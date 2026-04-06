Văn hóa - Văn nghệ

Nhạc Việt dự báo đường đua gây cấn 2026

Thùy Trang

(NLĐO) - Bức tranh nhạc Việt được vẽ lại hoàn toàn mới bởi sắc màu âm nhạc và câu chuyện của các tân binh GenZ.

Cuộc đua của chiến binh

Ngày 11-4, live concert đầu tiên của buitruonglinh "Từng ngày" sẽ ra mắt khán giả tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM). Đây là một cột mốc đặc biệt đánh dấu sự bứt phá của buitruonglinh khi bạn là nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất bước ra từ chương trình "Anh trai say hi" mùa 2 tổ chức một live concert cá nhân sau khi chương trình kết thúc. Đáng nói, buitruonglinh "cháy" vé live concert đầu tay chỉ trong… 12 phút, khẳng định tổ chức show "không để kiếm tiền mà tìm người hát bè".

Lấy ý tưởng từ sự luân chuyển của bốn mùa, concert đầu tay của buitruonglinh sẽ là một hành trình lý giải những mốc thời gian trên chặng đường âm nhạc của nam nghệ sĩ.

Giống như cái tên "Từng ngày", đêm nhạc sẽ chia sẻ với khán giả thế giới nội tâm đầy chiều sâu, biến đổi qua từng thời khắc cũng như cách buitruonglinh lấy cảm hứng từ bốn mùa, từ vạn vật, từ thế giới xung quanh để tạo nên những nốt nhạc giàu cảm xúc muôn màu.

Tối 4-4, concert đầu tay LUMINARHY của RHYDER đã chính thức diễn ra tại Khu đô thị Sala, TP HCM với khán đài hàng nghìn khán giả được lấp đầy, sold-out ngay trước giờ diễn. Không chỉ đông đảo người hâm mộ, concert RHYDER còn là đại hội showbiz với hàng loạt gương mặt quen thuộc như Lê Dương Bảo Lâm, HIEUTHUHAI, Isaac, Đức Phúc, Erik, HURRYKNG, JSOL, Hùng Huỳnh, OgeNus, cùng các đàn anh như Bùi Công Nam, Andree Right Hand, BigDaddy…đến tham dự.

Trong suốt concert, RHYDER duy trì phong độ biểu diễn ổn định khi vừa hát live, vừa thực hiện vũ đạo, thậm chí chơi trống trong một số tiết mục. Các set diễn được đầu tư hoành tráng, đồng đều, không tạo cảm giác hụt nhịp.

Dù số lượng khách mời lớn, mỗi phần xuất hiện đều được cân chỉnh thời lượng hợp lý, chỉ dừng ở một tiết mục và vài phút giao lưu, đủ tạo điểm nhấn mà không lấn át nhân vật chính.

Nhạc Việt dự báo đường đua ggây cấn 2026 - Ảnh 1.

Hoàng Dũng đã có một concert "Xoay tròn" thành công mỹ mãn

Concert "Xoay tròn" của Hoàng Dũng tại TP HCM mới đây cũng được đánh giá cao về chất lượng âm nhạc, tính xuyên suốt của concept lẫn câu chuyện, sự trưởng thành của Hoàng Dũng. Cùng ngày concert "Xoay tròn" là showcase J-UNZIP của Jun Phạm cũng để lại dấu ấn với sự lột xác và trưởng thành trong hành trình âm nhạc của Jun.

Khán giả thấy một Jun Phạm đậm cá tính trong tư duy âm nhạc, đủ để bắt đầu một hành trình mới mang dấu ấn cá nhân chứ không phải là thành viên của nhóm 365 hay là thành viên của "Anh trai vượt ngàn chông gai". Hành trình đó mang tính thụ hưởng của sắc màu nghệ sĩ tính hơn là những bài toán phải chinh phục đỉnh núi ở showbiz.

Đó cũng là những gì mà khán giả nhìn thấy ở liveshow "Giữa vạn người" của Phùng Khánh Linh, diễn ra 2 đêm ở nhà hát Hòa Bình. Đáng nói là 2 đêm với 4.000 khán giả, Phùng Khánh Linh đang chứng minh bản thân đang tỏa sáng đúng cách, vừa khác biệt vừa giỏi giang về mặt âm nhạc.

Nhạc Việt dự báo đường đua ggây cấn 2026 - Ảnh 2.

Jun Phạm thành công với J-UNZIP

Trước đó, Grey D trở lại sau 2 năm mất tích với album "Ánh sáng - Bóng tối". Trong album này, Grey D đã bước ra khỏi hình ảnh một hoàng tử hát nhạc tình ca u sầu, mà ở đâu đó, chúng ta nhìn thấy bóng dáng của một người nghệ sĩ đang háo hức khám phá những con đường mới trên hành trình của mình.

Thứ âm nhạc mà Grey D mang đến lấp lánh cảm xúc, dào dạt niềm vui của sự tự do trong tâm hồn và chất chứa những suy ngẫm đẹp đẽ về tình yêu, về cuộc sống. Vpop rõ ràng đang thiếu một chất liệu nhạc pop trẻ trung, tươi sáng và có tính chiêm nghiệm như thế, và Grey D thì trở lại rất kịp lúc khi khán giả đang dần chán ngán những bản tình ca một màu.

