Nhà máy sản xuất xe máy điện công suất 1 triệu chiếc/năm vừa đi vào hoạt động

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nhà máy sản xuất xe máy điện công suất 1 triệu chiếc/năm vừa đi vào hoạt động

Nguyễn Hải

(NLÐO) - Ngày 1-3, hãng xe máy điện YADEA khánh thành nhà máy sản xuất có quy mô đầu tư hơn 100 triệu USD tại Khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Ninh.

Nhà máy có diện tích 232.200 m2, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 lên tới 100 triệu USD (hơn 2.600 tỉ đồng), được xem là một trong những tổ hợp sản xuất xe máy điện hiện đại bậc nhất khu vực.

Nhà máy có thiết kế công suất ban đầu đạt 1 triệu xe mỗi năm, cùng lộ trình dự kiến mở rộng lên 2 triệu chiếc mỗi năm trong các giai đoạn tiếp theo.

- Ảnh 1.

Xuất xưởng chiếc xe máy điện đầu tiên

Trong giai đoạn 1, nhà máy dự kiến tạo cơ hội việc làm cho khoảng 800 - 1.000 lao động địa phương. Khi hoàn tất giai đoạn 2, quy mô nhân sự có thể lên tới 3.000 người.

TIN LIÊN QUAN

Tại sự kiện này, YADEA còn công bố thỏa thuận hợp tác với Grab Việt Nam (Grab) và các chương trình đồng hành cùng Chính phủ đẩy mạnh chuyển đổi xanh.

Theo đó, YADEA sẽ xem xét áp dụng chính sách và mức ưu đãi tốt nhất cho đối tác tài xế Grab trong từng thời điểm. YADEA còn triển khai dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng và cứu hộ với cơ chế ưu tiên cho đối tác tài xế Grab.

Hai bên cũng sẽ thảo luận về phương án tích hợp vị trí trạm đổi pin và trung tâm bảo hành của YADEA lên hệ thống Grab, để hỗ trợ đối tác tài xế trong quá trình vận hành; kết nối giữa nhà sản xuất, đơn vị cho thuê xe và các doanh nghiệp vận hành trạm sạc, đổi pin.

Dịp này, YADEA còn tổ chức nghi thức xuất xưởng chiếc xe đầu tiên Osta. Đây là mẫu flagship dành cho thị trường Việt Nam, sở hữu ngôn ngữ thiết kế Neo-Retro và quãng đường di chuyển lên đến 180 km.

Tin liên quan

TPHCM công bố 52 điểm lắp tủ đổi pin xe máy điện

TPHCM công bố 52 điểm lắp tủ đổi pin xe máy điện

(NLĐO) - Trước khi triển khai, doanh nghiệp phải hoàn tất hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè...

Bùng nổ trạm đổi pin xe máy điện

Tại nhiều tuyến đường trung tâm các thành phố lớn, hàng loạt trạm đổi pin xuất hiện, tạo thuận lợi cho người sử dụng xe máy điện

Hình ảnh 7 mẫu xe máy điện vừa được VinFast công bố, có cả mô tô vận tốc lên đến 130 km/h

(NLĐO) - VinFast công bố quy hoạch 3 dòng xe máy điện - ra mắt 7 mẫu xe đột phá thị trường.

xe điện xe máy điện Bắc Ninh yadea
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo