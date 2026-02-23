"Nhà mình đi thôi" ra rạp mùng 10 Tết

Trong khi khá nhiều tác phẩm điện ảnh trình làng thời gian gần đây chọn chủ đề về tình yêu đôi lứa hay các vấn đề xã hội đang "nóng " để khai thác, thì "Nhà mình đi thôi" lựa chọn một đề tài rất quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ: gia đình.
Đạo diễn Trần Đình Hiền không phải là cái tên xa lạ trong giới truyền thông và nghệ thuật. Anh tốt nghiệp ngành Đạo diễn tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM và có thời gian tu nghiệp chuyên sâu về đạo diễn phim tại Pháp. Trần Đình Hiền từng đoạt các giải thưởng trong các cuộc thi về phim ngắn, góp mặt ở các liên hoan phim quốc tế.
Điều thú vị là Trần Đình Hiền có gần hai mươi năm thực hiện MV ca nhạc, video thương hiệu và các sản phẩm truyền thông - trước khi bắt tay vào làm bộ phim điện ảnh đầu tiên "Nhà mình đi thôi". Dự án phim "Nhà mình đi thôi" có ý nghĩa rất lớn với Trần Đình Hiền - vì đánh dấu cột mốc 17 năm ấp ủ giấc mơ làm phim của anh.
Không chỉ dừng lại ở một bộ phim đề tài gia đình, "Nhà Mình Đi Thôi" còn mang đến một bữa tiệc âm nhạc thực thụ với những ca khúc đặc sắc, như:
1. Nhà mình đi thôi - Kai Đinh ft. PiaLinh, VINAHUY
2. Chuyện nhà mình cuối năm... - Kai Đinh ft. Bùi Công Nam
3. Lời tạm biệt chưa nói - Kai Đinh ft. GreyD, Orange
4. VINADZO - VINAHUY
Các nhạc phẩm có năng lượng vừa tích cực, lại sâu lắng đã nhanh chóng được đón nhận từ trước khi bộ phim trình làng
CLIP: "Nhà mình đi thôi" - món ăn tinh thần ấm áp trong thực đơn giải trí đầu năm mới
Bình luận (0)