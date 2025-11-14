Sân bay Long Thành phải là hình mẫu xanh, hiện đại

Sáng 13-11, tại tỉnh Đồng Nai, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm, làm việc về tình hình thực hiện dự án trọng điểm quốc gia xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và định hướng phát triển trong môi trường cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Đang nghiên cứu triển khai giai đoạn 2

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành có công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa/năm; diện tích đất sử dụng là 5.000 ha; phân kỳ đầu tư theo 3 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện đầu tư xây dựng 2 đường cất, hạ cánh ở phía Bắc và 1 nhà ga hành khách, cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, ngày 19-12 sẽ cơ bản hoàn thành phần xây dựng giai đoạn 1 và bay chuyến bay kỹ thuật, vận hành khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Giai đoạn này gồm 4 dự án thành phần. Cụ thể, dự án thành phần 1 có 6 dự án công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, gồm: Trụ sở Cảng vụ hàng không miền Nam; Trụ sở Hải quan; Trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trụ sở Công an địa phương; Trụ sở Kiểm dịch động vật và Trụ sở Kiểm dịch thực vật. Đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành cơ bản xây dựng, đang triển khai công tác hoàn thiện, bảo đảm hoàn thành trước ngày 19-12.

Dự án thành phần 2 gồm các công trình bảo đảm hoạt động bay do chủ đầu tư là Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam triển khai; dự kiến hoàn thành các hạng mục, bảo đảm bay kỹ thuật ngày 19-12. Dự án thành phần 3 gồm các công trình thiết yếu, đã hoàn thành 3/15 gói thầu. Dự án thành phần 4 là các công trình khác.

Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 của Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, dự kiến khởi công đường cất, hạ cánh thứ 3 (thuộc giai đoạn 2) vào ngày 19-12.

Tổng Bí thư Tô Lâm nghe giới thiệu về tình hình thực hiện Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long ThànhẢnh: TTXVN

Mang lại giá trị lan tỏa cho vùng, quốc gia

Theo TTXVN, sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư đánh giá tiến độ chung của dự án giai đoạn 1 đạt kết quả tích cực, bước đầu chứng minh được hiệu quả tài chính và năng lực tự chủ của doanh nghiệp Việt Nam. Ứng dụng và làm chủ các công nghệ quản lý tiên tiến sẽ đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành hướng tới chuẩn sân bay xanh, thông minh.

Tổng Bí thư nêu rõ Cảng Hàng không quốc tế Long Thành không chỉ là một cảng hàng không mà là động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là ở khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Tổng Bí thư yêu cầu dự án phải được xây dựng, vận hành với tinh thần vượt lên những khác biệt, tiên phong và là hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại, bền vững và thông minh.

Các bộ, ngành, chủ đầu tư cần phối hợp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh quốc tế của cảng, trong đó chú ý chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách, năng suất và hiệu quả khai thác, mức độ kết nối và khả năng trung chuyển trong mạng lưới hàng không khu vực. Mục tiêu là đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trở thành điểm đến hàng không hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á, sánh ngang và vượt các sân bay hàng đầu khu vực.

Về hiệu quả đầu tư và quản trị dự án, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam tiếp tục đánh giá tổng thể các mặt kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh. Mỗi đồng vốn đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành cần mang lại giá trị lan tỏa lớn hơn cho một vùng và cho cả quốc gia, từ tăng trưởng GDP, việc làm cho đến công nghệ và nhân lực.

Bên cạnh đó, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm dự án thực sự là công trình thế kỷ minh bạch, hiệu quả. Ngoài ra, sớm chuẩn bị cho giai đoạn 2; chủ động đề xuất đầu tư thêm đường cất, hạ cánh, nhà ga hành khách, tận dụng máy móc để nâng công suất lên càng sớm càng tốt...

Tổng Bí thư cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung bảo đảm kết nối hạ tầng đa phương thức giữa TP HCM, Đồng Nai với Long Thành; đẩy nhanh tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 - TP HCM, Vành đai 4 - TP HCM; sớm khởi công tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành, từng bước kết nối metro trực tiếp tới sân bay và quy hoạch trung tâm trung chuyển hành khách, logistics liên vùng ngay tại sân bay này.

Tổng Bí thư lưu ý cần xây dựng hệ sinh thái, dịch vụ hàng không hiện đại và đồng bộ, gồm có khu lưu trú, khách sạn, trung tâm hội nghị, thương mại, y tế, đào tạo và bồi dưỡng, hậu cần, kỹ thuật logistics, thuế quan, dịch vụ tài chính hỗ trợ, trở thành một thành phố sân bay hiện đại - mô hình đô thị sân bay, trung tâm dịch vụ logistics và trung chuyển khu vực Đông Nam Á.

Tăng sức hút quốc tế Tổng Bí thư đề nghị cần tăng sức hút quốc tế của Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, Chính phủ sớm chỉ đạo Bộ Xây dựng, Tài chính, Bộ Ngoại giao, các doanh nghiệp xây dựng các chính sách thu hút các hãng hàng không quốc tế đến khai thác. Phải có cơ chế phí, lệ phí, dịch vụ mặt đất, bảo dưỡng, trung chuyển hàng hóa, cạnh tranh quốc tế; triển khai chiến lược quảng bá, xúc tiến thị trường toàn cầu để sân bay Long Thành trở thành điểm đến ưu tiên khi hành khách quốc tế đến Việt Nam - nhờ tiện ích, tiện lợi và hài lòng. Tổng Bí thư nhấn mạnh khi hoàn thành Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ giải tỏa áp lực cho Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; thúc đẩy liên kết vùng trong không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ và khẳng định vị thế địa chiến lược của Việt Nam trên bản đồ hàng không của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.



