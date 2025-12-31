Nhà máy VinFast Hải Phòng vừa lập kỷ lục trong ngày cuối năm 2025

Chiếc xe thứ 200.000 xuất xưởng tại nhà máy VinFast Hải Phòng trong năm 2025 là Limo Green, mẫu MPV 7 chỗ thuần điện đang tạo sức hút lớn tại thị trường trong nước.

Riêng trong tháng 11, Limo Green đạt doanh số kỷ lục 9.642 xe, trở thành mẫu ô tô có lượng bán ra trong một tháng cao nhất từ trước đến nay, góp phần giúp VinFast thiết lập kỷ lục doanh số mới cho ngành ô tô Việt Nam.



Xuất xưởng chiếc ô tô điện thứ 200.000

Theo VinFast, tháng 12 là giai đoạn cao điểm cuối năm, công suất nhà máy được đẩy lên mức tối đa, với gần 26.000 xe xuất xưởng. Kỷ lục sản xuất trong ngày được ghi nhận vào 14-12-2025, khi 1.062 xe được hoàn thiện và xuất xưởng, tương đương gần 43 xe mỗi giờ.

Mức công suất này tương đương với các nhà máy Giga (Gigafactory) lớn trên thế giới, cho thấy năng lực tối ưu hóa sản xuất rất cao của nhà máy VinFast Hải Phòng, nơi đang vận hành hơn 1.200 robot ABB, với hơn 18.000 nhân sự làm việc theo ba ca linh hoạt và quy trình tự động hóa đạt khoảng 90%.

Không chỉ ô tô điện, trong năm 2025, tổ hợp nhà máy VinFast Hải Phòng còn ghi nhận sản lượng cao kỷ lục đối với xe máy điện và xe buýt điện, phản ánh xu hướng giao thông xanh đang phát triển mạnh mẽ và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ người tiêu dùng.

Ông Trịnh Văn Ngân, Phó Tổng Giám đốc Sản xuất VinFast toàn cầu, cho biết: "Cột mốc 200.000 ô tô điện xuất xưởng trong năm 2025, chỉ tính riêng tại nhà máy VinFast Hải Phòng, là minh chứng cho trí tuệ, năng lực và sự bền bỉ của hơn 18.000 cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đây".

Tính đến hết tháng 11-2025, VinFast đã bán ra tổng cộng 147.450 xe ô tô điện các loại, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tại thị trường trong nước. Với sản lượng xuất xưởng đạt mức kỷ lục trong tháng 12, VinFast dự kiến sẽ khép lại năm 2025 với doanh số và thị phần cao nhất trong lịch sử ngành ô tô Việt Nam.

Năm 2025, nhà máy VinFast Hải Phòng đạt sản lượng 200.000 xe, bao gồm cả xe tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu. Bên cạnh tổ hợp sản xuất tại Hải Phòng, trong năm qua VinFast cũng đã đưa vào vận hành thêm ba nhà máy tại Hà Tĩnh (Việt Nam), Tamil Nadu (Ấn Độ) và Tây Java (Indonesia), mở rộng năng lực sản xuất toàn cầu.



