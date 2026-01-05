HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

"Nhà mình đi thôi" - phim Tết 2026 gây tò mò

Thùy Trang

(NLĐO) - Phim Tết "Nhà mình đi thôi" gây tò mò khi tình thân trở thành món hàng đổi chác.

Từ chuyến hành trình rực rỡ đến "phi vụ" phản bội chấn động

"Nhà mình đi thôi", phim Tết 2026 gây tò mò - Ảnh 1.

"Nhà mình đi thôi", phim Tết 2026 gây tò mò

Teaser phim Tết 2026 "Nhà mình đi thôi" của đạo diễn Trần Đình Hiền và nhà sản xuất Lương Trung Tín, vừa ra mắt đã thu hút sự chú ý với câu thoại đầy cảm xúc của (NSND Hồng Vân): "Lâu rồi nhà mình không đi chơi với nhau ha", như một lời mời gọi ấm áp cho hành trình đoàn viên.

Tiếp nối là những thước phim điện ảnh mãn nhãn, đưa khán giả đi qua những vùng đất tươi đẹp, nắng vàng, biển xanh, cát trắng rực rỡ của Miền Trung Việt Nam.

Tuy nhiên, ở phần sau của teaser, bầu không khí tươi vui nhanh chóng bị phá vỡ bởi những rạn nứt ngầm. Những thước phim tiếp theo hé lộ một sự thật đầy tổn thương: chuyến đi không đơn thuần là hành trình gắn kết, mà là một phần trong kế hoạch đánh đổi tình thân lấy một phi vụ làm ăn.

"Nhà mình đi thôi", phim Tết 2026 gây tò mò - Ảnh 2.

Một bộ phim thú vị về tình cảm gia đình

Điểm cao trào của Teaser nằm ở câu thoại buộc tội đầy căng thẳng của người ba (nghệ sĩ Hoàng Sơn): "Con Phương nó chỉ mê tiền, nó mê tiền hơn cái gia đình này!", đi kèm với đó là hình ảnh hỗn loạn khi đứa cháu nhỏ trong nhà đột ngột mất tích và hàng loạt rắc rối diễn ra.

Khán giả sẽ phải tự đặt câu hỏi: Phương là nạn nhân hay là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả?

Uyển Ân và sự "độc lập" đầy bản lĩnh

Sự trở lại của Uyển Ân (vai Phương) trong đường đua phim Tết 2026 là một trong những tiêu điểm lớn nhất. Nhân vật Phương của cô đại diện cho một bộ phận người trẻ đầy tham vọng, sẵn sàng kéo gia đình vào "phi vụ tiền tỷ".

"Phương" không được khắc họa như một hình mẫu đáng thương hay dễ dàng đồng cảm. Ngược lại, nhân vật này có thể khiến người xem khó chịu, thậm chí phán xét. Đây được xem là màn "làm mới" về diễn xuất, khẳng định thực lực độc lập của nữ diễn viên sinh năm 1999.

"Nhà mình đi thôi", phim Tết 2026 gây tò mò - Ảnh 3.

Em gáo Trấn Thành, Uyển Ân đắt sô

Khác biệt hoàn toàn với những bộ phim gia đình bối cảnh trong nhà quen thuộc "Nhà mình đi thôi" mang đến một làn gió mới cho điện ảnh Việt khi khai thác thể loại phim hành trình (road-movie) của một gia đình "tứ đại đồng đường". Đây sẽ là một bộ phim gia đình ngày Tết đầy năng lượng, trẻ trung và tươi mới với không gian và thiên nhiên khoáng đạt.

Nhà sản xuất Lương Trung Tín (nhà sản xuất của "Thám tử Kiên") cam kết "Nhà mình đi thôi" mang đến một trải nghiệm thị giác và âm thanh chuẩn mực, xứng tầm màn ảnh rộng cho khán giả trong dịp Tết 2026.

Đạo diễn Trần Đình Hiền nói chìa khóa để bộ phim không chỉ kể chuyện gia đình mà buộc người xem phải tự hỏi: "Khi đứng trước tiền bạc, chúng ta sẵn sàng đánh đổi điều gì?"

