Kinh tế

Nhà sáng lập thương hiệu Cà Mèn, đưa cháo bột cá lóc, miến lươn đi Mỹ, Úc bất ngờ qua đời

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Trước khi qua đời, anh Thuận từng chia sẻ trên trang cá nhân việc phải nằm điều trị trên giường bệnh, song không tiết lộ cụ thể về tình trạng sức khỏe.

Tối 2-11, giới kinh doanh và cộng đồng khởi nghiệp bàng hoàng trước thông tin anh Nguyễn Đức Nhật Thuận (sinh năm 1991), nhà sáng lập thương hiệu ẩm thực Cà Mèn, bất ngờ qua đời.

Phía Cà Mèn xác nhận với chúng tôi rằng anh Nguyễn Đức Nhật Thuận đã qua đời trong ngày hôm nay, thông tin cụ thể sẽ được công bố sau. Nhiều bạn bè của anh cho biết anh Thuận qua đời lúc 17 giờ ngày 2-11 do đột quỵ.

Trước khi qua đời, trong tháng 10 anh Thuận từng chia sẻ trên trang cá nhân việc phải nằm điều trị trên giường bệnh, song không tiết lộ cụ thể về tình trạng sức khỏe. Dù vậy, anh vẫn theo dõi sát công việc của công ty.

Ngày 16-10, anh cho hay Cà Mèn vừa hoàn tất đơn hàng xuất đi Mỹ và đồng thời chốt thêm 1 container 40 feet đi Mỹ, 1 container 40 feet đi Canada.

"Nằm không điện thoại, không công việc, tự nhiên thấy danh tiếng, hào nhoáng tất thảy mọi thứ đều là hư danh, mình chỉ biết làm thực, tạo ra giá trị thực, cố gắng thật nhiều để lo cho gia đình, anh em và Cà Mèn"- anh Thuận viết trên trang cá nhân của mình.

- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Đức Nhật Thuận, nhà sáng lập thương hiệu ẩm thực Cà Mèn chia sẻ về hành trình khởi nghiệp tại một sự kiện

Anh Nguyễn Đức Nhật Thuận được biết đến là một startup trẻ đầy nhiệt huyết, luôn ấp ủ khát vọng đưa món ăn Việt ra thế giới. Anh là người hòa đồng, nhiệt tình và thường xuyên tham gia các chương trình khởi nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Đức Nhật Thuận mang trong mình giấc mơ "Mang Quảng Trị đi muôn phương" từ rất lâu và luôn cháy trong mình khao khát hiện thực hoá giấc mơ ấy.

Năm 2015, anh từ bỏ công việc với mức lương gần 2.000 USD/tháng để sáng lập Cà Mèn, mang sứ mệnh “Mang Quảng Trị vào phố”.

Sau nhiều tháng ngày miệt mài nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, đến năm 2022 Cà Mèn đã cho ra mắt sản phẩm cháo bột cá lóc đóng gói mang đậm hương vị Quảng Trị và bắt đầu "Mang Quảng Trị đi muôn phương".

Hiện Cà Mèn đã phát triển thêm nhiều sản phẩm đóng gói khác là sốt lẩu, miến lươn và bún lươn xào nghệ,...

Các sản phẩm của Cà Mèn đã có mặt hơn 1.000 siêu thị và chợ Việt, siêu thị châu Á trên khắp các bang của nước Mỹ. Bên cạnh thị trường Mỹ, Cà Mèn còn khai phá thị trường Canada, Úc và Anh.

Tin liên quan

Doanh nhân Hồ Nhân - con rể gia tộc Sơn Kim qua đời vì bệnh hiểm nghèo

Doanh nhân Hồ Nhân - con rể gia tộc Sơn Kim qua đời vì bệnh hiểm nghèo

(NLĐO)- Ông Hồ Nhân được biết đến là "cha đẻ" của Nanocovax, loại vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên do Việt Nam nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng

Chủ tịch Bamboo Capital qua đời

(NLĐO) - Ông Kou Kok Yiow đã đồng hành cùng tập đoàn từ ngày đầu thành lập và từng đảm nhiệm các vị trí cố vấn, thành viên Ban Kiểm soát.

Lộ diện người thay thế sau khi Chủ tịch Tập đoàn 911 qua đời trước thềm đại hội cổ đông

(NLĐO)- Hồi tháng 10, người vừa ngồi vào vị trí chiếc ghế Chủ tịch Tập đoàn 911 đã thoái hơn 600.000 cổ phiếu NO1, chiếm hơn 2,5% vốn.

