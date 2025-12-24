HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nhà trong hẻm khó bán

Bài và ảnh: Sơn Nhung

Nhà riêng lẻ ngày càng kén khách mua do giá cao nhưng thiếu tiện ích

Cuối năm thường là giai đoạn giao dịch sôi động của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, năm nay, phân khúc nhà phố tại TP HCM, đặc biệt là nhà trong hẻm, lại khá ảm đạm. Đáng nói là tình hình này đã kéo dài từ đầu năm đến nay.

Rao bán cả năm mà không ai mua

Các nhân viên môi giới cho biết giá nhà trong hẻm ở TP HCM hiện đã giảm khoảng 15%-20%, thậm chí có nơi 25%-30% so với 1-2 năm trước nhưng giao dịch vẫn rất khó.

Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ một căn nhà trong hẻm đường Huỳnh Văn Nghệ (phường Tân Bình, TP HCM), cho biết gia đình ông rao bán căn nhà hẻm ô tô ra vào được, diện tích 5 m x 18 m, kết cấu 1 trệt 2 lầu, khá thông thoáng, với giá 12 tỉ đồng đã gần 1 năm nhưng không có giao dịch. "Tôi đã giảm còn 10,5 tỉ đồng mà vẫn chưa chốt được" - ông Hùng nói.

Trường hợp khác, ông Hoàng, chủ một căn nhà mặt tiền đường kinh doanh tại phường Phú Thọ Hòa, quyết định giảm thêm 500 triệu đồng so với mức rao bán ban đầu để đẩy nhanh giao dịch. Căn nhà có diện tích 4 m x 10 m, 1 trệt 3 lầu, đang được ông chào bán hơn 8 tỉ đồng. "Vì cần tiền xử lý nợ ngân hàng cuối năm nên chủ mới bán chứ bình thường khu này phải hơn 9 tỉ đồng" - ông Quốc, người môi giới đang rao bán căn nhà này, chia sẻ.

Theo ghi nhận, hiện ở các khu vực Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh cũ, lượng nhà phố rao bán đang tăng mạnh, tạo điều kiện cho người mua thoải mái lựa chọn và trả giá.

"Khách có tiền chỉ cần ưng là trả xuống 5%-10%, thậm chí có trường hợp chủ nhà kẹt vốn, khách trả thấp hơn 15%-20% nhưng đặt cọc ngay thì chủ vẫn chấp nhận. Quan trọng là giao dịch nhanh, gọn để chủ không phải gánh thêm lãi ngân hàng" - chị Nguyễn Thảo, một người môi giới nhà phố, cho biết.

Theo luật sư Lê Xuân Huân, Văn phòng Luật sư Thái Long, nhu cầu mua nhà của giới trẻ hiện nay tăng mạnh nhưng xu hướng nghiêng về căn hộ chung cư hơn là nhà liền thổ. "Người trẻ ưu tiên chung cư vì giá vừa túi tiền, nhiều tiện ích, phù hợp lối sống hiện đại. Trong khi đó, nhà phố chủ yếu phù hợp nhóm trung niên hoặc người có nhu cầu ở lâu dài" - ông Huân nêu.

Cũng theo ông Huân, sau giai đoạn tăng mạnh trong các năm 2023 - 2024, giá nhà phố hiện đã chững lại và bước vào quá trình điều chỉnh. "Với những người cần bán gấp để xoay vòng vốn cuối năm, việc hạ giá sâu gần như là điều bắt buộc" - ông Huân nhận định thêm.

Nhà trong hẻm khó bán - Ảnh 1.

Nhà trong hẻm khó bán - Ảnh 2.

Nhà trong hẻm khó bán - Ảnh 3.

