Thời sự

Nhà rông 9,4 tỉ dang dở: Để tồn tại hay phá dỡ?

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Nhà rông 9,4 tỉ đồng đang được thi công dang dở thì phải tạm dừng vẫn chưa được các cơ quan chức năng quyết định cho tồn tại hay tháo dỡ.

Ngày 18-8, UBND xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai đã có ý kiến việc sử dụng nguồn kinh phí đầu tư khi tạm dừng thực hiện xây dựng nhà rông và công trình phụ trợ thuộc dự án "Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh (cũ), tỉnh Gia Lai" gửi Sở Dân tộc - Tôn giáo tỉnh.

Dự án trên có tổng mức đầu tư 9,4 tỉ đồng, thuộc công trình cấp 3, nhóm C, có các hạng mục chính như: nhà trưng bày 1 (nhà rông); nhà trưng bày 2 (nhà sàn) và một số hạng mục khác. Hiện dự án đang tạm dừng để chờ ý kiến các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai.

Nhà rông 9,4 tỉ dang dở: Để tồn tại hay phá dỡ?- Ảnh 1.

Nhà rông và các công trình phụ trợ có giá 9,4 tỉ đồng đang thi công dang dở phải tạm dừng

Hiện nay, dự án đã triển khai được khoảng 40% khối lượng, giá trị công trình trên 4,6 tỉ đồng và phải tạm dừng để đảm bảo không phá vỡ cảnh quan theo chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Tại cuộc họp giữa các sở, ngành và UBND xã Biển Hồ, ông Đặng Thái Huy, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng khu vực Chư Păh, ý kiến rằng dự án đã bố trí vốn, thẩm định và phê duyệt dự án đúng theo quy định của Luật đầu tư công và Luật xây dựng.

Do đó, đề nghị các ngành tham mưu cho UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận cho chủ đầu tư thanh quyết toán khối lượng dự án đã thực hiện. Ngoài ra, khối lượng công trình đã thực hiện quyết định tháo dỡ trả lại mặt bằng hay để tồn tại.

Theo Sở Xây Dựng Gia Lai, dự án đã được UBND huyện Chư Păh (cũ) lập, thẩm định và phê duyệt, do đó trách nhiệm liên quan đến việc triển khai dự án thuộc người quyết định đầu tư.

Nhà rông 9,4 tỉ dang dở: Để tồn tại hay phá dỡ?- Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chỉ đạo tạm dừng dự án để làm nhà rông theo truyền thống của người J'rai, không "bê tông hoá" nhưng đại diện chủ đầu tư cho biết nếu làm truyền thống thì không thể thanh quyết toán

Nhà rông 9,4 tỉ dang dở: Để tồn tại hay phá dỡ?- Ảnh 4.

Phối cảnh dự án

Dự án này chủ đầu tư đã ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn, thi công để triển khai. Theo quy định, hợp đồng xây dựng có hiệu lực là cơ sở pháp lý cao nhất mà bên giao thầu, bên nhận thầu và các bên liên quan có nghĩa vụ thực hiện. Do đó, đối với khối lượng đã thực hiện chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận khối lượng đã được nghiệm thu theo quy định làm cơ sở quyết toán hợp đồng xây dựng theo các điều khoản trong hợp đồng.

UBND xã Biển Hồ mới (xã Chư Đăng Ya cùng 3 xã nhập thành xã Biển Hồ) có ý kiến rằng cần lập quy hoạch chi tiết trước khi xây dựng nhà rông với kiến trúc và quy mô phù hợp.

Tin liên quan

Cận cảnh tháo dỡ Khu phức hợp thương mại xây dựng không phép trên "đất vàng" ở Đồng Nai

Cận cảnh tháo dỡ Khu phức hợp thương mại xây dựng không phép trên "đất vàng" ở Đồng Nai

(NLĐO) - Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp trên 2,2 ha không phép ở Đồng Nai bắt đầu tháo dỡ sau 6 năm bị đình chỉ

Người dân TP HCM tháo dỡ "chuồng cọp" sau vụ cháy chung cư Độc Lập

(NLĐO) - Cảnh sát chữa cháy TP HCM đang phối hợp chính quyền địa phương vận động người dân tháo dỡ "chuồng cọp".

Vì sao dừng thi công nhà rông 9,4 tỉ đồng ở Gia Lai?

(NLĐO) - Nhà rông có mức đầu tư 9,4 tỉ đồng đang thi công dang dở thì phải dừng thi công, nguy cơ phải tháo dỡ trả lại nguyên trạng.

nhà rông tồn tại tháo dỡ tỉnh Gia Lai
