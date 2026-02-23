"Nhà mình đi thôi" ra rạp mùng 10 Tết

Trong khi khá nhiều tác phẩm điện ảnh trình làng thời gian gần đây chọn chủ đề về tình yêu đôi lứa hay các vấn đề xã hội đang "nóng " để khai thác, thì "Nhà mình đi thôi" lựa chọn một đề tài rất quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ: gia đình.

Đạo diễn Trần Đình Hiền không phải là cái tên xa lạ trong giới truyền thông và nghệ thuật. Anh tốt nghiệp ngành Đạo diễn tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM và có thời gian tu nghiệp chuyên sâu về đạo diễn phim tại Pháp. Trần Đình Hiền từng đoạt các giải thưởng trong các cuộc thi về phim ngắn, góp mặt ở các liên hoan phim quốc tế.

Điều thú vị là Trần Đình Hiền có gần hai mươi năm thực hiện MV ca nhạc, video thương hiệu và các sản phẩm truyền thông - trước khi bắt tay vào làm bộ phim điện ảnh đầu tiên "Nhà mình đi thôi". Dự án phim "Nhà mình đi thôi" có ý nghĩa rất lớn với Trần Đình Hiền - vì đánh dấu cột mốc 17 năm ấp ủ giấc mơ làm phim của anh.

Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên trẻ cùng nghệ sĩ kỳ cựu, kể câu chuyện gia đình và hành trình vun bồi tình yêu cuộc sống.

NSND Hồng Vân, NSND Kim Xuân và diễn viên trẻ Michelle Lai trong một khung hình

Diễn viên Uyển Ân được kỳ vọng có màn thể hiện mới mẻ với một nhân vật giàu chiều sâu nội tâm

Phim không quá kén khán giả, mang thông điệp như lời nhắc nhở nhẹ nhàng để ai nấy nhẫn nại, trân trọng, mở lòng và yêu thương nhiều hơn, dành thời gian và sự quan tâm cho người thân một cách sâu sắc hơn.

"Nhà mình đi thôi" là một bộ phim nhẹ nhàng, ấm áp, chạm đến những góc rất thật trong đời sống của mỗi người với cách kể chuyện gần gũi, dung dị mà cũng hết sức sinh động, đong đầy cảm xúc.

Không tránh né những mâu thuẫn thế hệ hay khoảng cách tâm hồn của những người cùng chung một mái nhà, bộ phim thông qua chuyến du xuân của một đại gia đình tứ đại đồng đường để nói về về chính hành trình thấu hiểu, bao dung và gắn kết giữa ông bà, cha mẹ, con cái, anh em, vợ chồng…

Không chỉ dừng lại ở một bộ phim đề tài gia đình, "Nhà Mình Đi Thôi" còn mang đến một bữa tiệc âm nhạc thực thụ với những ca khúc đặc sắc, như:

1. Nhà mình đi thôi - Kai Đinh ft. PiaLinh, VINAHUY

2. Chuyện nhà mình cuối năm... - Kai Đinh ft. Bùi Công Nam

3. Lời tạm biệt chưa nói - Kai Đinh ft. GreyD, Orange

4. VINADZO - VINAHUY

Các nhạc phẩm có năng lượng vừa tích cực, lại sâu lắng đã nhanh chóng được đón nhận từ trước khi bộ phim trình làng

CLIP: "Nhà mình đi thôi" - món ăn tinh thần ấm áp trong thực đơn giải trí đầu năm mới



