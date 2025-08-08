HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân qua đời, thọ 86 tuổi

Thanh Hiệp

(NLĐO) - Nhạc sĩ Tiến Luân vừa cho biết tác giả của bài "Cho vừa lòng em" - nhạc sĩ Mặc Thế Nhân đã qua đời lúc 16 giờ ngày 8-8.

Mặc Thế Nhân tên thật là Phan Công Thiệt, sinh năm 1939, bút danh Mặc Thế Nhân được ông giải thích có ý nghĩa là “góp giọt mực cho đời” chứ không phải theo nghĩa đen như nhiều người nhầm tưởng. Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân còn sử dụng bút danh khác là Nhã Uyên, Phan Trần để sáng tác.

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân qua đời, thọ 86 tuổi- Ảnh 1.

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân

Mặc Thế Nhân bắt đầu sáng tác từ năm 1958, ca khúc đầu tiên là “Trăng quê hương”. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông: “Cho vừa lòng em”, “Ngày xuân vui cưới”, “Chuyện buồn tình yêu”, “Mùa xuân cưới em”, “Em về với người”, “Trả lại anh”…

Ca khúc nổi tiếng “Cho vừa lòng em” đã được rất nhiều ca sĩ thể hiện như: Sĩ Phú, Elvis Phương, Chế Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Lệ Quyên... Trong đó, theo nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, ông thích nghe ca sĩ Hương Lan hát nhất.

Cách đây ba năm nhạc sĩ Mặc Thế Nhân phải cấp cứu vì tai biến mạch máu não. Chương trình "Mai Vàng nhân ái" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng Nam Á đã đến thăm ông.

Tang lễ của nhạc sĩ Mặc Thế Nhân tổ chức tại nhà riêng:1002 đường Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông, TP HCM.

Tin liên quan

Ảo thuật gia Hoàng Lang, nhạc sĩ Bảo Thu tổ chức chương trình giúp nhạc sĩ Mặc Thế Nhân

Ảo thuật gia Hoàng Lang, nhạc sĩ Bảo Thu tổ chức chương trình giúp nhạc sĩ Mặc Thế Nhân

(NLĐO) – Không hẹn mà gặp, ảo thuật gia Hoàng Lang và nhạc sĩ Bảo Thu tổ chức hai đêm nhạc giúp nhạc sĩ Mặc Thế Nhân đang điều trị bệnh do tai biến mạch máu não.

"Mai Vàng nhân ái" đến thăm nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, nghệ sĩ Điền Phong và Kim Huyền

(NLĐO) - Sáng 29-4, chương trình "Mai Vàng nhân ái" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng Nam Á đã đến thăm 3 nghệ sĩ đang gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, gồm: nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, các nghệ sĩ Điền Phong và Kim Huyền

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân: Ca khúc xưa không có tội!

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân cho rằng quá khứ đã qua nên khép lại. Việc thẩm định lại các tác phẩm nghệ thuật phải hết sức cân nhắc để tránh gây tổn thương cho tác giả

