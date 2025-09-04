Nhà máy nhiên liệu sinh học 2.200 tỉ đồng "sống lại" sau 10 năm "đắp chiếu"

Ngày 4-9, ông Phạm Văn Vượng - Giám đốc Công ty CP Nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung (BSR-BF, thuộc Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn - đơn vị quản lý, vận hành nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất), cho biết các đơn vị đang tập trung toàn lực để đẩy nhanh tiến độ bảo dưỡng nhà máy với mục tiêu hoàn tất trước ngày 31-10-2025.

"Dự kiến từ tháng 11-2025, nhà máy sẽ chính thức tái khởi động, sản xuất ethanol phục vụ phối trộn xăng sinh học E10, sớm hơn lộ trình của Chính phủ" - ông Vượng thông tin.

Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất

Theo định hướng của Bộ Công Thương, từ ngày 1-1-2026, toàn bộ xăng thương mại trên thị trường sẽ chuyển sang xăng E10. Với sản lượng tiêu thụ xăng trong nước ước khoảng 12-15 triệu m3/năm, lượng ethanol cần thiết cho phối trộn vào khoảng 1,2-1,5 triệu m3/năm.

Bước chuẩn bị này là bước quan trọng để Lọc hóa dầu Bình Sơn thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu xanh theo định hướng của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Chính phủ.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng (ngoài cùng bên trái) kiểm tra công tác bảo trì, bảo dưỡng Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất

Nhà máy nhiên liệu sinh học "đắp chiếu" 10 năm

Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất được khởi công xây dựng từ tháng 9-2009 tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), với tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỉ đồng.

Nhà máy chính thức vận hành thương mại vào năm 2014, mỗi ngày sản xuất khoảng 330 tấn ethanol, góp phần thúc đẩy thị trường xăng sinh học E5 trong nước. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn hoạt động, nhà máy buộc phải dừng vận hành từ tháng 4-2015.

Năm 2018, Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất được bàn giao quyền quản lý cho Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Doanh nghiệp này đã nhiều lần tìm giải pháp khôi phục, song nhà máy vẫn bỏ hoang giữa lòng Khu kinh tế Dung Quất do hạ tầng xuống cấp và đầu ra sản phẩm chưa đảm bảo tính khả thi.