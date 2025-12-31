HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

VinFast hỗ trợ tài xế xe ôm mua xe máy điện trả góp lãi suất 0%

Nguyễn Hải

(NLĐO) - VinFast sẽ hỗ trợ chi trả toàn bộ lãi vay trong 12 tháng, còn GSM hỗ trợ công nghệ để các bác tài gia nhập và vận doanh trên nền tảng Xanh SM

Ngày 31-12, nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi 400.000 xe ôm, xe công nghệ tại TPHCM sang xe điện, Tổ chức Tài chính vi mô CEP (thuộc Liên đoàn Lao động TPHCM) kết hợp cùng VinFast, GSM và Nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ Bình Tân triển khai chương trình hỗ trợ cho tài xế mua xe máy điện VinFast. 

Tài xế sẽ được hỗ trợ cho vay tối đa 100% giá trị xe với lãi suất 0% trong vòng 12 tháng.

Theo đó, các tài xế là thành viên Nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ Bình Tân cũng như các nghiệp đoàn khác trên địa bàn thành phố sẽ được Tổ chức tài chính vi mô CEP  hỗ trợ cho vay tối đa lên tới 100% giá trị xe. 

VinFast sẽ hỗ trợ chi trả toàn bộ lãi vay trong vòng 12 tháng, đồng thời GSM sẽ hỗ trợ về mặt công nghệ để các bác tài có thể dễ dàng gia nhập và vận doanh trên Xanh SM Platform, được hưởng các chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho tài xế mới.

VinFast hỗ trợ tài xế xe ôm mua xe máy điện trả góp lãi suất 0 % - Ảnh 1.

Triển khai chương trình hỗ trợ cho tài xế mua xe máy điện VinFast

Cụ thể, khách hàng mua xe máy điện VinFast trực tiếp qua GSM và tham gia vận doanh trên Xanh SM Platform sẽ được chia sẻ mức doanh số 90% (áp dụng đến hết ngày 31-7-2028). Ngoài ra, tài xế sẽ được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng của V-Green. 

Chương trình sẽ được triển khai từ nay đến hết năm 2026. Với tổng ngân sách ước tính lên đến hàng trăm tỉ đồng, chương trình dự kiến sẽ giúp cho hàng chục ngàn tài xế tại TPHCM có cơ hội chuyển đổi sang xe máy điện một cách dễ dàng.

Tin liên quan

IDICO hợp tác chiến lược với VinEnergo, VinFast, V-Green và Xanh SM thúc đẩy hệ sinh thái xanh

IDICO hợp tác chiến lược với VinEnergo, VinFast, V-Green và Xanh SM thúc đẩy hệ sinh thái xanh

Đây là bước tiến quan trọng trong định hướng phát triển hệ sinh thái công nghiệp bền vững, tích hợp đồng bộ hạ tầng, năng lượng và giao thông.

Mẫu xe điện 7 chỗ đầu tiên của VinFast tiếp tục gây bất ngờ

(NLĐO) - Chỉ riêng tháng 11-2025, doanh số mẫu xe điện 7 chỗ đầu tiên của VinFast đã lên tới 9.642 chiếc

Hé lộ thiết kế 3 mẫu ô tô mới của VinFast

(NLĐO) – Với thiết kế lưới tản nhiệt lớn, cho thấy các mẫu xe này có khả năng sử dụng động cơ hybrid

tổ chức tài chính Vinfast xe máy điện xe ôm người lao động TPHCM
