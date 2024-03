Nhà văn Mạc Can: "Đừng để một ngày trôi qua vô nghĩa"

Nhà văn Mạc Can cho biết 1, 2 ngày nữa sẽ gửi bản thảo truyện ngắn "Say nắng" và "Cạn tình" đến nhà xuất bản. Ông nói đã hứa với lòng rằng phải luôn say mê công việc và tận tâm với công việc vì có như vậy làm việc mới có hiệu quả!