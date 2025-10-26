HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia Trần Bùi Bảo Khánh: Chiếc vòng nguyệt quế trên đầu em khá nặng

Yến Anh

(NLĐO)- Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia Trần Bùi Bảo Khánh cho hay đã thi đấu hết mình, dùng hết năng lực của bản thân và không có gì để hối tiếc.

Xuất sắc giành 215 điểm, Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2025.

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia: không có gì để hối tiếc - Ảnh 1.

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia Trần Bùi Bảo Khánh

Chia sẻ ngay sau khi trở thành nhà vô địch, Bảo Khánh cho hay chiếc vòng nguyệt quế trên đầu em khá nặng. Nặng vì chiếc vòng, nặng cả vì tình yêu thương, sự ủng hộ mà mọi người dành cho nhà leo núi.

Nhìn lại trận chung kết, Bảo Khánh cho biết đã "trọn vẹn". Em đã thi đấu hết mình, dùng hết năng lực của bản thân và không có gì để hối tiếc.

Nam sinh cũng cho hay chức vô địch không chỉ là chiến thắng cho bản thân, gia đình và bạn bè, mà còn là chiến thắng cho Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và cả Hà Nội.

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia: không có gì để hối tiếc - Ảnh 2.

Các nhà leo núi trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

"Chiến thắng này chứng minh học sinh Trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam và cả học sinh Hà Nội rất năng động, hiếu học, sẵn sàng giành lấy vinh quang mà mình xứng đáng"- Bảo Khánh cho hay. Nam sinh cũng chia sẻ em vui và phấn khởi khi được mọi người biết tới.

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 cho biết ngay sau chiến thắng, em muốn cùng gia đình ăn một bữa giải tỏa.

"Còn về dự định trong tương lai, em có nhiều ước mơ, hoài bão, tuổi trẻ mà. Nhưng cụ thể thì chưa có quyết định hay lựa chọn nào. Em muốn giữ làm bí mật cho riêng mình" - Bảo Khánh nói.

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia: không có gì để hối tiếc - Ảnh 3.

Trần Bùi Bảo Khánh cho hay đã thi đấu hết mình, dùng hết năng lực của bản thân và không có gì để hối tiếc

Nhà vô địch Trần Bùi Bảo Khánh luôn là một học sinh xuất sắc. Lớp 9, nam sinh giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố các môn Khoa học năm học 2022-2023.

Lớp 10 và 11, em giành giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Sinh học, huy chương bạc kỳ thi Olympic Khoa học tự nhiên 2025.

Tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Bảo Khánh là trưởng ban chuyên môn của Câu lạc bộ Tâm lý học.

Ngoài thế mạnh về khoa học tự nhiên, Bảo Khánh có sở thích đọc tiểu thuyết và nấu ăn. Đây là hai hoạt động giúp cho nam sinh mở rộng hiểu biết và giải trí sau những giờ học tập căng thẳng.

