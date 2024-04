Nhạc sĩ Quỳnh Hợp: Chúng ta cùng hát mừng "Ngày vui thống nhất"

.Phóng viên: Hoàn cảnh ra đời ca khúc "Ngày vui thống nhất" như thế nào, thưa bà?



Nhạc sĩ Quỳnh Hợp (Ảnh do nhân vật cung cấp)

- Nhạc sĩ QUỲNH HỢP: Ca khúc "Ngày vui thống nhất" được viết từ những ký ức sống động khi tôi còn nhỏ đang sống ở Hà Nội. Khoảng những năm 1960 của thế kỷ trước, là những chuỗi ngày chiến tranh leo thang, cuộc chiến "Hà Nội 12 ngày đêm" vô cùng khốc liệt... Cho đến những ngày tháng 4-1975 dồn dập nghe tin chiến thắng qua loa phóng thanh và cuối cùng cũng đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Quả thật là khi chạm tay vào hòa hình tôi mừng vô cùng, háo hức vô cùng.

Do vậy, ngay khi nhận được thư mời tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức, tôi đã nhanh chóng cho ra đời ca khúc "Ngày vui thống nhất" từ những ký ức như tôi đã chia sẻ ở trên. Ca khúc do 2 giảng viên thanh nhạc Kim Thoa và Mạnh Cường cùng hợp ca nam nữ của Khoa Âm nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM thể hiện. Ca khúc "Ngày vui thống nhất" cũng đã được ghi hình ngoài trời rất đẹp.

.Vậy thông điệp của "Ngày vui thống nhất" là gì?

- Tên ca khúc "Ngày vui thống nhất" chính là thông điệp, đó là ngày non sông thống nhất, đất nước liền một dải; niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ và cũng lắng lòng trước những anh linh đã không kịp về mừng chiến thắng, hưởng niềm hạnh phúc của hòa bình.

.Theo bà, để những sáng tác ca khúc theo chủ đề của các cuộc vận động không bị "khô cứng" cần phải làm gì?

- Tham gia sáng tác từ một cuộc thi, theo một chủ đề và tác phẩm "khô cứng" hay "mềm mại" phụ thuộc nhiều vào xúc cảm và sự sáng tạo của người sáng tác. Người sáng tác chuyên nghiệp luôn biết cách tạo cảm xúc cho mình ở thời điểm nhất định để hoàn thành tác phẩm một cách hiệu quả nhất. Không phải thời gian sáng tác lâu thì ca khúc sẽ hay, mà có khi cảm xúc trào dâng là đã hoàn thành bài nhạc hay (lời ca tự nhiên mà sâu sắc, chạm được tầng sâu cảm nhận của khán giả). Ca khúc "Ngày vui thống nhất" tôi viết cả nhạc và lời. Tôi hoàn thành bài hát rất nhanh và như tôi đã nói, ý tứ và xúc cảm cho ca khúc này tôi đã có từ rất lâu.

"Ngày vui thống nhất" đưa người nghe trở về thời khắc 30-4-1975 "Đưa em về miền ký ức/ những bước chân rung chuyển Sài Gòn/ cả Tổ quốc trống giong cờ mở/ mừng thống nhất non sông…". "Ngày vui thống nhất" cũng khái quát được thành tựu của nửa thể kỷ Bắc - Nam một nhà với câu kết đầy tự hào: "Năm mươi năm mới trí tuệ bản lĩnh, với khát vọng dựng xây một Việt Nam rạng ngời".

.Kỷ niệm nào in sâu trong lòng bà nhất về TP HCM - nơi bà đã sinh sống và sáng tác?

- Tôi chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn - TP HCM từ năm 1990. Mới đó mà đã hơn 30 năm sống và làm việc ở TP HCM, trong khoảng thời gian này tôi đã có một sự nghiệp âm nhạc đáng để tự hào, với hàng trăm ca khúc viết về Sài Gòn - TP HCM (phổ thơ của nhiều tác giả).

Tôi đã có những album về Sài Gòn - TP HCM ra mắt khán giả vào dịp 30-4 như vào năm 2005, là album "Cảm xúc tháng tư" với 12 ca khúc phổ thơ nhiều tác giả. Năm 2015, là album "Khoảng lặng" là những ca khúc phổ từ thơ của Nguyễn Trọng Luân. Ngoài ra, còn có album "Chào Sài Gòn ban mai" với 9 ca khúc là hình ảnh một Sài Gòn hối hả, năng động và đầy nghĩa tình. Hay ca khúc tôi viết tặng chuyên mục "Đó là người Sài Gòn" trên "Sài Gòn FM" - Đài TNND TP HCM trực tiếp trên sóng Fm 95.6 Mhz (từ 6 đến 8 giờ hằng ngày).

Có thể nói, dù bạn là ai, làm gì, trẻ hay già... không quan trọng, miễn là bạn đang sống, đang làm việc, thậm chí bạn đang ghé chơi Sài Gòn - TP HCM thì bạn cũng sẽ bị cuốn theo cuộc sống hối hả của người Sài Gòn - TP HCM một cách tự nhiên đầy hào hứng và thách thức.

Sang năm 2025, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, tôi sẽ ra mắt một tuyển tập ca khúc về Sài Gòn - TP HCM có thể là 50 ca khúc (những ca khúc đã phát hành) hoặc 100 ca khúc về Sài Gòn - TP HCM để cảm ơn TP HCM - nơi đất lành cho mọi người đến lập nghiệp và hầu hết đều thành công rực rỡ.

.Để có thể lan tỏa những ca khúc viết về TP HCM đến số đông khán giả trẻ, theo bà cần phải làm gì?

- Để đến được với khán giả thì cần nhiều yếu tố từ sáng tác, phối khí, ca sĩ, thời điểm ra mắt, cách quảng bá... khâu nào cũng quan trọng. Người sáng tác và ca sĩ cần phải phối hợp sao cho hiệu quả nhất, để đưa ra công chúng một sản phẩm đủ sức níu chân người nghe.

.Giới trẻ đã sáng tác nhiều ca khúc viết về TP HCM, đây có là tín hiệu vui đối với một người gắn bó với âm nhạc lâu năm như bà?

Các bạn trẻ bây giờ sáng tác nhanh và cách thể hiện mới lạ, nhiều tác giả trẻ đã sở hữu nhiều bản hit. Song để có những ca khúc hay phù hợp với chủ đề như "Đất nước trọn niềm vui" của báo Người Lao Động tổ chức, tôi nghĩ cần đặt hàng các nghệ sĩ trẻ đang có ảnh hưởng rộng như Hứa Kim Tuyền, Đen Vâu, Duy Tân, Khắc Hưng, Châu Đăng Khoa...

.Bà kỳ vọng điều gì vào cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" của Báo Người Lao Động?

- Tôi nghĩ "Đất nước trọn niềm vui" là chủ đề mà các nhạc sĩ có thâm niên sẽ sẵn xúc cảm để viết. Cần kéo các nhạc sĩ trẻ vào cuộc để các bạn trẻ thể hiện những cảm nhận của mình khách quan hơn, đa chiều hơn. Qua lăng kính của những người trẻ, tin rằng thông điệp của "Đất nước trọn niềm vui" sẽ đến với khán giả một cách sâu rộng và có ảnh hưởng tốt với đời sống âm nhạc nước nhà.