Nhạc sĩ Đào Nguyên Sơn (Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bến Tre) gửi đến Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức ca khúc "Ký ức tháng tư" dạt dào cảm xúc

.Phóng viên: Năm 2015, ông đã sáng tác ca khúc "Dáng mẹ Kiên Giang", đoạt giải nhất tỉnh Kiên Giang. Phải chăng ông chuyên sáng tác ca khúc để dự thi?

Nhạc sĩ Đào Nguyên Sơn. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

- Nhạc sĩ ĐÀO NGUYÊN SƠN: Tôi viết ca khúc bằng cảm xúc của con tim. Để có cơ hội quảng bá tác phẩm của mình, tôi tham gia nhiều cuộc thi.

Tôi đã sáng tác "Niềm vui quê hương Bảy Núi" năm 2010, đoạt giải nhì tỉnh An Giang; "Thiên sứ" viết về đội ngũ y - bác sĩ, đoạt giải khuyến khích năm 2009 do Hội Âm nhạc Việt Nam và Bộ Y tế tổ chức; "Sampa Apsara" năm 2017, tham dự cuộc thi sáng tác ca khúc khu vực ĐBSCL do tỉnh Bến Tre đăng cai; "Ký ức một dòng sông", đoạt giải ba do Cần Thơ tổ chức năm 2001…

Khi đọc được thông tin về cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui", tôi liền nhớ những ký ức khó quên trong cuộc đời mình và sáng tác "Ký ức tháng tư".

.Đó là ký ức thật đẹp của những ngày tháng tư rực rỡ. Tâm trạng của ông thế nào khi nhớ về vùng đất Sài Gòn - TP HCM?

- Chắc ai cũng nghĩ tôi viết về TP HCM chỉ là những lát cắt cảm xúc khi dạo quanh phố phường tham quan. Ít ai biết tôi có một tuổi thơ gắn liền với Sài Gòn. Ba tôi từ miền Bắc vào Nam năm 1945, tham gia kháng chiến và hoạt động cách mạng tại Sài Gòn. Khi ông bị địch phát hiện, tổ chức đã điều về Bến Tre làm thợ may để bí mật tiếp tục hoạt động.

Từ sự cố đó, tôi đã rời xa Sài Gòn. Thế nhưng, hễ nhắc đến vùng đất thân yêu này, tôi lại nhớ ngày 30-4-1975 lịch sử - ngày mà cả nước reo vui mừng miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất.

Nỗi niềm của những người con khắp nơi trên đất nước cùng hướng về Sài Gòn - TP HCM trong ngày vui độc lập, ý nghĩa đó thôi thúc tôi viết "Ký ức tháng tư". Ký ức ấy đã đi vào lịch sử dân tộc, không bao giờ phai mờ trong lòng tôi và hàng triệu triệu đồng bào yêu chuộng hòa bình.

.Là tác giả đã tạo dấu ấn qua nhiều cuộc thi ca khúc, ông có nhiều kinh nghiệm để truyền đạt cho thế hệ sáng tác trẻ?

- Hãy viết bằng cảm xúc chân thật nhất. Cuộc đời mỗi chúng ta ai cũng có những ký ức để lần giở lại và tìm kiếm.

Tôi vẫn nhớ những hình ảnh khó quên khi nghĩ về địa danh các vùng miền mà mình đã đi qua. Tôi nhớ Sài Gòn - TP HCM, nơi có những công trình mới được xây dựng. TP HCM đổi thay từng ngày, nhịp sống tác động đến mỗi con người để cùng chung tay xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình... Tôi đưa những cảm xúc đó vào sáng tác và viết lời ca hết sức mộc mạc, trữ tình.

.Ông kỳ vọng gì ở cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui"?

- Tôi mong cuộc vận động sẽ có nhiều ca khúc hay về TP HCM; mong những sáng tác của giới trẻ viết về thành phố với góc nhìn trong trẻo, thân thương được đưa đến đông đảo học sinh, sinh viên. Từ đó, nhen nhóm tình yêu sáng tác âm nhạc, góp phần làm cho đời sống văn hóa - nghệ thuật ngày càng tươi đẹp hơn.

.Theo ông, cần lưu ý điều gì trong việc quảng bá cuộc vận động sáng tác này?

- Đừng đóng khung tại TP HCM mà cần mở rộng hơn, tổ chức ở nhiều địa phương, liên kết với các hội văn học - nghệ thuật các tỉnh, thành phía Nam để tiếp tục quảng bá. Có như vậy, ca khúc của cuộc vận động mới lan tỏa. Tôi mong muốn ca khúc của mình được quảng bá tại quê hương Bến Tre, nơi tôi đang sinh sống, để cùng nhớ về TP HCM với ký ức tháng tư không thể nào quên.