Không còn là thời của nhan sắc

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM ban hành văn bản nhằm chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố. Văn bản yêu cầu cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn tuân thủ nghiêm quy định pháp luật khi tổ chức các chương trình nghệ thuật. Một trong những chi tiết quan trọng theo văn bản của Sở là cấm hành vi lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng âm thanh từ bản ghi thay cho biểu diễn trực tiếp.

Nhạc Việt dự báo đường đua ggây cấn 2026 - Ảnh 3.

Rhyder Quang Anh đã có một đêm nhạc thành công ngoài mong đợi

Nói một cách dễ hiểu, hành vi hát nhép của các ca sĩ sẽ chấm dứt trên địa bàn TP HCM trong thời gian tới. Thật ra, chuyện này "chẳng có gì mới". Từ nhiều năm trước, hát nhép đã là vấn nạn bị lên án. Ca sĩ thậm chí còn bị chia thành 2 khối: khối thực lực (hát live) và khối kém cỏi (chuyên hát nhép, nhưng có sắc vóc nổi bật). Khán giả biết hết, đâu là nhép, đâu là "đè", đâu là hát live. Nhưng khán giả cứ dễ dãi cho qua vì nhan sắc cứu lại.

Thậm chí, có thời gian thị trường nhạc Việt bị chi phối bởi nhan sắc. Một danh sách ca sĩ được yêu thích, trở thành ngôi sao được săn đón bởi "quá đẹp" trong khi giọng hát thì "cần thời gian để học thêm" dù đã ra mắt sản phẩm debut hoặc tham gia chuỗi chương trình truyền hình về âm nhạc.

Sau khi văn bản mới nhất của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM được ban hành, làng nhạc Việt bàn tán xôn xao về việc các ca sĩ sẽ bị cấm triệt hát nhép. Số đông ủng hộ việc cấm ca sĩ hát nhép để tôn vinh giá trị nghệ thuật thật sự. Những ca sĩ hát live tốt sẽ có đất "dụng võ". Còn những giọng ca thực lực chưa tốt, phải nỗ lực cải thiện khả năng hát live hoặc không còn cơ hội bước lên sân khấu.

"Từ quyết định cấm ca sĩ hát nhép, sẽ kéo theo cả một dây chuyền cần nâng cao chất lượng để mang đến giá trị thật về âm nhạc cho khán giả. Xuất phát từ các đơn vị tổ chức, nếu muốn làm một chương trình nói không với hát nhép, cần bố trí cho ca sĩ được tổng duyệt kỹ hơn. Chất lượng âm thanh, các thiết bị phục vụ cho việc hát cũng cần được lưu tâm, đáp ứng tiêu chuẩn để ca sĩ được phát huy giọng hát" - giới chuyên môn phân tích.

Nhạc Việt dự báo đường đua ggây cấn 2026 - Ảnh 4.

Khán giả ngày nay cần chất lượng

Việc cấm hát nhép là quyết định đúng. Chất lượng ở các chương trình biểu diễn sẽ ngày càng nâng cao theo tiêu chuẩn chung. Các ca sĩ sẽ được sắp xếp lại, phù hợp theo tiêu chuẩn biểu diễn của từng chương trình. Thời nhan sắc nên được xếp lại để cho những giọng ca năng lực đi lên. Đó là sự công bằng cần có.

Năm 2026 liệu có phải năm của những concert chất lượng? Sau 2 năm vừa qua, thị trường nhạc Việt đã thấy được sức hút của những sự kiện âm nhạc với khán giả trẻ. Liên tục những concert và festival được tổ chức mỗi tuần, mỗi tháng - đặt lên bàn quá nhiều những lựa chọn. Nhà tổ chức ngày càng chịu chơi, và khán giả thì ngày càng chịu chi. Và cuối cùng, chất lượng là thứ quan trọng nhất để giữ danh cho ca sĩ và giữ chân khán giả một cách thuyết phục.

Vpop 2026 không có chỗ cho những kẻ do dự. Trong cuộc đua marathon này, sự bền bỉ, dũng cảm và cái tôi nghệ sĩ là loại đơn vị tiền tệ duy nhất có giá trị quy đổi thành tương lai.


Grammy 2026 và "tấm hộ chiếu toàn cầu" cho âm nhạc Việt

(NLĐO) - Kết quả giải thưởng Grammy danh giá luôn tạo ra một xu hướng âm nhạc toàn cầu cho năm đó và Grammy lần thứ 68-2026 cũng không ngoại lệ.

Nhóm nhạc Nhật Bản ONE OR EIGHT tại TPHCM: "Chúng tôi muốn mang năng lượng Tokyo đến khán giả Việt"

(NLĐO) - Trước giờ diễn tại TP HCM, ONE OR EIGHT đã có buổi trò chuyện cởi mở, chia sẻ về âm nhạc, cảm xúc và kỳ vọng khi gặp gỡ khán giả Việt.

Nhạc Việt thời thuật toán

Không còn là cuộc chơi thuần túy của ca sĩ nổi tiếng, dòng chảy âm nhạc Việt đã mở rộng theo hướng phát triển cả hệ sinh thái có liên quan

nhạc Việt đường đua nhạc Việt nhạc Việt chất lượng
