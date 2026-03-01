Nhà máy sản xuất xe máy điện công suất 1 triệu chiếc/năm vừa đi vào hoạt động

Nhà máy có diện tích 232.200 m2, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 lên tới 100 triệu USD (hơn 2.600 tỉ đồng), được xem là một trong những tổ hợp sản xuất xe máy điện hiện đại bậc nhất khu vực.

Nhà máy có thiết kế công suất ban đầu đạt 1 triệu xe mỗi năm, cùng lộ trình dự kiến mở rộng lên 2 triệu chiếc mỗi năm trong các giai đoạn tiếp theo.

Xuất xưởng chiếc xe máy điện đầu tiên

Trong giai đoạn 1, nhà máy dự kiến tạo cơ hội việc làm cho khoảng 800 - 1.000 lao động địa phương. Khi hoàn tất giai đoạn 2, quy mô nhân sự có thể lên tới 3.000 người.

Tại sự kiện này, YADEA còn công bố thỏa thuận hợp tác với Grab Việt Nam (Grab) và các chương trình đồng hành cùng Chính phủ đẩy mạnh chuyển đổi xanh.

Theo đó, YADEA sẽ xem xét áp dụng chính sách và mức ưu đãi tốt nhất cho đối tác tài xế Grab trong từng thời điểm. YADEA còn triển khai dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng và cứu hộ với cơ chế ưu tiên cho đối tác tài xế Grab.

Hai bên cũng sẽ thảo luận về phương án tích hợp vị trí trạm đổi pin và trung tâm bảo hành của YADEA lên hệ thống Grab, để hỗ trợ đối tác tài xế trong quá trình vận hành; kết nối giữa nhà sản xuất, đơn vị cho thuê xe và các doanh nghiệp vận hành trạm sạc, đổi pin.

Dịp này, YADEA còn tổ chức nghi thức xuất xưởng chiếc xe đầu tiên Osta. Đây là mẫu flagship dành cho thị trường Việt Nam, sở hữu ngôn ngữ thiết kế Neo-Retro và quãng đường di chuyển lên đến 180 km.