máy được đầu tư hàng trăm tỉ đồng ở Đà Nẵng đóng cửa nhiều năm, khuôn viên cỏ mọc um tùm

Trong đó, giai đoạn 1 đã hoàn thiện san nền 11,4 ha; xây dựng được hơn 18.000 m2 nhà xưởng, 10 hầm sấy hơi nước, bãi tập kết nguyên liệu và một số hạng mục phụ trợ. Nhà máy hoạt động giai đoạn đầu công suất đạt 30%, tương đương mỗi năm sản xuất, chế biến 75.000 m3 sản phẩm gỗ các loại.

Khi đưa vào hoạt động, nhà máy chế biến gỗ MDF Quảng Nam đã giải quyết hơn 100 lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã ký hợp đồng với các đại lý thu gom gỗ tại địa phương và các vùng lân cận để khai thác nguồn gỗ của nông dân, có đề án quy hoạch trồng rừng gỗ lớn để xây dựng vùng nguyên liệu tại chỗ…

Thời điểm khánh thành nhà máy, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ) đã về dự, bày tỏ sự kỳ vọng đối với nhà máy.

Nhà máy 500 tỉ ở Đà Nẵng "chết yểu", người dân bị vạ lây- Ảnh 3.

Người dân thôn Nam An Sơn bức xúc khi nhiều diện tích đất trồng lúa, hoa màu bị bồi lấp không được đền bù

Tuy nhiên, chỉ sau vài năm hoạt động, do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ năm 2021 đến nay, nhà máy chế biến gỗ MDF Quảng Nam đóng cửa, dừng hoạt động trong sự ngỡ ngàng của người dân và chính quyền địa phương.

Yêu cầu phải đền bù cho dân

Việc nhà máy đóng cửa không những khiến hàng loạt lao động mất việc làm, nợ lương, nợ bảo hiểm… mà người dân địa phương cũng bị "vạ lây".

Cụ thể, để đưa nhà máy chế biến gỗ MDF vào hoạt động, chủ đầu tư đã tiến hành san ủi khu đồi từ trên cao, khi gặp mưa lớn, đất đá từ nhà máy ủi ra chảy xuống hạ lưu, vùi lấp nhiều diện tích ruộng lúa, hoa màu của người dân.

Nhà máy 500 tỉ ở Đà Nẵng "chết yểu", người dân bị vạ lây- Ảnh 4.

Đất đai của người dân bị bồi lấp không thể sản xuất, đành phải bỏ hoang

Với những ảnh hưởng này, hàng chục hộ dân đã đề nghị chủ đầu tư bồi thường thiệt hại. Qua khảo sát, chủ đầu tư chỉ bồi thường cho số ít hộ dân, còn lại gần 20 hộ dân khác bị ảnh hưởng đến nay vẫn chưa được bồi thường, hỗ trợ khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Ông Lê Trọng (trú thôn Nam An Sơn, xã Việt An) bức xúc cho biết người dân ở địa phương chủ yếu sống nhờ vào mấy sào ruộng. Từ ngày ruộng bị bồi lấp, gia đình ông không biết làm gì để mưu sinh.

"Nhiều năm qua tôi cùng các hộ bị ảnh hưởng đã gửi hàng chục lá đơn đến chính quyền các cấp nhờ can thiệp, thế nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết" - ông Trọng nói.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Việt, Chủ tịch UBND xã Việt An, cho biết UBND huyện Hiệp Đức trước đây đã làm việc với UBND tỉnh, ghi nhận có thiệt hại hơn 1 ha đất ruộng lúa của 17 hộ dân. 

Thiệt hại này được xác định do Công ty CP Gỗ công nghiệp Quảng Nam gây ra, trách nhiệm của doanh nghiệp phải đền bù cho người dân.

"Huyện Hiệp Đức trước đây đã làm việc nhiều lần, yêu cầu doanh nghiệp đền bù cho người dân nhưng do họ làm ăn thua lỗ "bỏ chạy" rồi, gần đây chúng tôi liên lạc nhiều lần mà không được, gửi giấy mời không tới. Sắp tới, UBND xã sẽ tiếp tục liên hệ với doanh nghiệp để bắt họ khắc phục hậu quả cho người dân" – ông Việt nói.

