Nha Trang - Khánh Hòa tưng bừng mừng đón 9 triệu lượt du khách

Theo đó, sau hơn 9 tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, ngành du lịch Khánh Hòa đã về đích trước 3 tháng so với kế hoạch của năm 2024.

Để ghi dấu cho quá trình khôi phục và phát triển và tri ân các du khách đã chọn Nha Trang- Khánh Hòa làm điểm du lịch nghỉ dưỡng, ngành du lịch đã tổ chức sự kiện "Du lịch Khánh Hòa đạt 9 triệu lượt khách".

Nha Trang - Khánh Hòa chào mừng sự kiện đạt 9 triệu lượt du khách

Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, đánh giá Nha Trang – Khánh Hòa được du khách biết đến với sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo với nhiều lợi thế về tài nguyên, danh lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa đa dạng, dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí biển đẳng cấp.

Với sự chung tay của toàn ngành du lịch đã tích cực triển khai các giải pháp phát triển đa dạng hóa thị trường khách, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch và xây dựng sản phẩm riêng biệt, độc đáo gắn liền công tác truyền thông quảng bá phủ rộng hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đến du khách trong nước và quốc tế, từng bước khẳng định được thương hiệu, uy tín của du lịch Nha Trang – Khánh Hòa trong khu vực và trên thế giới.

Tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố đạt 9 triệu lượt du khách trong 9 tháng đầu năm 2024, vượt kế hoạch đề ra 3 tháng

Bước sang tháng 10, ngành du lịch Khánh Hòa tiếp tục phát động chương trình kích cầu "Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, đến để yêu".

Chương trình được sự hưởng ứng của các doanh nghiệp khách sạn từ 3 – 5 sao và các doanh nghiệp dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà với những sản phẩm hấp dẫn, quà tặng ưu đãi cho du khách trải nghiệm điểm đến tại Nha Trang - Khánh Hòa trong thời gian đến.

Theo đó, ngành du lịch áp dụng với các booking trực tiếp từ du khách quốc tế sẽ được hưởng ưu đãi 6 đêm được miễn phí 1 đêm. Du khách trong nước 4 đêm được miễn phí 1 đêm Giảm từ 10 – 20% giá dịch vụ tại các khu điểm vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống...

Nhận diện chương trình sẽ được thể hiện ở logo doanh nghiệp tham gia chương trình kích cầu năm 2024 được treo tại các doanh nghiệp và thông báo trên các phương tiện truyền thông ngành du lịch như Website, Facebooke, Fanpage…..

"Thông điệp của chương trình muốn gửi đến những du khách đã và chưa từng đặt chân tới Nha Trang – Khánh Hòa thì hãy đừng chần chừ nữa, vì chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón bạn, hãy đến nơi đây để khám phá những điều thú vị về Nha Trang – Khánh Hòa và để yêu nhiều hơn"- ông Vinh kêu gọi.

Trong 9 tháng đầu năm 2024 khách quốc tế đến Nha Trang đạt hơn 3,6 triệu lượt, vượt 20% kế hoạch đề ra

Trong sự kiện này, ông Lê Hữu Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cũng nhiệt liệt chúc mừng và tuyên dương ngành du lịch Khánh Hòa. Đây là kết quả của cả chặng đường phát triển với sự đóng góp quý báu của những cán bộ và người lao động trong ngành du lịch. Trong đó có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, địa phương; sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí và sự ủng hộ, đồng hành của du khách trong và ngoài nước.

Tính đến 9 tháng năm 2024, tổng lượt khách lưu trú ước đạt 9 triệu lượt, tăng 57,9% so với cùng kỳ (đạt 100% kế hoạch của năm 2024). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3,6 triệu lượt, tăng 147,9% so với cùng kỳ (vượt 20% kế hoạch của năm 2024); khách nội địa ước đạt 5,4 triệu lượt khách, tăng 27,2% so với cùng kỳ (đạt 90% kế hoạch của năm 2024). Tổng thu du lịch ước đạt 44.138,4 tỉ đồng, tăng 61,9% so với cùng kỳ (vượt 10% kế hoạch của năm 2024).