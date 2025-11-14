HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn xúc động khi NSƯT Hải Phượng đồng hành "Cuối cùng cho một tình yêu"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLDO) - Một dự án được khán giả mộ điệu yêu thích, một đêm nhạc của nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn với sự tham gia của tiếng đàn tranh từ NSƯT Hải Phượng.


Nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn xúc động khi NSƯT Hải Phượng đồng hành "Cuối cùng cho một tình yêu" - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn và NSƯT Nguyễn Thị Hải Phượng

Trong những ngày này, không khí của cộng đồng yêu nhạc Việt thêm phần rộn ràng khi nhạc sĩ – nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn chia sẻ niềm vui đặc biệt. Anh tiếp tục được đồng hành với Tiến sĩ – NSƯT Nguyễn Thị Hải Phượng trong các hoạt động âm nhạc sắp tới. Với anh, sự hiện diện của người nghệ sĩ đàn tranh tài hoa không chỉ là niềm tự hào, mà còn là điểm tựa cảm hứng giúp âm nhạc mang dấu ấn Việt lan tỏa mạnh mẽ hơn trên các sân khấu quốc tế.

Trần Mạnh Tuấn nói về Hải Phượng - hành trình với những âm thanh đã "chín"

Trở về Việt Nam sau chuỗi lưu diễn liên tiếp — từ sân khấu Taichung Jazz Festival sôi động cùng TMT Fusion Band cho đến những buổi giao lưu âm nhạc mang đậm sắc màu Hàn Quốc — Hải Phượng lại ngồi trước cây đàn tranh thân thuộc. 

Nhưng tiếng đàn hôm nay không còn là những giai điệu của riêng học thuật hay truyền thống. Nó mang theo hơi thở của những chuyến đi, của những cuộc gặp gỡ văn hóa và của nhịp sống sáng tạo không ngừng.

Điều đáng quý ở Hải Phượng là sự bận rộn không khiến âm nhạc của cô vội vàng hơn, trái lại, nó được mài giũa để trở nên đa sắc, thấm đượm và giàu chiêm nghiệm. 

Mỗi lần ngón tay cô chạm vào dây đàn là một câu chuyện. Trong âm nhạc cô cất lên, người nghe cảm nhận rõ sự "chín" cả về trải nghiệm và cảm xúc.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn xúc động khi NSƯT Hải Phượng đồng hành "Cuối cùng cho một tình yêu" - Ảnh 2.

NSƯT Nguyễn Thị Hải Phượng (bìa trái) và các đồng nghiệp trong một dự án âm nhạc

Những nốt đàn đôi khi phảng phất nét Jazz phóng khoáng từ Đài Loan (Trung Quốc), lúc lại hòa cùng sự uyển chuyển của dân ca Hàn Quốc, nhưng tất cả đều chảy vào dòng chảy chung – một tâm hồn Việt đằm sâu, tinh tế.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn chia sẻ rằng chính sự say mê lao động nghệ thuật ấy khiến Hải Phượng ngày càng trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Giữa lịch diễn dày đặc, mỗi buổi sáng 7 giờ tại Nhạc viện TP HCM vẫn vang lên tiếng đàn, tiếng trao đổi của cô với học trò – một hình ảnh đẹp đẽ về người nghệ sĩ vừa miệt mài sáng tạo, vừa tận tụy truyền nghề.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn xúc động khi NSƯT Hải Phượng đồng hành "Cuối cùng cho một tình yêu" - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn

"Cô ấy như trẻ ra từng ngày" - Trần Mạnh Tuấn dí dỏm nói. "Âm nhạc đã làm cô ấy thăng hoa, và cô ấy cũng làm âm nhạc của chúng tôi thăng hoa theo".

Dòng chảy ngọt ngào của một tâm hồn nghệ sĩ và cuộc hẹn của Trần Mạnh Tuấn

Tiếng đàn tranh của Hải Phượng giống như một dòng sông hiền hòa bên ngoài nhưng bên trong là đại dương cảm xúc. 

Đó là sự ngọt ngào đến từ kỹ thuật tinh luyện; nhưng hơn hết, nó đến từ một trái tim luôn rộng mở – trái tim của người nghệ sĩ Việt không ngừng bước ra thế giới để rồi trở về, mang theo những trải nghiệm được lắng lọc thành âm nhạc. "Xin hẹn bạn tôi, Hải Phượng, cùng các fan của cô và của tôi vào tối thứ sáu, ngày 14-11. Chúng ta hãy cùng thưởng thức thứ âm nhạc ngọt ngào – kết tinh từ đam mê, trải nghiệm và tình yêu dành cho văn hóa Việt. Xin cảm ơn!" – Trần Mạnh Tuấn nói.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn xúc động khi NSƯT Hải Phượng đồng hành "Cuối cùng cho một tình yêu" - Ảnh 4.

NSƯT Nguyễn Thị Hải Phượng

Buổi diễn hứa hẹn là sự gặp gỡ của những "dòng chảy âm nhạc". Đó là nơi tiếng saxophone mạnh mẽ, phóng khoáng của Trần Mạnh Tuấn hòa quyện cùng tiếng đàn tranh sâu lắng, giàu biểu cảm của TS – NSƯT Hải Phượng, mở ra một không gian nghệ thuật vừa đậm chất Việt vừa mang tầm vóc quốc tế. 

Hãy đến đêm nhạc tại phòng trà 188/BB4 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh (Thảo Điền cũ), TP HCM.


Tin liên quan

NSƯT - Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Phượng xúc động trong lễ trao giải "Em yêu đàn tranh" lần 4

NSƯT - Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Phượng xúc động trong lễ trao giải "Em yêu đàn tranh" lần 4

(NLĐO) - Sau nhiều năm tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID -19, Liên hoan "Em yêu đàn tranh" chính thức trở lại, tạo sân chơi để các em nhỏ thể hiện niềm dam mê nhạc cụ dân tộc.

Tiếng đàn tranh của Hải Phượng làm mê đắm dân Texas

(NLĐO) Nhận lời mời của Hội Việt – Mỹ TP HCM, NSƯT Hải Phượng và NSƯT Trần Vươn8g Thạch đã có chuyến lưu diễn sang Mỹ, biểu diễn tại Trường Đại học Denton ở miền bắc bang Texas – Mỹ từ 10 đến 20-11. Chiều 14-11, theo giờ địa phương, buổi thuyết trình và biểu diễn đàn tranh của NSƯT Hải Phượng đã làm say đắm khán giả tại đây.

