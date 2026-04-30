Giáo dục

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết giảm giá sách giáo khoa

Yến Anh

(NLĐO)- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa có thông báo một số nội dung liên quan đến việc sử dụng sách giáo khoa trong năm học 2026-2027.

Theo đó, ngoài các sách giáo khoa (SGK) được in mới trong năm 2026, toàn bộ SGK, sách bài tập đã được in từ năm 2025 trở về trước (trừ các tên sách thuộc danh mục SGK đã được chỉnh sửa, phê duyệt năm 2026 được quy định tại mục 3) hiện đang lưu hành trong các nhà trường, thư viện, đơn vị phát hành, gia đình học sinh… tiếp tục được sử dụng và tái sử dụng bình thường để phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết giảm giá sách giáo khoa - Ảnh 1.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết tiếp tục giảm giá sách giáo khoa

Đối với một số SGK có nội dung cập nhật, điều chỉnh theo địa giới hành chính mới và số liệu thống kê kinh tế - xã hội..., NXBGDVN đã tổ chức rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến.

Bạn đọc, giáo viên, học sinh và các cơ sở giáo dục có thể truy cập, tra cứu và sử dụng miễn phí các bản SGK đã được cập nhật tại địa chỉ: https://taphuan.nxbgd.vn

NXB Giáo dục Việt Nam cho hay năm 2026, Bộ GD-ĐT đã phê duyệt 11 SGK được chỉnh sửa theo Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT ngày 12-9-2025, gồm: Lịch sử và Địa lí 4, Lịch sử và Địa lí 5, Lịch sử và Địa lí 6, Lịch sử và Địa lí 7, Lịch sử và Địa lí 8, Lịch sử và Địa lí 9, Lịch sử 10, Chuyên đề học tập Lịch sử 10, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10, Địa lí 12, Chuyên đề học tập Địa lí 12.

NXB Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức in và phát hành các SGK trong danh mục nêu trên trong năm 2026. Đối với các sách cùng tên đã in từ năm 2025 trở về trước, NXB Giáo dục Việt Nam không tiếp tục phát hành. Tuy nhiên, giáo viên và học sinh vẫn có thể sử dụng các bản sách này làm tài liệu tham khảo.

NXB Giáo dục Việt Nam cũng cho biết thực hiện cam kết nâng cao chất lượng sách, tiết giảm chi phí sản xuất, lưu thông để tiếp tục giảm giá SGK, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh là đối tượng thụ hưởng trực tiếp. Giá SGK năm học 2026-2027 từ lớp 1 đến lớp 12 đã được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3% so với giá SGK của năm học trước.

"NXB Giáo dục Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời SGK và các tài liệu giáo dục trước ngày khai giảng năm học mới"- đại diện NXB Giáo dục Việt Nam khẳng định.

Bộ GD-ĐT đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ thông tin thất thiệt, xuyên tạc về SGK

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong SGK môn Lịch sử - Địa lí lớp 5.

