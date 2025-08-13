Theo đó, hồi 8 giờ ngày 13-8, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104,78 m, mực nước hạ lưu 13,08 m, lưu lượng về hồ 5.250 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 3.925 m3/s.



Thủy điện Hòa Bình sẽ mở thêm cửa xả lũ thứ 2 vào 20 giờ tối 13-8

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 20 giờ ngày 13-8.

Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ NN-MT (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, 6 tỉnh, thành phố chủ động đảm bảo an toàn hạ du

Cùng ngày, Bộ NN-MT ban hành văn bản số 5466 gửi UBND các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ NN-MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Các tỉnh, thành phố báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ NN-MT (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Trước đó, 20 giờ tối qua 12-8, Bộ trưởng Bộ NN-MT đã lệnh cho Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy.