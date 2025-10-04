HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nhạc sĩ Trần Tiến nhận Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội

Yến Anh

(NLĐO)- Nhạc sĩ Trần Tiến bày tỏ Hà Nội luôn là miền ký ức thiêng liêng trong tâm hồn những người con xa quê trong lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái.

Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 - năm 2025 diễn ra tối 3-10 tại Trung tâm triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội do Báo Thể thao và Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức.

Nhạc sĩ Trần Tiến nhận Giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì tình yêu Hà Nội - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Trần Tiến nhận Giải thưởng Lớn tại lễ trao Giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội"

Đến dự có nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, đông đảo công chúng và văn nghệ sĩ.

Năm nay, Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho nhạc sĩ Trần Tiến, người đã để lại dấu ấn đặc biệt trong nền âm nhạc Việt Nam đương đại. Những ca khúc nổi tiếng như "Ngẫu hứng sông Hồng", "Ngẫu hứng phố", "Phố nghèo", "Mặt trời bé con", "Quê nhà"… đã trở thành dòng chảy ký ức, khắc họa một Hà Nội vừa thân quen, vừa thấm đẫm văn hóa.

Nhạc sĩ Trần Tiến nhận Giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì tình yêu Hà Nội - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ những kỷ niệm cũ gắn liền với Hà Nội

Tại lễ trao giải, nhạc sĩ Trần Tiến đã ngẫu hứng thể hiện nhiều ca khúc gắn bó với Hà Nội. Ông chia sẻ Hà Nội luôn là miền ký ức thiêng liêng trong tâm hồn những người con xa quê. Trong những năm tháng ở Trường Sơn, hình ảnh Tháp Rùa và phố phường Hà Nội luôn hiện hữu trong tâm trí ông và đồng đội.

"Không hiểu sao nơi này lại khiến những kẻ xa quê quyến luyến đến vậy. Tôi nhớ Hà Nội xưa với một "dáng" riêng rất đặc trưng: mái tóc đen không nhuộm, đôi guốc đen gõ vào ngõ vắng. Tôi không nghĩ rằng những kỷ niệm ấy, từ chính tình yêu và nỗi nhớ của mình, lại trở thành những ca khúc được khán giả đón nhận và mang đến cho tôi giải thưởng này" - nhạc sĩ Trần Tiến bày tỏ.

Nhạc sĩ Trần Tiến nhận Giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì tình yêu Hà Nội - Ảnh 3.

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự và Nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội đồng Giám Khảo, trao Giải Tác phẩm cho Loạt tranh về Hà Nội của họa sĩ Phạm Bình Chương trong 20 năm "Xuống phố"

Ở hạng mục Tác phẩm, hai giải thưởng chính thức được trao cho họa sĩ Phạm Bình Chương với triển lãm "Xuống phố", dấu ấn 20 năm vẽ Hà Nội bằng tất cả tình yêu phố phường cùng vở nhạc kịch "Lửa từ đất" của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, bản anh hùng ca tái hiện hình ảnh Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Vũ, qua đó khắc họa khát vọng cách mạng của Hà Nội trong những năm 1930.

Nhạc sĩ Trần Tiến nhận Giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì tình yêu Hà Nội - Ảnh 4.

Ekip vở nhạc kịch "Lửa từ Đất" nhận Giải thưởng Tác phẩm

Nhạc sĩ Trần Tiến nhận Giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì tình yêu Hà Nội - Ảnh 5.

Đại diện Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia nhận Giải Việc làm

Trong khi đó, Giải Việc làm thuộc về Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia công trình thi công trong thời gian kỷ lục, lấy cảm hứng từ hình tượng thần Kim Quy, được kỳ vọng trở thành "kỳ quan mới" của Thủ đô, thu hút hàng chục triệu lượt khách tham quan.

Ở hạng mục Ý tưởng, giải thưởng vinh danh dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật tại Quảng An (Tây Hồ), do kiến trúc sư Renzo Piano thiết kế, hướng tới kiến tạo một biểu tượng văn hóa tầm vóc quốc tế cho Hà Nội.

Nhạc sĩ Trần Tiến nhận Giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì tình yêu Hà Nội - Ảnh 6.

Đại diện Dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật tại Quảng An nhận Giải Ý tưởng

Nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, đánh giá giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội có ý nghĩa lớn, tôn vinh cá nhân, tập thể gìn giữ và phát huy văn hóa Thủ đô. Giải thưởng tạo tiếng vang, nhắc nhở cộng đồng về tình yêu Hà Nội, góp phần xây dựng văn hóa đô thị. Các tác giả được trao giải trong những năm qua đều xứng đáng.

Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật - Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hoá nhận định, giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 - năm 2025 không chỉ là một lễ trao giải, mà còn là ngày hội ngộ tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm với Thủ đô.

"Xuyên suốt 18 năm qua, giải thưởng đã trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, khẳng định sức sống mãnh liệt của tình yêu Hà Nội, từ những nghiên cứu công phu về lịch sử, văn hoá, những sáng tác nghệ thuật lay động lòng người, cho đến những hành động thiết thực nhằm gìn giữ những không gian bảo tồn phát triển đô thị bền vững.

