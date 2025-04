Nhạc Việt có thêm bảng xếp hạng mới

Hoàng tử Indie Vũ.

The official Vietnam Chart được vận hành bởi Liên đoàn công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI), thuộc khuôn khổ Official Southeast Asia Charts - bảng xếp hạng âm nhạc vừa ra mắt dành cho thị trường Đông Nam Á, tổng hợp thứ hạng hàng tuần những ca khúc được yêu thích nhất tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia và Singapore.

Ban tổ chức cho biết bảng xếp hạng này dựa trên dữ liệu nghe trực tuyến từ các ứng dụng nghe nhạc toàn cầu như Apple Music, Deezer, Spotify và YouTube.

Không chỉ đơn thuần là tổng hợp dữ liệu, bảng xếp hạng còn phản ánh xu hướng hiện hành và sự vận động liên tục của ngành công nghiệp âm nhạc tại Việt Nam.

Bảng xếp hạng do IFPI quản lý, kết quả được công bố vào mỗi thứ ba hàng tuần. Trong buổi ra mắt bảng xếp hạng âm nhạc mới này, ban tổ chức cũng vinh danh top 10 ca khúc được yêu thích nhất năm 2024 và top 10 ca sĩ được yêu thích nhất trong năm 2024 (dựa trên tiêu chí đánh giá riêng của The official Vietnam chart).

Trong số những nghệ sĩ được vinh danh, Sơn Tùng M-TP là cái tên được nhắc nhiều lần khi có hai ca khúc giữ vị trí top 1 và top 2. Anh cũng là ca sĩ được yêu thích nhất năm 2024 theo The official Vietnam chart. Bên cạnh đó, hoàng tử Indie Vũ., Vũ Cát Tường, rapper Karik, rapper MCK, rapper T.linh, ca sĩ Wren Evans… cũng là những cái tên được nhắc đến.