Nhiều người rao bán nhà phố, đặc biệt là nhà trong hẻm, dịp cuối năm nhưng khó kiếm được người mua

Nhu cầu vẫn có

Ông Đỗ Linh Đan, người môi giới chuyên nghiệp nhiều năm trong phân khúc nhà phố, cho biết cuối năm nhu cầu giao dịch cả nhà phố lẫn chung cư đều tăng nhưng chỉ những sản phẩm có giá tốt, giảm sâu hơn mặt bằng chung mới dễ bán. Lãi suất ngân hàng tăng trở lại 1%-2%, trong khi nhiều ngân hàng đã hết room tín dụng, ngừng giải ngân khiến thanh khoản thị trường chậm lại rõ rệt trong khoảng một tháng gần đây.

Theo ông Đan, trước đây, nhiều ngân hàng cho vay mua nhà với lãi suất 8%-9%/năm nhưng hiện đã tăng lên 10%-11%/năm, thậm chí tạm dừng cho vay do hết hạn mức. Điều này khiến người mua sử dụng đòn bẩy tài chính phải cân nhắc kỹ hơn, còn người bán thì chịu áp lực lớn hơn.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, nhận định nhà riêng lẻ ngày càng kén khách mua do thiếu tiện ích, môi trường sống kém, nhiều khu vực còn đối mặt tình trạng ngập nước, kẹt xe và khó đỗ ô tô. "Nhu cầu của người mua đã thay đổi, xu hướng dịch chuyển ra vùng ven tăng khoảng 3% từ đầu năm, khi người dân ưu tiên không gian sống thoáng đãng hơn" - ông Tuấn nói.

Một chuyên gia bất động sản khác cũng cho rằng việc nhà phố trong hẻm giảm giá là điều dễ hiểu. "Chuyện ngập nước, kẹt xe, cháy nổ trong khu dân cư cũ khiến nhiều người chấp nhận ra vùng ven, chọn nhà trong khu đô thị hoặc đường lớn thông thoáng để ở lâu dài. Nhà hẻm nội thành trước đây thường được mua để kinh doanh nhưng khi tích lũy đủ, người dân có xu hướng dịch chuyển" - vị này phân tích. 

Chung cư thu hút người trẻ

Theo bà Cao Thị Thanh Hương, quản lý cấp cao Bộ phận Nghiên cứu Savills TP HCM, từ đầu năm đến nay, phân khúc căn hộ ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp đều ghi nhận mức tăng đáng kể, qua đó tác động trực tiếp đến các phân khúc khác, trong đó có nhà phố. "Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong hành vi an cư của thế hệ trẻ. Những dự án căn hộ có tiện ích đầy đủ, an ninh bảo đảm, thiết kế phù hợp với gia đình nhỏ ngày càng được ưa chuộng" - bà Hương cho biết.

Savills dự báo sắp tới giá căn hộ tại TP HCM có thể tiếp tục tăng nhờ kỳ vọng tiêu thụ tốt và tác động tích cực từ các dự án hạ tầng lớn như đường Vành đai 3, metro số 2, cầu Thủ Thiêm 4... Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế và mặt bằng giá cao vẫn là rào cản lớn đối với người mua ở thực trong ngắn hạn. "Để cân bằng thị trường, Nhà nước cần đẩy mạnh đô thị hóa và phát triển hạ tầng liên kết vùng. Đây sẽ là yếu tố then chốt giúp chủ đầu tư tự tin mở rộng quỹ đất và phát triển các sản phẩm nhà ở vừa túi tiền" - bà Hương nhấn mạnh.


Nhà hẻm càng nhỏ càng khó bán

Nhà hẻm càng nhỏ càng khó bán

Nhà trong các hẻm nhỏ rao bán nhiều nhưng đa phần khách xem xong rồi... để đó!

Nhà hẻm giá rẻ "nóng" trở lại

Bỏ ra một vài tỉ đồng săn nhà cũ, nát rồi tân trang bán lại, nhà đầu tư có thể bỏ túi 300-400 triệu đồng/căn

Chung cư, nhà phố Hà Nội nóng thật hay sốt ảo?

Cùng nóng về mức độ quan tâm, song nhà trong ngõ được nhiều người chốt cọc nhanh hơn chung cư

