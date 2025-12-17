Nhà sản xuất "Anh trai vượt ngàn chông gai" sẽ bán 49% cổ phần công ty con cho Sony Music

HĐQT Công ty CP Tập đoàn YeaH1 (mã chứng khoán: YEG) vừa thông qua nghị quyết về việc ký kết và triển khai các hợp đồng liên quan đến việc tiếp nhận vốn góp từ Công ty Sony Music Entertainment Hong Kong Limited tại công ty con là Công ty CP 1Label.

Song song đó, YeaH1 cũng phê duyệt các thỏa thuận hợp tác với Sony Music Hong Kong cho những dự án phân phối nhạc số trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Sony Music Entertainment Hong Kong sẽ nắm giữ 49% cổ phần có quyền biểu quyết tại 1Label. Giao dịch được thực hiện thông qua hình thức phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Sau khi hoàn tất thương vụ, 1Label – đơn vị chuyên sản xuất và phát hành âm nhạc – cùng công ty thành viên là Công ty TNHH 1Talents, hoạt động trong lĩnh vực quản lý nghệ sĩ, sẽ không còn là công ty con của YeaH1.

Giá trị cụ thể của thương vụ không được công bố, thời gian hoàn tất phát hành dự kiến trong quý IV/2025.

Sau khi hoàn tất giao dịch với Sony Music Entertainment Hong Kong, 1Label và đơn vị thành viên là Công ty TNHH 1Talents sẽ không còn là công ty con của YeaH1



Sony Music Entertainment Hong Kong là một thành viên của Sony Music Entertainment, tập đoàn âm nhạc hàng đầu thế giới, thuộc nhóm “Big 3” đang chi phối ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu, cùng với Universal Music Group và Warner Music Group.

Sony Music được xem là một trong những doanh nghiệp có lịch sử lâu đời và ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lĩnh vực này, từ việc góp phần hình thành hãng thu âm đầu tiên trên thế giới đến những đổi mới mang tính nền tảng trong công nghệ ghi âm và phát hành âm nhạc. Hiện nay, Sony Music có mặt tại hơn 100 quốc gia, sở hữu danh mục nghệ sĩ và kho bản quyền đồ sộ trên toàn cầu.

Theo YeaH1, việc 1Label đón dòng vốn từ Sony Music không chỉ mang ý nghĩa thu hút nguồn lực tài chính quốc tế vào lĩnh vực giải trí trong nước, mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp cận các chuẩn mực quốc tế về sản xuất âm nhạc, quản lý nghệ sĩ, khai thác bản quyền cũng như hệ thống phân phối toàn cầu. Đây được xem là bước đi chiến lược trong bối cảnh thị trường âm nhạc số và nội dung giải trí đang cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Về kết quả kinh doanh, YeaH1 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt doanh thu hơn 1.000 tỉ đồng, tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ các chương trình giải trí có sức lan tỏa lớn như chuỗi concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” và chương trình truyền hình “Gia đình Haha”.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt gần 65 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ và là mức lợi nhuận 9 tháng cao nhất của YeaH1 trong vòng 7 năm trở lại đây. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 82% kế hoạch doanh thu và hơn 47% mục tiêu lợi nhuận cả năm.