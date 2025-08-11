Ngày 11-8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) có công điện 5376 gửi Công ty Thủy điện Sơn La.



Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả lũ vào 16 giờ chiều 11-8. Ảnh: Báo Sơn La

Hồi 9 giờ ngày 11-8, mực nước thượng lưu hồ Sơn La ở cao trình 201,31 m, mực nước hạ lưu 117,11 m, lưu lượng về hồ 3.835 m3 /s, tổng lưu lượng về hạ du 2.724 m3 /s.



Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ NN-MT lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào hồi 16 giờ ngày 11-8.



Bộ NN-MT yêu cầu Công ty tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ.



Cùng với đó, Bộ NN-MT yêu cầu UBND các tỉnh: Sơn La, Phú Thọ tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Sơn La để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.



Thủy điện Sơn La có công suất lắp máy 2.400 MW, với 6 tổ máy cung cấp sản lượng điện trung bình 10,246 tỉ kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia. Đây là thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại.