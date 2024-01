Nhà thiết kế Minh Hạnh, Hoa hậu Ngọc Hân trình diễn áo dài tại Văn Miếu

Chương trình nghệ thuật trình diễn áo dài mang tên "Nơi tôi sinh ra" do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với các đơn vị tổ chức sẽ diễn ra vào tối 5-1 tại khu Thái học - Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Đây là một chương trình nghệ thuật đặc sắc, nhằm giới thiệu vẻ đẹp của tà áo dài là chủ đạo.



Các mẫu áo dài của 18 nhà thiết kế nổi tiếng sẽ được trình diễn tại Văn Miếu

18 nhà thiết kế tham gia chương trình bao gồm: Minh Hạnh, Diệp Anh, Ngọc Hân, Cao Minh Tiến, Thanh Thuý, Trịnh Bích Thuỷ, Duy Nguyễn, Chế Quyết Tiến, Giang Đoàn, Phương Thảo, Laura, Trần Thiện Khánh, Viết Bảo, Huệ Thi, Nguyễn Thuý, Trung Beret.

Nhà thiết kế Minh Hạnh sẽ giới thiệu bộ sưu tập áo dài với chất liệu thổ cẩm

Tại chương trình, nhà thiết kế Minh Hạnh sẽ giới thiệu bộ sưu tập áo dài với chất liệu thổ cẩm mang đậm dấu ấn của vùng đất và con người Tây Nguyên. Bà cho hay "Nơi tôi sinh ra" không chỉ đơn thuần là một buổi trình diễn thời trang mà nó là câu chuyện của văn hóa Việt Nam. Mỗi vùng đất khác nhau sẽ có một câu chuyện riêng với áo dài.

Nhà thiết kế Công Huân giới thiệu bộ sưu tập áo dài đặc trưng của TP HCM. Nhà thiết kế Thanh Thúy sẽ mang đến những bộ áo dài có họa tiết, dáng dấp của hoa ban - loại hoa đặc trưng của Điện Biên...

Mỗi vùng đất khác nhau sẽ có một câu chuyện riêng với áo dài

Nhà thiết kế Cao Minh Tiến sẽ giới thiệu bộ sưu tập áo dài ký họa về Hà Nội. Trong khi nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy kể chuyện mùa đông Hà Nội qua bộ sưu tập áo dài kết hợp áo chần bông, còn nhà thiết kế Duy Nguyễn lại mang đến câu chuyện thôn quê Hà Nội với bộ sưu tập áo dài thủ công đặc trưng của làng nghề Trạch Xá, huyện Ứng Hòa.

Các thiết kế được giới thiệu với người xem tại Văn Miếu

Hoa hậu - nhà thiết kế Ngọc Hân chọn chủ đề cho bộ sưu tập áo dài của mình là tranh dân gian truyền thống Thăng Long - Hà Nội. Chị chia sẻ: "Với niềm yêu thích những bộ tranh dân gian truyền thống, cùng với tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, lần này tôi có cơ hội may mắn được biết đến tranh Kim Hoàng vốn là dòng tranh Tết nổi tiếng đã từng bị thất truyền trong khoảng thời gian khá dài. Tranh Kim Hoàng, hay còn gọi là Tranh Đỏ mang chủ đề chính gắn liền với những hình ảnh quen thuộc gần gũi trong đời sống nông thôn miền Bắc. Cụ thể đó là tranh lợn, gà, cuộc sống đồng quê, ông Công ông Táo… Tranh đỏ đa dạng chủ đề, đáp ứng hầu hết nhu cầu của người mua, có dùng cho mục đích chơi tết hay thờ đều phù hợp, với ước nguyện đem đến cuộc sống ấm no, yên bình. Tranh Kim Hoàng là sự kết hợp giữa in, tô màu, vẽ một cách khéo léo tạo ra tranh uyển chuyển nhưng đường nét dứt khoát".

Chương trình chiếu ánh sáng 3D mapping kết hợp với trình diễn áo dài truyền thống sẽ tôn vinh nét đẹp của tà áo dài Việt Nam

Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đây là chương trình được mong đợi, gợi lại cho mọi người nhiều cảm xúc về nơi mình sinh ra, nhất là trước thềm năm mới.

"Chương trình chiếu ánh sáng 3D mapping kết hợp với trình diễn áo dài truyền thống không chỉ tôn vinh giá trị di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám mà còn tôn vinh nét đẹp truyền thống của tà áo dài Việt Nam. Trong chương trình, câu chuyện về áo dài đến từ nhiều vùng, miền khác nhau sẽ được kể trong không gian nghệ thuật của âm nhạc và ánh sáng, mang đến trải nghiệm hấp dẫn, khác biệt cho du khách"- ông Lê Xuân Kiêu chia sẻ.