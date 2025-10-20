Nhà máy thủy điện lớn thứ 2 Việt Nam mở 1 cửa xả lũ

Hồi 7 giờ ngày 20-10, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 116,84 m, mực nước hạ lưu 8,69 m, lưu lượng về hồ 3.244 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 964 m3/s.

Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 11 giờ ngày 20-10.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông.

Cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Thủy điện Hòa Bình là công trình thủy điện lớn thứ 2 ở Việt Nam và cũng là một trong các công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, là nguồn điện chủ lực của hệ thống điện Việt Nam. Công suất đạt 1.920 MW, gồm 8 tổ máy.