Nhà nghiên cứu Phan Đăng qua đời ở tuổi 75

Ngày 1-11, thông tin từ gia đình cho biết, nhà giáo - nhà nghiên cứu Phan Đăng (bút danh Phan Hứa Thuỵ; sinh năm 1949, trú tại TP Huế) đã từ trần vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 31-10 sau một thời gian lâm bệnh nặng.

Tang lễ của ông được tổ chức tại tư gia ở đường Phan Châu Trinh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Nhà nghiên cứu Phan Đăng là một giảng viên môn văn học Việt Nam, thuộc Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Khoa học – ĐH Huế từ ngày 1-9-1977 và từng giữ chức trưởng khoa, đồng thời là nhà nghiên cứu uyên thâm Hán - Nôm, am tường văn hóa, lịch sử, có nhiều công trình nghiên cứu, dữ liệu sách, dịch và chú giải. Nhà nghiên cứu Phan Đăng được đánh giá là một tấm gương trong học tập, truyền cảm hứng nghiên cứu cho nhiều thế hệ sinh viên, trong đó có nhiều tăng ni ở các trường Phật học, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Nhà nghiên cứu Phan Đăng là người dịch và chú giải sách "Hoàng Việt nhất thống dư địa chí"

Ông là người dịch và chú giải sách "Hoàng Việt nhất thống dư địa chí" của tác giả - Thượng thư Bộ binh Lê Quang Định, do NXB Thế giới liên kết với Công ty CP sách Thái Hà phát hành, được giới nghiên cứu, độc giả đánh giá rất cao. Đây là tác phẩm duy nhất được trao giải A, trong giải thưởng Sách Quốc gia lần V - 2022 do Bộ TT&TT, Hội Xuất bản Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức vào tối 3-10-2022 tại Hà Nội.

"Hoàng Việt nhất thống dư địa chí" được xem là bộ địa chí đầu tiên của triều Nguyễn, vừa là một thư tịch chính thống nhằm khẳng định cương vực của quốc gia, vừa tỏ rõ ý thức độc lập, văn hiến của một dân tộc tự cường vào đầu thế kỷ XIX.

Ngoài ra, ông có nhiều công trình nghiên cứu, dịch và chú giải khác, trong đó có 2 cuốn sách chuyên khảo về lịch sử và khảo cổ học mà ông đồng tác tác giả với PGS-TS Đỗ Bang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam (chủ biên); Bùi Thị Tân, Trần Đại Vinh, Mai Văn Được, Huỳnh Công Bá… Cụ thể, sách "Nguyễn Cư Trinh (1716-1767): Quê hương, thời đại và sự nghiệp" do NXB Thuận Hóa ấn hành năm 2017; sách "Dương Văn An với vùng đất Thuận Quảng" do NXB Thuận Hóa phát hành năm 2015; "Ô châu cận lục" do Văn Thanh - Phan Đăng dịch và chú giải, NXB Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2009...